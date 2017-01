2017-01-03 19:00:00.0

Kritik an WHO In Dänemark ist Transsexualität keine psychische Krankheit mehr

Sind Transsexuelle krank? In Dänemark von 2017 an nicht mehr - als erstem Land weltweit. Die WHO beurteilt Transsexualismus immer noch als "Störung der Geschlechtsidentität".

Ein Sieg für die LGBT-Gemeinschaft: Dänemark streicht Transsexualität von Liste psychischer Krankheiten (Symbolbild). Foto: Wolfgang Kumm (dpa)