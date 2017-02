2017-02-04 11:53:40.0

Weltkrebstag Gesundheitsministerin Huml: Viele Krebsarten sind heilbar

In Bayern erkranken jährlich 69.000 Menschen an Krebs. Mehr als die Hälfte könne geheilt werden, meint Gesundheitsministerin Melanie Huml. Voraussetzung aber sei die Früherkennung.

69 000 Menschen erkranken Jahr für Jahr in Bayern an Krebs. Mehr als die Hälfte von ihnen kann auf dauerhafte Heilung hoffen - wenn die Patienten zum Arzt gehen. «Viele Krebsarten sind heilbar, wenn sie rechtzeitig erkannt werden», sagte Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) am Samstag in München anlässlich des Weltkrebstages. Die Krankheit ist dem Ministerium zufolge deutschlandweit die zweithäufigste Todesursache.

31.000 Krebs-Tote jährlich in Bayern

Im Freistaat sterben laut bayerischem Krebsregister durch Krebs etwa 31 000 Menschen jährlich. Bei Männern sind die häufigsten Krebsarten Prostata-, Darm- und Lungenkrebs. Frauen sind oft von Brustkrebs betroffen.

Rauchen und Übergewicht erhöhten das Risiko einer Krebs-Erkrankung, hieß es weiter. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) sind zwei Drittel der Männer und die Hälfte der Frauen in Deutschland übergewichtig. Ein Viertel der Erwachsenen gilt demnach sogar als stark übergewichtig, also adipös. Übergewicht und Adipositas bedeuten ein erhöhtes Risiko für eine Vielzahl von Folgeerkrankungen wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und bestimmte Krebsarten.

Rauchen steigert das Krebs-Risiko

Deshalb riet Huml zu ausgewogener Ernährung und ausreichend Bewegung und zum Verzicht auf den größten Risikofaktor - die Zigarette. Eine neue Studie aus den USA hat gezeigt, dass auch Menschen, die nur gelegentlich rauchen, ihr Risiko für einen vorzeitigen Tod langfristig merklich hochschrauben. Tatsächlich: Auch Menschen, die im Mittel weniger als eine Zigarette pro Tag rauchen, hätten ein höheres vorzeitiges Sterberisiko als lebenslange Nichtraucher. Das berichten Forscher im Fachjournal JAMA Internal Medicine. «Die Ergebnisse der Studie stützen die Warnungen, dass es kein gesundheitlich sicheres Level beim Rauchen gibt», sagt Hauptautorin Maki Inoue-Choi vom Nationalen Krebs-Instituts der USA (NCI) laut Pressemitteilung. AZ, dpa/lby

