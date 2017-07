2017-07-11 09:51:14.0

Kaffee Forscher beobachten niedrigere Sterberate bei Kaffee-Trinkern

Kaffeeliebhaber aufgepasst: Forscher haben beobachtet, dass Kaffeetrinker eine niedrigere Sterberate aufweisen. Gleichzeitig warnen sie jedoch vor voreiligen Schlüssen.

Viele Forscher stehen den gesundheitlichen Folgen von Kaffee skeptisch gegenüber. Eine neue Studie dürfte daher überraschen: Forscher des Imperial College London kamen nun zu dem Schluss, dass Kaffeetrinker womöglich gesundheitlich von ihrem Konsum profitieren können. Sie hatten Sterbedaten von mehr als einer halben Million Menschen aus zehn europäischen Ländern analysiert. Ihre Ergebnisse veröffentlichten die Wissenschaftler in den Annals of Internal Medicine.

Kaffee-Studie: Forscher analysierten Sterbedaten

Die analysierten Daten sind Teil der europäischen Langzeitstudie European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC), die über einen Zeitraum von 16 Jahren durchgeführt wurde. Die Forscher des Imperial College London werteten die Daten schließlich in Abhängigkeit von Kaffee-Trinkern und Nicht-Kaffee-Trinkern aus.

Das Ergebnis: Menschen, die mehr Kaffee trinken, weisen ein geringeres Risiko bei allen Todesursachen auf. Besonders gering war das Risiko für Kreislauferkrankungen und Krankheiten im Verdauungssystem. Die Wahrscheinlichkeit der untersuchten Männer mit sehr hohem Kaffeekonsum, innerhalb des Beobachtungszeitraums von etwa 16,4 Jahren zu sterben, war 12 Prozent geringer als bei Nicht-Kaffeetrinkern. Bei Frauen waren es sieben Prozent.

Kaffee-Studie sagt nichts über Ursache und Wirkung aus

Für den Mediziner Naveed Sattar ist die Auswertung der Daten jedoch kein Anlass, nun mit dem Kaffee-Trinken anzufangen. "Über Ursache und Wirkung sagt die Studie nichts", sagte er gegenüber dem britischen Guardian.

Auch Veronica Setiawan, Professorin für Präventivmedizin an der University of Southern California und Ko-Autorin der Studie, stimmt zu: "Wir können jetzt nicht sagen: 'OK, wenn Sie Kaffee trinken, verlängert das ihr Leben.'" Die Studie sollte vielmehr einen Zusammenhang zwischen dem Kaffee-Konsum und der Sterberate aufzeigen. Die Autoren stimmen überein, dass weitere Studien notwendig sind, um tatsächlich die Wirkung von Kaffee auf die Sterblichkeit zu untersuchen. jd