2017-06-03 20:52:40.0

Gesundheit Kann Teetrinken unsere Gene beeinflussen?

Einer Studie zufolge könnte der Konsum von Tee Auswirkungen auf die genetische Aktivität haben. Besonders Frauen reagierten demnach mit genetischen Modifikationen auf Teekonsum.

Die Annahme, dass Umweltbedingungen und Lebensstil unsere Gene beeinflussen ist weit verbreitet. Essensgewohnheiten oder das Rauchen können zu einer genetischen Modifikation führen - Tee scheinbar auch.

Tee beeinflusst die weiblichen Gene

Tee gilt schon lange als bewährtes Heilmittel, gerade in der Erkältungszeit greifen viele auf Kräutermischungen zurück. Eine mögliche Erklärung für die heilende Wirkung von Tee lieferten nun Wissenschaftler der schwedischen Uppsala University. Einer in der Fachzeitschrift "Human Molecular Genetics" veröffentlichte Studie zufolge, hat Tee Auswirkungen auf die weiblichen Gene, jedoch nicht auf männliche. Interessanterweise wurde die Genmodifikation in eben den Genen festgestellt, welche bei Krebs und im Östrogen-Stoffwechsel involviert sind.

ANZEIGE

Kaffee hat keine genetischen Auswirkungen

Die gesundheitliche Effekte des Teekonsums könnten der Studie zufolge durch die genetische Modifikation bedingt sein. Die Studie konnte nicht beweisen, dass es generell gesund ist Tee zu trinken. Die Studie untersuchte ebenfalls die Auswirkungen von Kaffee auf die Testpersonen, wobei aber keine genetischen Veränderungen festgestellt wurden. Vorangegangene Studien hatten nahegelegt, dass Kaffee und Tee eine entscheidende Rolle bei der Unterdrückung von Tumorwachstum spielen, Entzündungen hemmen und den Stoffwechsel der weiblichen Sexualhormone beeinflussen.

Kräuter gegen Erkältung anwenden Kleines Kraut, große Wirkung: Kratzen im Hals? Salbei gilt als bewährtes Mittel bei Halsentzündungen. Anwendung: Gurgeln. Foto: Andrea Warnecke (dpa)

Weitere Studien müssen zeigen, wie Tee im Körper wirkt

Tee beeinflusst der Studie zufolge unseren Körper tatsächlich mehr als bisher angenommen. Die Epigenetik scheint hierbei der Auslöser für sämtliche Effekte auf unsere Gesundheit zu sein. Wie genau die einzelnen Bestandteile von Tee die Gene beeinflussen können und ob tatsächlich nur Frauen mit Genmodifikationen auf Tee reagieren, müssen weitere Studien erst noch zeigen. ah