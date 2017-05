2017-05-03 07:37:00.0

Antibiotika Erneute Warnung: Antibiotika werden zu leichtfertig verschrieben

Ob wichtig für den Körper oder gefährlich - Antibiotika töten Bakterien. Wegen häufigen Verschreibungen wird eine Gruppe von Antibiotika nun einer Risikobewertung unterzogen.

Antibiotika töten Bakterien, allerdings nicht ohne Nebenwirkungen. Besonders Antibiotikamedikamente aus der Gruppe der Fluorchinolone werden nun durch die Europäische Zulassungbehörde für Arzneimittel (EMA) einer neuen Risikobewertung unterzogen. Laut einer Pressemitteilung des wissenschaftlichen Instituts der AOK wurden Antibiotika mit dem betroffenen Wirkstoff 2015 am vierthäufigsten verordnet.

Antibiotika werden schon bei leichten Erkrankungen verschrieben

Die Antibiotika aus der Gruppe der Fluorchinolone sind antibakteriell und helfen bei lebensbedrohlichen Infektionen. Sie werden laut der AOK allerdings auch häufig bei unkomplizierten Harnwegsinfektionen oder Bronchitis verschrieben. "Angesichts der möglichen schwerwiegenden und langandauernden Nebenwirkungen wie Sehnenrissen, psychischen Störungen wie Depressionen und Angstzuständen, sollten diese Reserveantibiotika nur nach gründlicher Nutzen-Risiko-Abwägung durch den Arzt eingesetzt werden", so Helmut Schröder, stellvertretender Geschäftsführer des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO).

Je nach Schwere und Häufigkeit der Nebenwirkungen kann bei der EMA ein Risikobewertungsverfahren angesetzt werden. Genau dies wurde im Februar für Antibiotika mit Fluorchinolon angestoßen. Ein solches Verfahren läuft lediglich für fünf weitere Medikamente. Bei 2500 Wirkstoffen ist das eine sehr überschaubare Zahl.

Diese Antibiotika werden am häufigsten verschrieben

Unter den Antibiotika mit dem Wirkstoff Fluorchinolon ist Ciprofloxain das führende Mittel mit fast 63 Prozent der Verordnungen. Auf Grundlage von AOK-Versicherten haben 2015 mehr als vier Millionen -und damit sechs Prozent aller GKV-Versicherten- Antibiotikum mit dem Wirkstoff Fluorchinolon erhalten. Laut AOK werden mehr als ein Drittel der Antibiotika von Hausärzten verschrieben.

Die Verschreibung von Antibiotika solle laut dem wissenschaftlichen Institut der AOK weiterhin nach der goldenen Regel "So selten wie nötig und so gezielt wie möglich" gehandhabt werden. "Nur so kann sichergestellt werden, dass die zukünftigen Therapiechancen eines Antibiotikums nicht leichtfertig aufs Spiel gesetzt und gleichzeitig die Patienten nicht unnötigen Gefahren ausgesetzt werden", so Schröder. EJ

