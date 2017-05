2017-05-14 10:48:00.0

Kongo Ebola: Drei Todesopfer nach erneutem Ausbruch im Kongo

In der Demokratischen Republik Kongo ist Ebola erneut ausgebrochen. Bislang sind drei Menschen an der Krankheit gestorben. Eine Reisebeschränkung ist laut WHO dennoch nicht nötig.

Im Nordosten der Demokratischen Republik Kongo ist erneut das gefährliche Ebola-Fieber ausgebrochen. Seit dem 22. April seien drei Menschen in einer Regenwald-Region in der Provinz Bas-Uélé an der Grenze zur Zentralafrikanischen Republik an der Krankheit gestorben, teilte die Weltgesundheitsorganisation WHO am Freitag mit. Insgesamt gebe es neun Verdachtsfälle.

WHO: Keine Reisebeschränkung für Kongo nötig

Die Weltgesundheitsorganisation WHO gab am Samstag bekannt, dass trotz des bestätigten Ebola-Falls kein Anlass für eine Reise- oder Handelsbeschränkungen für die Demokratische Republik Kongo gesehen würde. Grund hierfür sei die Tatsache, dass sich die Infektionskrankheit auf eine abgelegene Gegend im Kongo beschränke, wie die UN-Behörde mitteilte.

Kongo erlebt regelmäßig neue Ebola-Ausbrüche

Bei einer getesteten Person sei das Ebola-Virus im Labor nachgewiesen worden, hieß es weiter. Die WHO kooperiere mit den örtlichen Behörden, um qualifiziertes Personal und Schutzausrüstung in das Gebiet zu bringen, erklärte WHO-Landesdirektor Allarangar Yokouidé. Bei dem Virus handelt es sich um den Subtyp Zaire.

Den bislang letzten Ebola-Ausbruch im Kongo hatte es 2014 gegeben. Damals starben offiziellen Angaben zufolge 49 Menschen an dem Virus.

Ebola ist eine Virus-Infektion, die in den meisten Fällen tödlich verläuft.

Seinen Ursprung hat das Ebola-Virus im Tierreich. Menschen können sich über den Kontakt etwa zu erkrankten Affen oder zu Flughunden infizieren.

Das Virus wird durch Blut und andere Körperflüssigkeiten übertragen. Eine Übertragung durch die Luft ist bislang nicht bekannt.

Die Inkubationszeit beträgt nach WHO-Angaben zwei Tage bis drei Wochen.

Infizierte leiden unter anderem an Fieber, Muskelschmerzen, Durchfall und - in heftigen Fällen - an inneren Blutungen und Organversagen.

Erst wenn die Symptome auftreten, sind Infizierte ansteckend.

In 50 bis 90 Prozent der Fälle verläuft die Seuche tödlich.

Bis heute gibt es keine Impfung oder Therapie gegen das Virus.

Beim bislang größten Ausbruch von Ebola 2014 starben mehrere tausend Menschen. Betroffen waren mehrere Länder in Westafrika, allerdings gab es auch mehrere Fälle in anderen Ländern, etwa in den USA und in Spanien.

Benannt wurde es nach einem Fluss in der Demokratischen Republik Kongo, wo es 1976 entdeckt wurde.

WHO schickt Experten in den Kongo

In einer Stellungnahme im Fernsehen bestätigte Kongos Gesundheitsminister Oly Ilunga den Ausbruch und rief die Bevölkerung dazu auf, "nicht in Panik zu verfallen". Sein Land habe alle notwendigen Maßnahmen getroffen, um schnell zu reagieren. "Das ist die achte Ebola-Epidemie im Kongo, sie wird die Bevölkerung nicht erschüttern", erklärte er. Dem WHO-Landesdirektor zufolge werden die ersten Teams aus Epidemiologen, Biologen und weiteren Experten den schwer zugängigen Ort des Ausbruchs noch am Freitag oder Samstag erreichen.

Ende 2013 war in Westafrika eine verheerende Ebola-Epidemie ausgebrochen. In den drei bitterarmen Ländern Guinea, Sierra Leone und Liberia starben rund 11.300 Menschen an dem Virus. Der Erreger war 1976 auf dem Gebiet der Demokratischen Republik Kongo entdeckt worden. Seitdem brach die Krankheit immer wieder aus, meist in West- und Ostafrika.

Ebola ist einer der gefährlichsten Krankheitserreger der Welt

Das Ebola-Virus gehört zu den gefährlichsten Krankheitserregern der Welt. Der Erreger kann hämorrhagisches Fieber auslösen. Nach WHO-Angaben sterben 25 bis 90 Prozent der Patienten. Bislang gibt es kein Heilmittel für Ebola. Ein Impfstoff wird derzeit noch getestet. afp/dpa/AZ