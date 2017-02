2017-02-07 10:58:00.0

Kreuzallergien Anzeige Hasel und Apfel: Allergiker sollten auf Ernährung achten

Menschen mit Kreuzallergien wie bei Hasel und Apfel kann ein passgenauer Plan helfen, sich richtig zu ernähren. Das sollten Allergiker beim Verzehr von Obst oder Gemüse beachten.

Ein individuell erstellter Ernährungsplan kann Betroffenen einer Kreuzallergie dabei helfen, dennoch gesund und mit einer ausgewogenen Ernährung zu leben. Denn wer gegen Hasel oder Birke allergisch ist, entwickelt manchmal eine Kreuzallergie und verträgt auch einige Obst- und Gemüsesorten nicht. Doch entgegen der allgemeinen Annahme ist es in so einem Fall keine gute Idee, nie wieder Äpfel zu essen.

Allergiker: Apfel und Hasel - eine häufige Kreuzallergie

«Die Frühblüher enthalten ähnliche Allergieauslöser wie viele Lebensmittel», erklärt Sonja Lämmel, Pressesprecherin des Deutschen Allergie- und Asthmabunds (DAAB). Der Betroffene ist also nicht wirklich gegen Apfel oder Kirsche allergisch, sein Immunsystem verwechselt die Allergieauslöser im Lebensmittel mit jenen in den Pollen. «Bei den Frühblühern gibt es solche Kreuzallergien vor allem mit rohem Stein- und Kernobst wie Äpfeln, Kirschen, Pflaumen und Kiwi», sagt Lämmel. Einige Allergiker reagieren auch auf Aprikose, Mango, Birne sowie auf rohe Mandeln und Haselnüsse.

Ob es überhaupt zu einer Kreuzallergie kommt, hängt laut Lämmel von zwei Faktoren ab: davon, wie ähnlich das Allergen demjenigen in den Pollen ist und andererseits von verschiedenen Triggerfaktoren. «Dazu gehört etwa, wie stark der Pollenflug momentan ist», führt Lämmel aus. Es kann also sein, dass jemand im Frühjahr keinen rohen Apfel verträgt, im Herbst aber schon.

Hasel und Apfel: Bei Kreuzallergie auf vielseitige Ernährung achten

Lämmel ist daher nicht der Auffassung, man müsse alle Lebensmittel, die irgendwann einmal ein Kribbeln verursacht haben, meiden. Stattdessen konsultiert man besser eine allergologische Ernährungsberatung. Dort schauen sich Fachkräfte gemeinsam mit den Patienten im Detail an, wie er bestimmte Obst- oder Gemüsearten verarbeiten kann, sodass sie verträglich sind. «Das hängt allerdings vom Einzelfall ab», sagt Lämmel. Die Kosten für eine solche Beratung übernimmt dem DAAB zufolge in der Regel teilweise die Krankenkasse. Grundsätzlich gilt laut Lämmel jedoch: Betroffene sollten wirklich nur auf so viel verzichten wie nötig, aber so viel genießen wie möglich. Eine ausgewogene Ernährung ist dabei wichtig, um gesund zu bleiben. dpa

