Norovirus Immer mehr Menschen infizieren sich mit dem Norovirus

Der Norovirus plagt immer mehr Menschen. Knapp 2600 Fälle wurden bisher allein in Bayern registriert - doppelt so viele wie vor einem Jahr zur gleichen Zeit.

In Bayern haben seit Anfang Oktober fast doppelt so viele Menschen mit dem Norovirus zu kämpfen gehabt wie noch im Vorjahr. Knapp 2600 Fälle registrierte das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) bis einschließlich vergangenen Sonntag - 2015 waren es lediglich rund 1300.

«Die Fallzahlen für Norovirus-Erkrankungen liegen in der aktuellen Saison über die letzten fünf Jahre betrachtet im oberen Bereich», sagte ein LGL-Sprecher am Freitag.

Die meisten Fälle pro Einwohner gab es in Niederbayern und Oberfranken mit jeweils knapp 20 Erkrankungen pro 100 000 Einwohner. Damit hat laut LGL die Norovirus-Saison in Bayern, wie auch im Rest Deutschlands, früher als in den vergangenen Jahren begonnen. «Eine Prognose, wie sich die Saison entwickelt, ist allerdings nicht möglich», sagte der Sprecher.

Das müssen Sie zu Norovirus-Infektionen wissen

Der Norovirus ist weltweit für 50 Prozent der Durchfallerkrankungen verantwortlich.

Die hoch infektiösen Noro-Viren, gegen die es bislang keine Impfung gibt, werden über den Stuhl der Menschen ausgeschieden.

Die Übertragung erfolgt über Tröpfcheninfektion, wie bei Husten und Schnupfen. Möglich ist aber auch eine Infektion durch kontaminierte Speisen, Getränke oder Gegenstände.

Die Inkubationszeit beträgt zirka zehn bis 50 Stunden.

Der Erkrankungsbeginn erfolgt mit akuten Magen-Darm-Beschwerden, die durch schwallartiges, heftiges Erbrechen und starke Durchfälle gekennzeichnet sind und zu einem erheblichen Flüssigkeitsverlust führen können.

Gefährlich am Norovirus ist vor allem der Flüssigkeitsverlust, den Patienten am besten mit Mineral- oder Leitungswasser ausgleichen.

Betroffene sind während der akuten Erkrankung und noch mindestens bis zu 48 Stunden nach Abklingen der klinischen Symptome ansteckungsfähig.

Vorbeugend sollte man öffentliche Toiletten vor der Nutzung abwischen und sich danach unbedingt die Hände waschen.

Häufiges Händewaschen ist auch dann oberstes Gebot, wenn ein Familienmitglied am Norovirus erkrankt ist.

Norovirus: Symptome und Tipps

Gegen die meldepflichtige Magen-Darm-Erkrankung gibt es keine Medikamente. Die Symptome des Brechdurchfalls sind zwar nach ein bis drei Tagen vorbei, doch die Betroffenen sind auch danach noch bis zu 48 Stunden ansteckend, warnt Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU).

Ihr Tipp: Kontakt zu Norovirus-Kranken möglichst vermeiden, Hygienevorschriften einhalten und im Krankheitsfall viel trinken, um den Flüssigkeitsverlust auszugleichen. (AZ, lby)