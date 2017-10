2017-10-09 13:23:52.0

Astronomie Kann man Asteroid 2012 tc4 beim Vorbeiflug sehen?

Am Donnerstag bekommt die Erde Besuch. Asteroid 2012 tc4 wird in einer Entfernung von nur 44.000 Kilometern an uns vorbeirasen. Kann man ihn am Himmel sehen?

Asteroid 2012 tc4 erscheint als Punkt in der Mitte dieses zusammengesetzen Bildes, das vom FORS2-Instrument des ESO Very Large Telescope aufgenommen wurde. Foto: ESO / ESA / NEOCC