2017-02-10 14:23:51.0

Studie Erstgeborene sollen klüger sein als ihre jüngeren Geschwister

Sind Erstgeborene klüger als ihre jüngeren Geschwister? Diese Frage haben sich Forscher der Universität von Edinburgh gestellt. Was sie herausgefunden haben.

Menschen mit älteren Geschwistern seien nicht so klug wie ihre großen Schwestern oder Brüder. Das behaupten zumindest Forscher der Universität von Edinburgh. In einer Studie, die im Journal of Human Resources veröffentlicht wurde und der britischen Boulevardzeitung Daily Mail vorliegt, beobachteten die Wissenschaftler, dass Erstgeborene in IQ-Tests besser abschnitten und bessere Aussichten auf Bildung und auf dem Arbeitsmarkt hatten.

Für ihre Studie untersuchte das Team einen Datensatz von fast 5000 Kindern, die vom Zeitraum vor ihrer Geburt bis zum Alter von 14 Jahren beobachtet wurden. In diesem Zeitraum mussten die Kinder immer wieder an IQ-Tests teilnehmen. Dabei untersuchten die Wissenschaftler auch, welche Rolle das Verhalten der Mutter während der Schwangerschaft auf die Entwicklung der Kinder hat.

Sie stellten fest, dass Mütter in späteren Schwangerschaften höhere Risiken eingingen und häufiger rauchten oder Alkohol tranken. Außerdem nahmen sie sich bei Spätergeborenen weniger Zeit für Aktivitäten wie Lesen oder Basteln. AZ