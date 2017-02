2017-02-06 15:03:00.0

Geflügelpest H5N8 Immer mehr Vogelgrippe-Fälle in Bayern - bald keine Freilandeier mehr

Die Vogelgrippe breitet sich weiter aus. Immer mehr Landkreise sind von der Geflügelpest betroffen, auch in Bayern. Alle Infos im News-Blog.

Die Vogelgrippe H5N8 breitet sich seit Ende 2014 in Europa aus. Viele Tiere sind daran bereits gestorben. Auch in Bayern werden immer häufiger tote Tiere entdeckt, die dem Virus erlegen sind.



Die Behörden raten zur Vorsicht: Wer einen toten Vogel in der Natur finde, solle ihn nicht berühren, sondern eine Veterinärbehörde oder das Ordnungsamt informieren.



In Deutschland war der hochansteckende Erreger erstmals am 8. November bei einer toten Wildente am Bodensee und verendeten Wasservögeln in Schleswig-Holstein nachgewiesen worden. Inzwischen sind alle Bundesländer mit Ausnahme des Saarlands betroffen.



Ende Januar wurde nun auch der Virustyp H5N5 in Deutschland entdeckt.

Vogelgrippe: Neuigkeiten im News-Blog

6. Februar: Vogelgrippe breitet sich in Bayern aus

Die Vogelgrippe hat inzwischen ganz Bayern im Griff. Derzeit seien 34 Landkreise und 6 kreisfreie Städte betroffen, sagte ein Sprecher des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Erlangen am Montag. Zuletzt wurde das Virus vom Subtyp H5N8 im oberpfälzischen Schwandorf sowie im mittelfränkischen Erlangen-Höchstadt nachgewiesen. Bayernweit gilt für unbestimmte Zeit eine Stallpflicht, um eine Ausbreitung der Vogelgrippe zu verhindern. Zudem hat das Bayerische Umweltministerium ein Verbot für Ausstellungen und Märkte mit Geflügel angeordnet.

Die Stallpflicht hat vor allem auf die Betriebe Einfluss, die Freilandeier produzieren. Der Gesetzgeber hat eine Höchstfrist von zwölf Wochen festgelegt, innerhalb derer Eier von Hühnern die aus veterinärmedizinischen Gründen aufgestallt wurden, noch als Eier aus Freilandhaltung verkauft werden dürfen. Diese Frist endet in Bayern nach Angaben der Landesanstalt für Landwirtschaft in Freising am kommenden Montag (13. Februar). Nach der sogenannten Zwölf-Wochen-Regel dürfen die Eier nur noch mit dem Hinweis Bodenhaltung gekennzeichnet werden.

5. Februar: Vorläufig keine Freilandeier mehr aus dem Norden

Freilandeier aus dem Norden Deutschlands sind von Montag an erst mal passé. Wegen der Stallpflicht aufgrund der Vogelgrippe endet die Zwölf-Wochen-Frist, in der Erzeuger die Eier noch als Freilandeier verkaufen konnten, obwohl die Hennen nicht mehr ins Freie durften. Mecklenburg-Vorpommern war im November das erste Bundesland, in dem eine flächendeckende Stallpflicht verhängt wurde. Schon zuvor hatten Landkreise in Schleswig-Holstein das Geflügel in die Ställe verbannt, nachdem das hochansteckende H5N8-Virus bei toten Wildvögeln entdeckt worden war.

Mecklenburg-Vorpommerns Agrarminister Till Backhaus (SPD) appellierte an die Verbraucher, den Konsum von Eiern nicht einzuschränken. «Die Eier stammen von den gleichen Tieren, aus den gleichen Ställen, sie erhalten das gleiche Futter wie vorher auch, allein der Auslauf fehlt», sagte er. Nur wenn die Betriebe auch weiterhin Eier verkaufen könnten, habe die Freilandhaltung dauerhaft eine Chance.

1. Februar: Vogelgrippe: 210 Tiere im Wildpark Höllohe werden getötet

Wegen Verdachts auf Vogelgrippe müssen in dem Wildpark Höllohe in der Oberpfalz 210 Tiere getötet werden. Nachdem in dem Park 13 Tiere verendet waren, hatte das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Erlangen Influenzaviren des Subtyps H5 nachgewiesen, wie das Landratsamt Schwandorf am Mittwoch mitteilte. Ob es sich um die hochpathogene Form der Geflügelpest handelt, werde noch untersucht. Laut Geflügelpestverordnung müssten jedoch 45 Kanarienvögel, 39 Enten, 28 Hühner, 21 Tauben, 20 Wachteln sowie Fasane, Gänse, Pfauen, Störche und verschiedene Finkenarten vorsichtshalber getötet werden.

31. Januar: Vogelgrippe: 106.000 Hennen werden in Mecklenburg-Vorpommern getötet

Wegen der Vogelgrippe töten die Behörden in einem Stall in Mecklenburg-Vorpommern mehr als 100.000 Legehennen. Der Verdacht auf den gefährlichen Geflügelpesterreger der sogenannten H5-Gruppe in einem Legehennenbetrieb in Schwanheide (Kreis Ludwigslust-Parchim) habe sich bestätigt, sagte eine Sprecherin des Agrarministeriums in Schwerin. Alle 106.000 Hennen müssten gekeult werden. Damit sollte noch am Dienstag begonnen werden. In Deutschland hat sich das Vogelgrippe-Virus H5N8 seit November stark ausgebreitet. Inzwischen zirkuliert ein weiterer Virus-Typ: H5N5. Bislang sind weder Infektionen mit H5N8 noch von H5N5 beim Menschen bekannt.

29. Januar: Landratsamt richtet wegen Vogelgrippe Sperrbezirk bei Regensburg ein

Nach einem Fall von Geflügelpest in einem Betrieb in Markt Lappersdorf bei Regensburg hat das Landratsamt einen Sperrbezirk im Umkreis von drei Kilometern eingerichtet. Es ist der erste bestätigte Fall der Vogelgrippe im Landkreis Regensburg, wie das Landratsamt am Sonntag mitteilte. Bei einer verendeten Gans aus dem kleinen Hobbygeflügelbestand mit 34 Tieren hatte das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) in Greifswald die hochansteckende Form des Virus H5N8 nachgewiesen.

Der Sperrbezirk infolge des Vogelgrippe-Falls umfasst 34 Ortsteile der Gemeinde Pettendorf und des Marktes Lappersdorf, im Umkreis von zehn Kilometern wurde ein Beobachtungsgebiet eingerichtet. Im Sperrbezirk sind den Angaben zufolge 72 Geflügelhalter mit 2.300 gemeldeten Tieren betroffen. Im Beobachtungsgebiet handelt es sich um 267 Geflügelhaltungen mit 243 860 gemeldeten Tieren.

27. Januar: Inzwischen 23 europäische Staaten betroffen

Die hochansteckende Vogelgrippe breitet sich nach Einschätzung des Friedrich-Loeffler-Instituts weiter mit großer Dynamik aus. Inzwischen seien 23 europäische Staaten betroffen, sagte FLI-Vizepräsident Franz Conraths auf der Insel Riems bei Greifswald. Zahlreiche europäische Staaten melden demnach täglich neue Fälle. In Deutschland sei der gefährliche H5N8-Erreger bei Wildvögeln in 15 Bundesländern nachgewiesen worden. Außerdem seien inzwischen etwa 40 Geflügelhaltungen betroffen.

27. Januar: Geflügelpest-Virus H5N8 in Putenmastbetrieb in Mecklenburg-Vorpommern

In einem Mastbetrieb mit rund 40.000 Puten bei Tribsees (Mecklenburg-Vorpommern) hat sich der Verdacht auf Geflügelpest mit dem hochansteckenden Virus H5N8 bestätigt. Das teilte der Landkreis Vorpommern-Rügen am Freitag mit. Nun würden alle Tiere getötet. Damit werde noch am Vormittag begonnen, das Ganze werde voraussichtlich zwei Tage dauern. Wie das Virus in den Bestand gelangt ist, sei unbekannt. Zuvor waren in Mecklenburg-Vorpommern mehrere kleine Geflügelhaltungen sowie zahlreiche Wildvögel betroffen.

Für die Tierhalter im Land sei der aktuelle Fall erneut ein Signal, die Stallpflicht und die Hygienemaßnahmen ernst zu nehmen und weiterhin wachsam zu sein, betonte Mecklenburg-Vorpommerns Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD).

26. Januar: Vogelgrippe weitet sich aus - Katastrophenalarm ausgelöst

Nach dem Ausbruch einer neuen Virus-Variante hat sich die Geflügelpest in Schleswig-Holsteins größtem Putenmastbetrieb ausgeweitet. Mittlerweile sind alle vier Haltungen des Betriebs im Kreis Steinburg von dem Virus H5N5 betroffen, wie Landwirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Donnerstag am Rande der Landtagssitzung sagte. Die Kreisverwaltung hat Katastrophenalarm ausgerufen, um kurzfristig zusätzliches Personal bei Polizei, Feuerwehr und weiteren Hilfskräften heranziehen zu können.

«Dass wir ein neues Virus haben, alarmiert», sagte Habeck. Er sei in Sorge, «dass wir am Beginn einer neuen Welle stehen». Experten des Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI) hatten den sehr aggressiven Erreger des Subtyps H5N5 in der Nacht zum Donnerstag in einem weiteren Teil des Putenmastbetriebs nachgewiesen. Bislang grassierte in Deutschland vor allem der sehr ähnliche Virentyp H5N8.

Laut Geflügelpest-Verordnung sollen die verbleibenden rund 15.300 Tiere des betroffenen Betriebs ebenfalls getötet werden. Zuvor waren in dem Mastbetrieb bereits 18.400 Puten in zwei anderen Beständen betroffen. Ein Teil der Tiere verendete, die anderen mussten getötet werden.

Laut Habeck müssen alle Tiere des Mastbetriebs getötet werden, um ein Ausbreiten der Seuche zu verhindern. Wie das Virus dorthin gelangte, ist unklar. Habeck verwies darauf, dass die Putenställe des Betriebs an der Seite offen sind.

Experten rätseln über Herkunft des neuen Erregers H5N5

Die Herkunft des in Schleswig-Holstein nachgewiesenen Geflügelpestvirus H5N5 ist den Wissenschaftlern des Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI) bislang unbekannt. Bei der neuen Variante handle es sich wahrscheinlich um ein Mischvirus auf der Basis von H5N8. Mischviren entstehen demnach, wenn ein Tier zeitgleich von Viren zweier verschiedener Subtypen infiziert ist, die ihr Erbmaterial austauschen und so neue Nachkommen hervorbringen. Wo das geschah, ist noch nicht bekannt.

Im Dezember hatte es nach FLI-Daten erste H5N5-Befunde bei Wildvögeln in den Niederlanden, Montenegro, Kroatien, Italien und Albanien gegeben. Auch bei einer verendeten Nonnengans in Brunsbüttel wurde das Virus nachgewiesen. Die Wildgans war etwa 30 Kilometer von dem nun betroffenen Putenzuchtbetrieb im Kreis Steinburg entfernt gefunden worden. Wie das Virus in die zwei geschlossenen Anlagen des Betriebes kam, ist noch unklar. 18 400 Puten wurden getötet, um eine weitere Ausbreitung der Seuche zu verhindern.

Im FLI erfolgen der Sprecherin zufolge jetzt Infektionsversuche, um Unterschiede zum Typ H5N8 festzustellen und herauszufinden, wie und wo H5N5 entstanden ist und auf welchen Wegen es sich verbreitet hat. Die bisherige Risikoeinschätzung sei aktualisiert worden. Grundsätzlich habe sich nichts geändert. Das Eintragsrisiko in Hausgeflügelbestände in Deutschland sei weiter sehr hoch und eine Entspannung nicht in Sicht, betonte Reinking. H5N5-Infektionen beim Menschen seien bisher ebenso wenig bekannt wie H5N8-Infektionen.

24. Januar: Küken-Drama am Flughafen - 7500 Tiere eingeschläfert

Nach einer Odyssee zwischen Europa und Asien sind 7500 Küken am Frankfurter Flughafen aus Tierschutzgründen eingeschläfert worden. Die Grenzkontrollstelle des Hessischen Landeslabors habe sich «zu diesem drastischen Schritt gezwungen» gesehen, um ein unnötiges Leid der Tiere zu verhindern, teilte das Umweltministerium am Dienstag in Wiesbaden mit.

Die Küken waren demnach am Samstag (21. Januar) aus Ungarn im Transit nach Frankfurt gekommen und wurden am folgenden Tag nach Turkmenistan in Zentralasien weitergeschickt. Aus bisher nicht bekannten Gründen habe dort der Zoll die Einfuhr untersagt und die Tiere zurückgeschickt, teilte das Ministerium mit. Hintergrund könnte der Ausbruch der Vogelgrippe in Ungarn sein.

Frisch geschlüpfte Küken versorgen sich über ihren Dottersack für bis zu 72 Stunden selbst. Nach der Rückkehr aus Turkmenistan war diese Frist laut Umweltministerium überschritten. Es sei nicht möglich gewesen, die Küken mit Futter oder Wasser zu versorgen. Die Versuche der Kontrollstelle, einen anderen Abnehmer zu finden, seien leider erfolglos geblieben. Um den Tieren ein qualvolles Verhungern zu ersparen, hätten sie «leider eingeschläfert werden» müssen, hieß es aus dem Ministerium.

Neu entdeckter Vogelgrippe-Virus H5N5 ist "hochpathogen"

Forscher rätseln weiter, wo der in Schleswig-Holstein nachgewiesene Geflügelpestvirus H5N5 hekommt. Die Herkunft sei bei den Wissenschaftlern des Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI) noch unbekannt, hieß es am Dienstag. Der Virustyp H5N5, der damit erstmals in Europa in einem Hausgeflügelbestand festgestellt wurde, sei dem bislang grassierenden Virus H5N8 sehr ähnlich, sagte Elke Reinking, Sprecherin des Instituts auf der Insel Riems bei Greifswald. "Beides sind hochpathogene Viren."

Bei der neuen Variante handle es sich wahrscheinlich um ein Mischvirus auf der Basis von H5N8. Mischviren entstehen demnach, wenn ein Tier zeitgleich von Viren zweier verschiedener Subtypen infiziert ist, die ihr Erbmaterial austauschen und so neue Nachkommen hervorbringen. Wo das geschah, ist noch nicht bekannt.

Vogelpest: Forscher stellen Subtyp H5N5 in Mastbetrieb fest

Das Vogelgrippe-Virus verändert sich. Wegen hochgefährlicher Viren des Subtyps H5N5 müssen jetzt 3400 Puten bei einer Firma im schleswig-holsteinischen Kreis Steinburg getötet werden, teilte das Agrarministerium in Kiel am Montag mit.

In Deutschland sind nach Angaben des Kieler Agrarministeriums inzwischen fast alle Bundesländer von der Tierkrankheit betroffen, die sich mutmaßlich über Wildvögel ausbreitet. Probleme gab es insbesondere im wichtigen Geflügelzuchtland Niedersachsen. Dort mussten laut Behörden schon mehr als 230.000 Tiere getötet werden.

23. Januar

Neuer Virustyp der Vogelgrippe in Schleswig-Holstein aufgetreten

In Schleswig-Holstein ist erstmals in einem Hausgeflügelbestand in Europa ein neuer Virustyp der Vogelgrippe festgestellt worden. Wie das Landwirtschaftsministerium am Montag in Kiel mitteilte, wies das nationale Referenzlabor am Friedrich-Loeffler-Institut bei Tieren aus einem Betrieb im Kreis Steinburg den hochpathogenen Erreger des Subtyps H5N5 nach.

«Dieser Befund zeigt, wie dynamisch das Geflügelpestgeschehen ist», erklärte Schleswig-Holsteins Landwirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). «Das Virus ist weiterhin vorhanden und verändert sich.» Mit dem Virus sei aber nach Einschätzung des Friedrich-Loeffler-Instituts genauso umzugehen wie mit dem Subtyp H5N8, erklärte eine Ministeriumssprecherin.

Putenmastbetrieb von Geflügelpest befallen

Die Geflügelpest ist erneut in einem deutschen Mastbetrieb aufgetaucht. Wegen hochgefährlicher Viren des Subtyps H5 müssten 3400 Puten bei einer Firma im schleswig-holsteinischen Kreis Steinburg getötet werden, teilte das Agrarministerium in Kiel am Montag mit.

22. Januar

Nach Vogelgrippe-Fall 45.000 Puten in Brandenburg getötet

In einem Geflügelmastbetrieb in Brandenburg sind wegen der Vogelgrippe 45.000 Puten getötet worden. Das teilte der Landkreis Dahme-Spreewald am Sonntag mit. Seit Anfang vergangener Woche seien in dem Betrieb in der kleinen Stadt Lieberose immer mehr Tiere gestorben. Daraufhin wurden die Kadaver vom Landeslabor auf Vogelgrippe getestet - das Friedrich-Löffler-Institut bestätigte schließlich den hochaggressiven Virustyp H5N8. Seit Anfang November häufen sich in Deutschland und anderen europäischen Ländern die H5N8-Fälle. Hunderttausende Vögel wurden getötet. Für den Menschen gilt das Virus als ungefährlich.

16. Januar

Japan tötet wegen Vogelgrippe weitere 80 000 Hühner

Nach einem weiteren Fall von Vogelgrippe sind in Japan erneut rund 80 000 Hühner gekeult worden. Auf einer Geflügelfarm in der Provinz Gifu waren am Wochenende 100 Hühner tot entdeckt worden. Bei vorläufigen Tests wurden sie positiv auf den Vogelgrippe-Virus H5 getestet. Um welchen Virustyp es sich genau handelte, werde noch untersucht, sagte ein Sprecher des Landwirtschaftsministeriums in Tokio am Montag. Seit November hat es auch auf Gehöften in den Provinzen Niigata, Aomori, Miyazaki sowie auf der nördlichsten japanischen Hauptinsel Hokkaido Fälle von Vogelgrippe gegeben. Hunderttausende Hühner wurden dort seither gekeult

15. Januar

Vogelgrippe: Tierpark-Gesellschaft wehrt sich gegen Tötung von Vögeln

Bereits seit November grassiert in Deutschland die Vogelgrippe. Um eine weitere Ausbreitung zu verhindern, müssen Deutschlandweit Tiere getötet werden. Die Deutsche Tierpark-Gesellschaft (DTG) fordert nun eine Ausnahmeregelung für Zoos.

Grundsätzlich unterstütze die DTG ein effektives Tierseuchenmanagement bei Auftreten der Krankheit. "Das Problem aber ist, dass bei dem generalisierten Vorgehen der Keulung auch bedrohte Arten und genetisch wertvolle Tiere getötet werden", erklärte DTG-Sprecher Jan Bauer am Donnerstag in Schildow bei Berlin.

Lesen Sie ausführlicher: Vogelgrippe: Tierpark-Gesellschaft wehrt sich gegen Tötung von Vögeln

11. Januar 2017

Schwache Vogelgrippe-Form: Verein wehrt sich gegen Keulung

Ein Vogelzüchter-Verein in Rheinland-Pfalz hat sich nach einem Vogelgrippe-Nachweis erfolgreich gegen die Tötung aller seiner Tiere gewehrt. Rund ein Drittel der Rassevögel könnte gerettet werden, teilte die zuständige Kreisverwaltung am Mittwoch mit. Die erkrankten Vögel sind nicht mit dem in Europa grassierenden, gefährlichen H5N8-Virus infiziert, sondern mit einer weniger krankmachenden Variante.

Zunächst sollten alle rund 540 Vögel des Vereins gekeult werden. Daraufhin hatten die Züchter aus Wörth (Landkreis Germersheim) beim Verwaltungsgericht Neustadt an der Weinstraße einen Eilantrag gegen die Tötung eingereicht. Eine Entscheidung über den Antrag sei nach der Anordnung der Kreisverwaltung nicht mehr nötig, teilte das Gericht am Mittwoch mit.

Insgesamt wurde das Virus bei sieben Tieren des Vereins nachgewiesen. Derzeit leben sie noch mit den anderen Vögeln zusammen. Nun sollen alle Tiere getötet werden, die nicht dauerhaft in Ställen untergebracht werden können.

5. Januar 2017

Frankreich muss bis zu eine Million Enten und Gänse keulen

Im Südwesten Frankreichs müssen bis zu eine Million Enten und Gänse wegen der Vogelgrippe gekeult werden. Am Donnerstag begannen Züchter in 150 Gemeinden mit der Tötung der Vögel. Das Landwirtschaftsministerium hatte am Mittwoch die Anweisung gegeben, alle im Freien gehaltenen Enten und Gänse in diesen Kommunen zu keulen. 300.000 Tiere wurden dort wegen der Vogelgrippe seit Ende November bereits getötet.

5. Januar 2017

Zoo Schwerin geschlossen

Der Zoo Schwerin ist wegen Vogelgrippe geschlossen worden. Wie die Leitung des Zoos am Donnerstag mitteilte, wurde der hochansteckende Erreger H5N8 bei einer Schneegans aus dem Tierbestand festgestellt. Die Schneegans war am Sonntag tot auf der Wasservogelanlage gefunden worden. Das Untersuchungsergebnis habe am Mittwochabend vorgelegen. Wie lange der Zoo geschlossen bleibt, sei noch unklar.

Der Zoo in Schwerin muss nach dem Ausbruch der Vogelgrippe sämtliche Enten und Gänse in seiner Außenanlage töten.

4. Januar 2017

Elster starb in Hessen an Vogelgrippe

In der Wetterau ist eine tote Elster gefunden worden, die an der Vogelgrippe gestorben ist. Der Verdacht auf den hochansteckenden Typ H5N8 habe sich bestätigt, berichtete das Umweltministerium in Wiesbaden am Dienstag. Es ist der sechste Fall von Vogelgrippe in Hessen. Bei den früheren Fällen handelte es sich um fünf Wildvögel und einen Pelikan aus dem Kronberger Opel-Zoo.

Die Elster war in der vergangenen Woche in Reichelsheim gefunden worden, ganz in der Nähe des Fundorts eines toten Habichts Anfang Dezember. Das damals eingerichtete Beobachtungsgebiet bleibt bestehen. Die landesweite Stallpflicht und das Verbot von Geflügelausstellungen gelten in Hessen weiterhin.

Vogelgrippe erstmals in Tschechien aufgetreten

Die aktuelle Vogelgrippe-Epidemie in Europa hat offenbar Tschechien erreicht. Die Viruserkrankung sei bei Schwänen um die Stadt Znojmo und bei zwei kleineren Geflügelbetrieben in der Verwaltungsregion Südmähren nachgewiesen worden, teilte das Landwirtschaftsministerium in Prag am Mittwoch mit. Noch liefen die Untersuchungen zum Virus-Subtyp. Man gehe aber davon aus, dass es sich um die aggressive Variante von H5N8 handelt, sagte der Leiter der staatlichen Veterinärbehörde, Zbynek Semerad.

Diese für Vögel sehr gefährliche Form war zuletzt unter anderem in Österreich, der Schweiz, den Niederlanden, der Slowakei und Kroatien festgestellt worden. In Deutschland sind alle Bundesländer mit Ausnahme des Saarlandes betroffen.

Die tschechischen Behörden richteten eine Sperrzone um die betroffenen Betriebe in den Städten Moravsky Krumlov (Mährisch Kromau) und Ivancice (Eibenschütz) ein. Alle Tiere sollen nun gekeult werden. Die genaue Anzahl war zunächst nicht bekannt.

3. Januar 2017

Erneut Vogelgrippe in Betrieben in Niedersachsen

Erneut ist in zwei niedersächsischen Geflügelbetrieben das hochansteckende H5N8-Vogelgrippevirus nachgewiesen worden. Rund 14 000 Tiere eines Putenmastbetriebes in Garrel seien bereits getötet worden, sagte Landkreissprecherin Sabine Uchtmann am Montag. Das betroffene Unternehmen liegt in einem bestehenden Sperrgebiet, das nun erweitert werden soll. Allein in dem neuen Sperrbezirk befinden sich Uchtmann zufolge knapp 20 Putenmastbetriebe. «Wir sind beunruhigt. Wir hoffen, dass das nicht zu einem Flächenbrand wird», sagte die Sprecherin.

Bei dem neuen Fall im Landkreis Oldenburg war ein Betrieb mit 3100 Puten betroffen, wie das Landwirtschaftsministerium mitteilte. Damit seien inzwischen elf Nutzgeflügelbetriebe in Niedersachsen von der Geflügelpest betroffen. «Mit Ausnahme eines Kleinstbestandes im Landkreis Northeim mit 18 Hühnern und sechs Enten waren alle betroffenen Betriebe geschlossene Putenmastbestände - und zwar in den Landkreisen Oldenburg, Cloppenburg und Vechta.» Wegen der Vogelgrippe sind demnach in Niedersachsen seit November bereits rund 232 000 Nutzvögel getötet worden.

Kein Abflauen der Vogelgrippe in Deutschland

Experten sehen bislang keine Anzeichen für ein Abflauen der Vogelgrippe in Deutschland. Seit dem ersten Nachweis des H5N8-Erregers Anfang November in Deutschland seien bereits fast 30 Ausbrüche in Geflügelhaltungen registriert worden, sagte eine Sprecherin des Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI) am Dienstag. Auch international sei das Seuchengeschehen noch von hoher Dynamik geprägt. So habe die Slowakei aktuell einen H5-Verdacht gemeldet. Jüngste Nachweise des hochgefährlichen H5N8-Erregers stammten aus Kroatien und auch aus Griechenland.

2. Januar 2017

Vogelgrippe in 25 Landkreisen Bayerns bestätigt

Auch im neuen Jahr gibt es im Freistaat keine Entwarnung bei der Vogelgrippe. Inzwischen sei die hochansteckende Variante H5N8 in 25 Landkreisen sowie den Städten Nürnberg, Ingolstadt und München bestätigt worden, teilte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) am Montag in Erlangen mit. Zudem bestehe bei Wildvögeln aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen Verdacht auf das Virus. Dies werde nun vom zuständigen Bundesinstitut - dem Friedrich-Loeffler-Institut - geprüft.

30. Dezember

Hongkong meldet weiteren Fall von Vogelgrippe-Infektion bei Menschen

Erst am Sonntag war ein älterer Mann in Hongkong am H7N9-Vogelgrippe-Virus gestorben. Wenige Tage später ist in Hongkong ein zweiter Ansteckungsfall bestätigt worden. Der 70-jährige Patient habe angegeben, bei einem vorangegangenen Besuch in einer chinesischen Stadt außerhalb der Sonderverwaltungszone in die Nähe von Verkaufsständen mit lebendem Geflügel gekommen zu sein, teilten die Hongkonger Behörden am Freitag mit.

29. Dezember

Vogelgrippe-Risiko bleibt laut Experten unverändert hoch

Angesichts neuer Vogelgrippe-Fälle in Deutschland ist für das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) auf der Insel Riems derzeit keine Entspannung der Situation in Sicht. «Wir sehen momentan kein deutlich verändertes Risiko», sagte die Sprecherin des Bundesforschungsinstituts, Elke Reinking, der Deutschen Presse-Agentur. Die Vogelgrippe mit dem hochgefährlichen Erreger H5N8 habe sich zu einer Panzootie - einer länder- und kontinentübergreifenden Seuche - unter Wildvögeln ausgeweitet.

Nach Angaben des FLI sind bisher bundesweit mindestens 25 Seuchenausbrüche in großen und kleinen Geflügelhaltungen sowie in vier Zoos registriert. «So viele Geflügelpestausbrüche in so kurzer Zeit hatten wir in Deutschland noch nicht», sagte Reinking. Im Unterschied zu dem Seuchenzug 2006 gebe es aber keine Anzeichen dafür, dass das aktuelle Virus H5N8 auf den Menschen überspringen könnte.

Eine Übertragung des hochansteckenden H5N8-Erregers über infizierte Lebensmittel ist laut Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) theoretisch denkbar, aber unwahrscheinlich. Wer sicher gehen will, solle bei der Zubereitung die für Geflügel üblichen Hygieneregeln beachten: Rohe Geflügelprodukte und andere Lebensmittel getrennt lagern und zubereiten. Hände, Geräte und Oberflächen nach der Zubereitung gründlich waschen. Das Fleisch so garen, dass es für mindestens zwei Minuten eine Kerntemperatur von 70 Grad erreicht.

Erster Vogelgrippefall bei Hühnern in der Slowakei

In der Slowakei gibt es den ersten Fall von Vogelgrippe in einer landwirtschaftlichen Geflügelhaltung. Betroffen sei ein Kleinbetrieb in der Hauptstadt Bratislava, teilte das Landwirtschaftsministerium am Donnerstag mit. Die Veterinärkontrolle sei zum Hühnerhof gerufen worden, weil über Weihnachten innerhalb von drei Tagen der gesamte Bestand von 65 Hühnern verendet sei. Labortests hätten am Donnerstag bestätigt, dass die Tiere an einem hochpathogenen Subtyp H5 der aviaren Influenza (Vogelgrippe HPAI) erkrankt seien. Bisher hatte die Slowakei nur im Jahr 2006 zwei Fälle von Vogelgrippe an Wildvögeln gemeldet.

Vogelgrippe H5N8, H5N1 H7N9, H5N8: Zahlen und Fakten 1 von 11 vorherige Seite nächste Seite

Viele Vogelgrippe-Viren können Symptome beim Menschen auslösen. Als besonders gefährlich haben sich in den vergangenen Jahren H5N1 und H7N9 erwiesen.

Durch natürliche Genveränderungen entstehen fortwährend neue Varianten der Vogelgrippe-Viren.

Die Ziffern hinter H und N stehen für Oberflächenstrukturen, anhand derer die Viren Subtypen zugeordnet werden.

Eine Infektion eines Menschen mit H5N1 war erstmals 1997 in Hongkong nachgewiesen worden.

Von 2003 bis 2013 seien etwa 650 Infektionen mit dem Erreger registriert worden, berichten Wissenschaftler. In insgesamt 15 Ländern seien mehr als 380 Menschen daran gestorben.

Bei H7N9 ist der erste Nachweis im März 2013 erfolgt.

Im Januar 2014 starb in Nordamerika erstmals ein Mensch an der Vogelgrippe. Eine Kanadierin, die China besucht hatte, erlag den Folgen einer Infektion mit dem Virus H5N1.

China ist wegen des oft engen Miteinanders von Mensch und Vieh besonders von Übertragungen auf den Menschen betroffen.

Experten befürchten, dass auf diese Weise einmal eine globale Pandemie ihren Ursprung nehmen könnte.

Auf einem Geflügelhof im Münsterland wurden bei einer Pute im Herbst 2014 Vogelgrippe-Erreger vom Typ H5N2 entdeckt. Einige Tiere waren zuvor auch in den Handel gelangt.

Im Herbst 2016 wurde in mehreren europäischen Ländern eine gefährliche Vogelgrippen-Variante vom Typ H5N8 nachgewiesen.

28. Dezember

Landkreis in Mecklenburg-Vorpommern lockert Vogelgrippe-Restriktionen

Die Vogelgrippe scheint sich in Mecklenburg-Vorpommern abzuschwächen. Der Landkreis Ludwigslust-Parchim hob am Dienstag nach Fristablauf die besonderen Sicherheitsvorschriften, die nach dem Ausbruch der Seuche Ende November bei Hausgeflügel in der Gemeinde Demen verhängt worden waren, vollständig auf. Neue Infektionen waren nicht bekannt geworden. Somit seien alle Restriktionsgebiete in Folge der Geflügelpest im Landkreis aufgehoben, teilte die Kreisverwaltung mit. Dennoch dürfen Hühner, Enten und Gänse weiterhin nicht ins Freie. Die strikte Stallpflicht bleibe bestehen, hieß es.

27. Dezember

ZDG-Präsident Ripke: "Müssen noch mehr tun, um Vogelgrippe Einhalt zu gebieten"

Einen eindringlichen Appell richtet Friedrich-Otto Ripke, Präsident des Zentralverbandes der Deutschen Geflügelwirtschaft e. V. (ZDG), an die Geflügelhalter in ganz Deutschland, nachdem über die Feiertage weitere Vogelgrippe-Fälle verzeichnet worden waren: "Das aktuelle Infektionsgeschehen zeigt leider nur zu deutlich: Die bislang ergriffenen Maßnahmen reichen noch nicht aus, um das H5N8-Virus zu stoppen und unsere Tiere sicher zu schützen. Wir alle müssen konsequent, diszipliniert und ohne Ausnahme agieren!", fordert Ripke und wendet sich an die deutschen Geflügelhalter in ihrer Gesamtheit als Solidar- und Verantwortungsgemeinschaft.

Auch wenn die jüngsten Vogelgrippe-Fälle vor allem in Putenhaltungen mit modernen, tierwohlfördernden Offenställen aufgetreten seien, sei die Prävention die gemeinsame Aufgabe der gesamten Branche. "Jeder einzelne Geflügelhalter muss sich seiner individuellen Verantwortung bewusst sein und alles nur Erdenkliche tun, um die Infektionskette zwischen Wildvögeln und Nutzgeflügel zu unterbrechen. Unabhängig davon, ob er Hähnchen, Puten, Enten, Gänse oder Legehennen hält - und unabhängig davon, ob er dies zum Lebensunterhalt oder als Hobbyhalter tut."

Es sei ein Punkt erreicht, an dem die sonst üblichen Überlegungen und Prozesse nicht mehr ausreichten, so Ripke: "Wir alle müssen die Bereitschaft mitbringen, unser tägliches Handeln zu hinterfragen, die Tierseuchenprävention zu intensivieren und hier durchaus auch Zeit und Geld zu investieren." Weil sich ein Ende des aktuellen Vogelgrippe-Geschehens gegenwärtig nicht absehen lässt, ist die Geflügelwirtschaft in höchstem Maße alarmiert.

Alle Beteiligten müssen daher ihren Beitrag leisten, um durch die konsequente Einhaltung der Biosicherheitsmaßnahmen eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern. So ist der Zugang zu den Geflügelbeständen durch betriebsfremde Personen auf das absolut notwendige Mindestmaß zu beschränken. Der überbetriebliche Einsatz von Arbeitsmaschinen ist zu vermeiden. In jedem Betrieb sind strikte Hygienemaßnahmen umzusetzen, hierzu gehören neben dem obligatorischen Kleiderwechsel vor dem Betreten der Ställe auch das Waschen der Hände und die Desinfektion von Schuhen und Arbeitsgeräten sowie gegebenenfalls auch von betriebsfremden Fahrzeugen.

Vogelgrippe breitet sich noch immer aus - Ulm betroffen

Die Vogelgrippe breitet sich weiter im Südwesten aus: Am Wochenende sei der Virus-Typ H5N8 bei einem Schwan in Ulm festgestellt worden, teilte das Agrarministerium am Dienstag mit. Zudem sei in Muggensturm (Kreis Rastatt) bei einer Stockente ein ebenfalls hochpathogenes - also stark krankmachendes - Virus des Typs H5 nachgewiesen worden. «Allerdings handelt es sich nicht um H5N8, sondern um einen anderen Subtyp des Virus», hieß es beim Ministerium. Um den Fall abzuklären, sei man im Kontakt mit dem nationalen Referenzlabor am Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) auf der Ostseeinsel Riems.

Seit dem Ausbruch der hochansteckenden Vogelgrippe im November am Bodensee sind rund 800 tote Vögel in Baden-Württemberg gefunden worden. Bei 299 wurde der Virus-Typ H5N8 festgestellt. Anfangs gab es nur Fälle im Bodenseekreis und im Kreis Konstanz, inzwischen wurde das Virus aber auch in den Kreisen Ravensburg, Emmendingen, Sigmaringen und nun Ulm und Rastatt nachgewiesen.

Noch immer beschränke sich die Geflügelpest aber auf Wildvögel, Nutzgeflügel sei bislang nicht betroffen, heißt es beim Ministerium.

26. Dezember: Tausende Puten in Niedersachsen wegen Vogelgrippe-Ausbruchs getötet

Die Vogelgrippe greift auf immer mehr Mastställe in Niedersachsen über. 55 000 Puten müssen wegen der gefährlichen Geflügelpest getötet werden - allein an den Weihnachtstagen. Und auch kranke Wildvögel werden immer wieder entdeckt.

Im Kampf gegen die Vogelgrippe sind in Niedersachsen erneut tausende Tiere getötet worden, um die Ausbreitung der Seuche zu verhindern. Im Landkreis Cloppenburg bestätigte sich der Verdacht auf den Vogelgrippe-Erreger H5N8, wie das niedersächsische Landwirtschaftsministerium am Montag mitteilte. In zwei Betrieben sollten demnach rund 21.000 Puten getötet werden.

Zuvor waren 10.000 Puten in einem Betrieb im Landkreis Oldenburg und jeweils rund 12.000 Tiere in zwei damit in Kontakt stehenden Betrieben im Landkreis Vechta getötet worden. In dem Puten-Betrieb im Kreis Oldenburg war ein Fall von Vogelgrippe festgestellt worden. Im Landkreis Northeim wurde das Virus in einem Kleinstbetrieb mit 18 Hühnern und sechs Enten entdeckt. Auch diese Tiere mussten getötet werden.

Wie das Virus in die geschlossenen Putenställe gekommen sei, sei weiter unklar, erklärte Niedersachsens Agrarminister Christian Meyer (Grüne) zu den neuen Fällen. Alle möglichen Wege müssten konsequent untersucht werden.

25. Dezember

Geflügelpest weitet sich aus - neuer Verdachtsfall in Cloppenburg

Die Geflügelpest in Niedersachsen weitet sich aus. Nach einem Ausbruch in einem Maststall in Dötlingen wurde ein Vogelgrippe-Virus vom Typ H5 in einem Puten-Maststall im Landkreis Cloppenburg entdeckt, wie das niedersächsische Landwirtschaftsministerium mitteilte. Bestätigt das Friedrich-Loeffler-Institut den Verdacht, dass es sich ebenfalls um den hochansteckenden Erreger H5N8 handelt, wäre es der vierte Fall in einem niedersächsischen Putenmastbetrieb. Insgesamt werden demnach über die Weihnachtstage vorsichtshalber mehr als 50 000 Puten in Niedersachsen getötet.

24. Dezember

Vogelgrippe in weiterem Stall in Niedersachsen

In einem Puten-Maststall im Landkreis Oldenburg gibt es den dritten Vogelgrippe-Fall in Niedersachsen. In dem Stall in der Gemeinde Dötlingen sei der Erreger H5N8 festgestellt worden, wie das niedersächsische Landwirtschaftsministerium am Samstag mitteilte. Der Bestand von 10 000 Puten sollte am Sonntag getötet werden. Für Menschen gilt das Virus als ungefährlich.

In Dötlingen gibt es laut Ministerium 91 Betriebe mit rund einer Million Geflügeltieren, die nun vorerst nicht mehr aus dem Gebiet gebracht, also auch nicht mehr verkauft werden dürfen. Zwei weitere Ställe in unmittelbarer Nähe des betroffenen Hofes werden ebenfalls überprüft. Im Landkreis Oldenburg galt bereits seit Mitte November die Stallpflicht für Geflügel.

22. Dezember

Verdacht auf Vogelgrippe in mehreren Landkreisen in Bayern

Mehr als einen Monat nach Ausbruch der Vogelgrippe in Bayern hat sich der Virus auf einen weiteren Landkreis ausgeweitet. Die hochansteckende Variante H5N8 sei nun auch in Weißenburg-Gunzenhausen bestätigt worden, teilte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) am Donnerstag in Erlangen mit. Zudem seien in Cham eine tote Wildgans und in Aschaffenburg ein toter Schwan gefunden worden, in beiden Fällen bestehe der Verdacht auf H5N8. Dies werde nun vom zuständigen Bundesinstitut - dem Friedrich-Loeffler-Institut - geprüft.

Bislang wurde der Subtyp H5N8 an Tieren in mehr als 20 Landkreisen und in den Städten München, Nürnberg und Ingolstadt nachgewiesen. Bayernweit gilt seit einem Monat eine Stallpflicht sowie ein Verbot von Märkten, Ausstellungen und ähnlichen Veranstaltungen, so das LGL. «Nicht zuletzt diese Maßnahmen haben dazu beigetragen, dass es bisher in Bayern keine Nachweise in Nutzgeflügelbeständen gibt.» Allerdings gebe es noch keine Entwarnung; die Situation müsse weiterhin beobachtet werden.

