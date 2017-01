2017-01-10 07:08:00.0

Erkältung Kommt bald die Impfung gegen Schnupfen?

Ein Forscherteam aus Österreich hat einen Antikörper-Test entwickelt. Eine Impfung gegen Schnupfen ist dadurch denkbar.

Gegen eine Grippe kann man sich mittlerweile impfen lassen. Gegen eine Erkältung oder einen grippalen Infekt hingegen gibt es noch keine Impfung. Das könnte sich bald ändern: Ein Allergologe aus Wien hat wichtige Erkenntnisse in der Entwicklung eines Schutzes gegen Schnupfen gewonnen. Damit könnten sich Menschen auch vor akuten Anfällen von Asthma oder der schweren Lungenerkrankung COPD schützen, denn das Schnupfenvirus (Rhinovirus) ist eine wesentliche Ursache für diese.

Impfung gegen Schnupfen ist denkbar

Der Leiter der Abteilung für Pathopysiologie und Allergieforschung an der medizinischen Universität Wien, Rudolf Valenta, entwickelte zusammen mit seinem Team einen Antikörper-Test. Mit diesem soll herausgefunden werden, welche Antikörper notwendig sind, um den jeweiligen Schnupfenvirus zu bekämpfen.

Die Wissenschaftlerr nutzten ihre Erkenntnisse, um einen Rhinovirus-Chip und einen Bluttest zu erstellen. Mit Hilfe von diesen sollen die jeweiligen Rhinoviren identifiziert werden, die bei einem akuten Anfall von Asthma oder COPD beteiligt sind.

„Wird ein Rhinovirus nachgewiesen, ist der Anfall darauf zurückzuführen. Kennt man den auslösenden Stamm, kann man dagegen impfen“, wird Valenta in einer Pressemitteilung der Unversität zitiert. Denn gleichzeitig lassen sich mit dem Chip auch die die vielen Rhinoviren-Stämme kategorisieren und jene herausfiltern, die am gefährlichsten sind. Man könne dann - ähnlich wie bei einer Grippe-Impfung - Risikogruppen definieren, die geimpft werden sollten.

Die sechs größten Erkältungsmythen Hilft ein Schal bei Halsweh? Oder ist er sogar kontraproduktiv? Da gehen die Meinungen der Mediziner auseinander. Die Kontra-Schal-Fraktion sagt: Bei Schwellung und Entzündung hilft es viel mehr, den Hals zu kühlen, zum Beispiel mit einem Quarkwickel. Fotolia

Gegen Schnupfen impfen lassen und Asthmaanfälle verhindern

Bei der Entwicklung geht es nicht vorrangig darum, Schnupfen zu verhindern. Im Vordergrund steht vielmehr, schwere Anfälle von Asthma oder COPD zu verringern. In früheren Studien hatten die Forscher der medizinischen Universität Wien bereits entdeckt, dass der Körper zwar Antikörper gegen Schnupfenviren bildet, diese aber am falschen Teil der Viren andocken. Dadurch sind sie wirkungslos. In Zukunft soll eine injizierte Eiweißmischung dem Körper helfen, passende Antikörper zu bilden. cch

