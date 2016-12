2016-12-30 13:50:00.0

Hodenkrebs Hodenkrebs: Neuer Wirkstoff lässt Hodenkrebs-Tumore schrumpfen

Einige Formen von Hodenkrebs lassen sich besonders schwer behandeln. Ein neuer Wirkstoff gegen die Tumore wurde erfolgreich von Wissenschaftlern der Universität Bonn getestet.

Bei Männern zwischen 20 und 40 Jahren ist Hodenkrebs die häufigste bösartige Tumorerkrankung. Auch wenn er sich in der Regel gut therapieren lässt, gibt es Fälle, in denen die Behandlung nicht effektiv ist. Für solche Fälle des Hodenkarzinoms gibt es jetzt Hoffnung. Wie unter anderem das Magazin "Medizin-Aspekte" berichtet, haben Forscher der Universität Bonn erfolgreich einen neuen Wirkstoff getestet. Er soll Tumoren von Hodenkrebs sogar schrumpfen lassen.

JQ1 und Romidepsin: Hoffnung der Krebsforschung

Die Wissenschaftler haben den Wirkstoff JQ1 getestet, der die Reifung der Spermien unterbindet und eigentlich zur "Pille für den Mann" werden sollte. Wie Prof. Dr. Hubert Schorle vom Institut für Pathologie der Universität Bonn erklärt, unterbindet JQ1 die Proteine, die in der Zelle Histon-Markierungen ablesen. Dadurch verändern sie die Genaktivität in der Zelle. Diese Veränderung wiederum führt dazu, dass in den Krebszellen des Hodenkarzinoms die Apoptose ausgelöst wird, eine Art Selbstmord-Programm.

Männer sollten auf folgende Alarmsignale achten:

Eine tastbare, schmerzlose Verhärtung im Hoden

Eine Schwellung oder Schmerzen im Hodenbereich

Ein Schweregefühl oder ein Ziehen im Hoden oder in der Leiste

Ein Anschwellen oder Schmerzhaftigkeit der Brustdrüsen einer oder beider Brüste

Bei fortgeschrittener Erkrankung können zudem Rückenschmerzen auftreten, die durch eine Vergrößerung der Lymphknoten im hinteren Bauchraum hervorgerufen werden. (Quelle: Deutsche Krebsgesellschaft)

Sina Jostes, die Erstautorin der Studie, erklärt: "In einem Hodenkrebs-Mausmodell begannen die Tumoren nach JQ1-Gabe daher zu schrumpfen." Gesunde Zellen scheinen JQ1 dagegen zu tolerieren. Die Arbeitsgruppe konnte zusätzlich feststellen, dass der Wirkstoff Romidepsin Hodenkrebszellen effektiv bekämpft. Romidepsin ist bereits zur Behandlung von Patienten mit bestimmten Krebserkrankungen zugelassen - JQ1 noch nicht. Für die Zukunft hoffen die Forscher, durch eine Kombination beider Wirkstoffe Hodenkrebs effektiv und gut verträglich zu behandeln. sh