Entzündungen Kaffee schützt wohl vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen im Alter

Kaffee soll laut einer Studie ältere Menschen vor einer systemischen Entzündung und damit vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen schützen. Was steckt dahinter?

Ob der Konsum von Kaffee gesund ist oder nicht, wird viel diskutiert. Kaffee könne vor Krankheiten schützen, behaupten die einen Studien. Die anderen weisen auf Nervosität, Schlafstörungen oder Unruhe hin, die durch Kaffee ausgelöst werden könnten.

Neue Erkenntnisse zeigen, dass Kaffee offenbar zumindest bei älteren Menschen eine positive Wirkung hat. Wissenschaftler der Stanford University School of Medicine haben herausgefunden, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Alterungsprozess, systemischen Entzündungen, Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems und dem Kaffeekonsum gibt. Kaffee könne demnach Senioren vor einigen Gesundheitsproblemen, vor allem im Zusammenhang mit dem Kreislaufsystem, schützen. Ihre Erkenntnisse veröffentlichten sie im Fachmagazin Nature Medicine.

Studie: Kaffee schützt vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen im Alter

Die Forscher beschäftigten sich mit der Frage, welche Mechanismen systemische Entzündungen auslösen. Systemische Entzündungen sind dafür bekannt, eine Reihe an Krankheiten im Alter auszulösen. Vor allem kardiovaskuläre Probleme sind mit diesen verbunden. Die Forscher entdeckten, dass Metaboliten (Moleküle, die im Körper als Bausteine der Gene fungieren) systemische Entzündungen entstehen lassen können. Ebenso fanden sie heraus, dass Kaffee solche Entzündungen verhindern kann. Grund dafür sind offenbar die kaffeeeigenen Metaboliten, die der Wirkung der körpereigenen Metaboliten entgegenwirken. Laut den Forschern würde dieser Vorgang eventuell auch erklären, warum Kaffeetrinker länger leben.

Für ihre Studie werteten die Forscher Blutproben und Fragebögen von rund 100 Probanden aus. Berücksichtigt wurden auch die jeweiligen Familiengeschichten.

König Kaffee - Das Lieblingsgetränk der Deutschen in Zahlen 1 von 8 vorherige Seite nächste Seite

2,19 Euro pro Kilogramm beträgt die Kaffeesteuer in Deutschland. Sie wird seit 1948 erhoben.

5,8 Milliarden Euro betrug der Umsatz der deutschen Kaffeebranche 2014.

9,28 Euro kostet ein Kilogramm Röstkaffee im Durchschnitt inklusive Kaffeesteuer in Deutschland. Zum Vergleich: In den USA sind es 7,55 und in Italien 14,64 Euro - ohne Kaffeesteuer.

18,8 Millionen Sack Rohkaffee wurden 2014 nach Deutschland importiert - das entspricht mehr als einer Million Tonnen. Ein Drittel kam aus Brasilien.

26 Prozent des Kaffees trinken die Deutschen außer Haus - ein Drittel davon in Bäckereien und Stehcafés.

Um 40 Prozent wuchs der Absatz von Kaffee in Einzelportionen - Kapseln und Pads etwa - von 2013 auf 2014.

84,6 Prozent der deutschen Haushalte haben eine Kaffeemaschine - die meisten eine klassische Filtermaschine.

162 Liter Kaffee trinkt jeder Deutsche durchschnittlich im Jahr. Zum Vergleich: Es sind nur 107 Liter Bier. dpa

Systemische Entzündungen: Kaffee soll vorbeugen können

Wie wirkt sich das Kaffeetrinken sonst noch positiv auf den Körper aus? Koffein weckt die Lebensgeister und hilft, Leistungstiefs zu überwinden. Es bremst den Müdigkeit auslösenden körpereigenen Botenstoff Adenosin und verbessert die Konzentration. Allerdings sollte man es mit dem Kaffeekonsum auch nicht übertreiben. Zu viel Koffein kann negative Folgen für das Nervensystem haben. Mögliche Folgen des Kaffeekonsums sind: Schlafstörungen, Reizbarkeit und Unruhe.

Koffein steckt nicht nur in Kaffee und Espresso, sondern beispielsweise auch in schwarzem Tee und in Cola. cch

