Gesundheit Gutachter bestätigten mehr als 3500 Behandlungsfehler in Deutschland

Die Zahl der Behandlungsfehler ist den Prüfern der Krankenkassen zufolge gesunken, das Risiko hat sich den Gutachtern zufolge aber nicht verringert. Eine Meldepflicht soll helfen.

Im vergangenen Jahr haben sich mehr Menschen über mögliche Behandlungsfehler bei den gesetzlichen Krankenkassen beschwert als zuvor. In jedem vierten Fall gaben die Gutachter den Patienten recht, ein Großteil dieser bestätigten Fehler führte zu einem Schaden bei den Patienten.

Die Gutachter prüften 2016 15.094 solcher Vorwürfe, wie der Medizinische Dienst des Kassenspitzenverbands (MDS) am Dienstag in Berlin mitteilte. Das sind etwa 270 Fälle mehr als 2015. Bei 4072 Beschwerden bestätigten die Gutachter einen Fehler, in 3564 Fällen davon führte dieser zu einem Schaden beim Patienten. Im Jahr 2015 waren diese beiden Zahlen dem MDS zufolge höher gewesen.

Krankenkassen fordern Meldepflicht

"Leider bedeutet das jedoch nicht, dass sich das Risiko, einen Behandlungsfehler zu erleiden, generell verringert hätte", erklärte Stefan Gronemeyer, stellvertretender Geschäftsführer des MDS. Daten zu Behandlungsfehlern lägen in Deutschland nur punktuell vor, weshalb sich "auch das Gefährdungsrisiko nicht beziffern" lasse.

Gronemeyer forderte eine Meldepflicht für Behandlungsfehler ähnlich wie in Großbritannien. Die sei ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der Sicherheitskultur. "Jeder Fehler, aus dem heute nichts gelernt wird, kann sich jedoch morgen wiederholen und erneut vielleicht einen schweren Schaden verursachen", warnte der MDS.

Betroffen sind vor allem Orthopädie und Unfallchirurgie

Neben den Krankenkassen erfassen auch Gerichte, Haftpflichtversicherer sowie die Ärztekammern Vorwürfe zu mutmaßlichen Behandlungsfehlern. Die Gutachterkommissionen und Schlichtungsstellen der Ärztekammern prüften im vergangenen Jahr mehr als 11.500 Patientenbeschwerden und bestätigten 2245 Behandlungsfehler. Das war ein leichter Anstieg im Vergleich zum Vorjahr.

In der aktuellen Statistik der Krankenkassen bezog sich ein Drittel aller Vorwürfe (33 Prozent) auf das Fachgebiet Orthopädie und Unfallchirurgie. Zwölf Prozent der Beschwerden betrafen die innere Medizin und Allgemeinmedizin, jeweils weitere neun Prozent die Allgemeinchirurgie und Zahnmedizin, sieben Prozent die Frauenheilkunde und vier Prozent die Pflege.

Informationen über Fehler sollen gesammelt werden

Max Skorning, Leiter Patientensicherheit beim MDS, forderte eine systematische Fehleranalyse. "Es ist von einer hohen Dunkelziffer auszugehen, die systematisch erfasst und analysiert werden muss."

Für eine bessere Prävention seien zum Beispiel Informationen über Fehler nötig, die einerseits besonders schwerwiegend sind, andererseits aber als sicher vermeidbar gelten. Dies seien etwa nach der Operation verbliebene Tupfer oder die Verwechslung von Blutkonserven. "Solche Fehler zeigen einen Sicherheitsmangel im System an, weniger ein Versagen des Einzelnen", erklärte der Experte. AFP/AZ

