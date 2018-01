2018-01-22 15:21:58.0

Allergie Heuschnupfen wird im Alter oft zu spät erkannt

Heuschnupfen wird bei älteren Menschen häufig unterschätzt. Aber Pollen- und Hausstaubmilbenallergien sind auch unter Senioren verbreitet. Wieso sie oft zu spät erkannt werden. Von Angela Stoll

Ein 80-Jähriger, der plötzlich Heuschnupfen bekommt? Das hielten viele Ärzte vor einigen Jahren noch für kaum möglich. Allergien, so dachte man, seien vor allem eine Krankheit der Jugend. Inzwischen weiß man, dass das nicht stimmt: „Eine Allergie kann leider jeden und in jedem Alter treffen“, sagt Sonja Lämmel von Deutschen Allergie- und Asthmabund (DAAB). Auch bei Erwachsenen ab 65 Jahren sind allergische Beschwerden weit verbreitet. „Oft werden die Symptome bei Senioren aber nicht ernst genug genommen“, kritisiert Lämmel.

Ältere Menschen in Studien bisher wenig berücksichtigt

Vor allem Pollen und Hausstaubmilben machen vielen älteren Menschen zu schaffen. „Zunehmend finden sich jedoch auch Lebensmittelallergien und auch die Häufigkeit von Neurodermitis im höheren Lebensalter nimmt zu“, sagt der Allergologe Prof. Torsten Zuberbier von der Charité in Berlin. Zuverlässige Studien dazu, wie verbreitet Allergien bei Senioren sind, gibt es nicht. Bisher sei diese Altersgruppe in der Forschung zu wenig berücksichtigt worden, bemängelt Zuberbier: „Es gibt keine einzige Langzeitstudie, die die Entwicklung von Allergien bei Menschen im Rentenalter untersucht. Dies wäre dringend erforderlich.“

Schätzungen zufolge sind bis zu zehn Prozent der Erwachsenen ab 65 Jahren betroffen. Manche davon haben seit ihrer frühen Kindheit Probleme. Denn wer einmal eine Allergie hat, wird sie nicht mehr los – auch wenn die Beschwerden mit den Jahren bei vielen Betroffenen leichter werden. „Die Allergien an sich verschwinden nicht, sondern die Symptome bessern sich oft nach der Pubertät“, erklärt Zuberbier, der auch die Europäische Stiftung für Allergieforschung leitet.

Städtischer Feinstaub verschlimmert das Phänomen

Im mittleren Erwachsenenalter treten allergischer Schnupfen, Asthma oder Neurodermitis häufig wieder verstärkt auf. Abgesehen davon kann es sein, dass sich eine Allergie erst im Alter zeigt: „Immer mehr Menschen auch jenseits des 70. Lebensjahres stellen sich in unserer Ambulanz mit neu entdeckten Atemwegsallergien vor“, sagt der Allergologe. Einer der Gründe dafür sei die städtische Lebensweise. „Die für das Immunsystem eigentlich harmlosen Pollen verändern sich in der Stadtluft: Feine Staubpartikel lagern sich auf die Pollen auf, dadurch erkennt sie das Immunsystem leichter. Es stuft sie dann fälschlicherweise als gefährlich ein und bekämpft sie.“

Grundsätzlich ist eine laufende, verstopfte Nase und häufiges Niesen ein weitverbreitetes Problem bei Senioren. Das braucht nicht zwangsläufig auf eine Allergie hinzudeuten, sagt Prof. Jörg Kleine-Tebbe von der Deutschen Gesellschaft für Allergologie und klinische Immunologie (DGAKI). „Einige ältere Patienten haben einfach überempfindliche Schleimhäute.“ Sie seien „Schleimhaut-Schwächlinge“, aber keine Allergiker. Eine Triefnase kann verschiedene Ursachen haben , wie der Arzt erklärt. Bei einer Erkältung läuft die Nase relativ konstant, ein allergischer Schnupfen tritt dagegen anfallsartig auf. „Er kommt plötzlich und verschwindet genauso unerwartet wieder – so wie man einen Lichtschalter an- und ausschaltet“, beschreibt Kleine-Tebbe. Besonders verdächtig wird es, wenn Augenbeschwerden hinzukommen: „Augenjucken ist typisch bei einer Allergie.“

Beim Betreten der Wohnung sollte man die Kleidung wechseln.

Allergiker sollten sich vor dem Schlafengehen die Haare mit Wasser ausspülen.

Die Pollenbelastung ist nicht überall gleich: Erreicht sie ihr Maximum auf dem Land in den frühen Morgenstunden, ist sie in der Stadt hingegen erst abends am stärksten. Experten empfehlen daher, das Schlafzimmer nachts zu lüften, die Fenster am frühen Morgen zu schließen und auch tagsüber geschlossen zu halten.

Hilfreich ist auch ein Fensterschutz, ebenso wie ein Lüftungsfilter im Auto.

Sport im Freien sollten Allergiker vermeiden.

Wäsche sollte nicht an der frischen Luft getrocknet werden, weil sich sonst die Pollen überall festsetzen.

Bei ihrer Urlaubsplanung sollten sich Allergiker am Pollenkalender orientieren. Eine Ferienreise ist dann am günstigsten, wenn zu Hause der jeweils allergieauslösende Pollen «Hochsaison» hat. Vor allem in den Hochgebirgen und am Meer, wo es reichlich pollenarme Luft gibt, können Allergiker durchatmen.

Werden die Beschwerden dennoch zur Qual, helfen Medikamente. Antiallergisch wirkende Antihistaminika werden bei akuten Symptomen eingesetzt, haben aber häufig auch unerwünschte Nebenwirkungen. Es gibt sie als Nasenspray oder Augentropfen sowie als Tabletten und Tropfen.

Bei stärkerem Heuschnupfen kann der Arzt kortisonhaltige Mittel verordnen. Gut wirksam ist die sogenannte Grastablette. Studien zufolge kann die Allergietablette Heuschnupfensymptome deutlich senken.

Auch die Wirksamkeit von Akupunktur bei der Behandlung von Allergien und Asthma ist belegt.

Heuschnupfen und Asthma ernst nehmen

Auch Asthma, das oft mit allergischem Schnupfen einhergeht, ist bei Senioren nicht selten. Die damit verbundenen Atembeschwerden können ihr Allgemeinbefinden stark beeinträchtigen: „Menschen ab 70 Jahren haben oft ein angeschlagenes Bronchialsystem“, sagt die DAAB-Expertin Lämmel. „Wenn sie dann noch Heuschnupfen und Asthma bekommen, hat das ganz andere Auswirkungen als bei jungen Menschen.“ Doch Asthmaanzeichen werden bei älteren Patienten teils falsch gedeutet. So sagt Kleine-Tebbe: „Symptome wie anfallsartige Schweratmigkeit und nächtlicher Husten werden öfters übersehen.“ Dazu kommt, dass viele Ältere, vor allem Raucher, eine chronisch-obstruktive Lungenerkrankung (COPD) haben. Sie führt zu Husten, Auswurf und Atembeschwerden und lässt sich nicht leicht von Asthma unterscheiden.

„Oft werden die Symptome bei Senioren aber nicht ernst genug genommen“, Bestätigt sich der Verdacht auf eine Allergie, wird sie wie bei einem jungen Menschen behandelt. Für Senioren kommt genauso eine Hyposensibilisierung (Immuntherapie) in Frage. Dabei wird der allergieauslösende Stoff (etwa Pollen oder Hausstaubmilben) in immer größeren Dosen verabreicht, um das Immunsystem an das Allergen zu gewöhnen. Zuberbier betont: „Zusätzlich zu dieser ursächlichen Therapie sollten auch unbedingt die Symptome behandelt werden, beispielsweise mit Antihistaminika-Tabletten.“ Daneben setzen Ärzte oft kortisonhaltige Nasen- oder Asthmasprays ein, die in der Regel gut wirksam und verträglich sind. Allerdings ist Vorsicht geboten, wenn ältere Menschen Asthma und zusätzlich eine Herzerkrankung haben: In dem Fall muss man die Medikamente sorgfältig aufeinander abstimmen.