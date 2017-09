2017-09-29 08:53:41.0

Weltraumsonde ESA veröffentlicht letztes Bild von "Rosetta"

Die European Space Agency (ESA) hat ein Abschiedsfoto von der Weltraumsonde "Rosetta" veröffentlicht. Es handelt sich um das letzte Bild, das die Sonde selbst aufnahm.

Ein Jahr nach dem planmäßigen Absturz der Forschungssonde "Rosetta" auf einem Kometen hat die europäische Raumfahrtbehörde ESA "Rosettas" Abschiedsfoto veröffentlicht. Wie die ESA am Donnerstag mitteilte, hatte die Weltraumsonde das unvollständige Bild Ende September 2016 etwa 20 Meter vor dem Aufprall auf den Kometen 67P/Tschurjumov-Gerasimenko geschossen und zur Erde gefunkt.

Weltraummission "Rosetta": Landegerät "Philae" landete ungünstig

Forscher des Max Planck Instituts für Sonnensystemforschung in Göttingen konnten die Aufnahme aus Datenpaketen zusammensetzen, am Donnerstag wurde es veröffentlicht. Die "Rosetta"-Mission der europäischen Raumfahrtbehörde ESA gilt als eine der erfolgreichsten in der Raumfahrtgeschichte. "Rosetta" hatte den Schweifstern seit August 2014 aus einer Umlaufbahn erforscht und das Landegerät "Philae" auf dem Kometen abgesetzt. Am 30. September wurde die Sonde kontrolliert zum Absturz gebracht.

Weit über sechs Milliarden Kilometer in gut zehneinhalb Jahren - die europäische Kometensonde »Rosetta» hatte eine lange Strecke hinter sich, als ihre Mission am Mittwoch mit der Landung eines Mini-Labors auf dem Zielkometen 67P/Tschurjumov-Gerasimenko ihren Höhepunkt fand. Um Schwung auf ihrer Reise aufzunehmen, passierte »Rosetta» im vergangenen Jahrzehnt dreimal die Erde und einmal den Mars.

2. März 2004: »Rosetta» startet an Bord einer Ariane-5G-Trägerrakete vom europäischen Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana.

4. März 2005: Erster Vorbeiflug an der Erde in 1955 Kilometern Entfernung.

25. Februar 2007: »Rosetta» passiert unseren Nachbarplaneten Mars in einer Distanz von nur 250 Kilometern.

13. November 2007: Zweiter Vorbeiflug an der Erde, diesmal in 5301 Kilometern Entfernung.

5. September 2008: »Rosetta» begegnet im All dem Asteroiden Steins, der zwischen Mars und Jupiter seine Bahn um die Sonne zieht. Die Sonde nähert sich dem kleinen Himmelskörper bis auf 802,6 Kilometer.

13. November 2009: Dritter Vorbeiflug an der Erde in 2480 Kilometern Distanz.

10. Juli 2010: »Rosetta» passiert den großen Asteroiden Lutetia und nähert sich ihm bis auf 3162 Kilometer.

8. Juni 2011: Aus Energiespargründen werden die Instrumente von »Rosetta» in eine zweieinhalbjährige »Tiefschlafphase» versetzt.

20. Januar 2014: »Rosetta» erwacht planmäßig aus dem »Winterschlaf», ihre Instrumente werden nach und nach reaktiviert.

6. August 2014: Ankunft am Kometen Tschurjumov-Gerasimenko, genannt Tschuri. »Rosetta» schwenkt in den folgenden Tagen in eine Umlaufbahn um den Brocken aus Eis, gefrorenen Gasen und Staub ein.

12. November 2014: »Rosettas» Landeeinheit »Philae» löst sich von der Muttersonde und sinkt auf die Oberfläche des Kometen hinab. Nach stundenlanger Spannung verkünden die ESA-Wissenschaftler, dass der Forschungsroboter auf Tschuri gelandet ist. (afp)

Am 2. März 2004 war "Rosetta" an Bord einer Ariane-5G-Trägerrakete vom europäischen Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana gestartet. Die Weltraummission wurde von der europäischen Weltraumagentur ESA durchgeführt. Am 20. Januar 2014 erwachte die Sonde planmäßig aus dem "Winterschlaf", ihre Instrumente werden nach und nach reaktiviert. Am 15. November 2014 fiel das von "Rosetta" transportierte Philae bereits nach knapp 60 Stunden Arbeit in einen siebenmonatigen Kälteschlaf, zudem verloren die Forscher ihren genauen Standort. afp/sh