2017-02-23 10:58:00.0

Organspende Lebensunfähiges Baby soll nach Geburt Kindern das Leben retten

Royce und Keri Young haben eine mutige Entscheidung getroffen: Ihre lebensunfähige Tochter soll geboren werden - damit andere Babys mit ihren Organen überleben können.

Keri und Royce Young haben bereits einen Sohn, nun sollte ihre Familie durch eine Tochter vergrößert werden. Doch die kleine Eva, so heißt das ungeborene Kind, wird nicht viel Zeit mit ihrer Familie haben. Durch eine Schädeldeformation und Hirnschäden, die bereits bei Ultraschall-Untersuchungen bei dem ungeborenen Säugling festgestellt wurden, wird Eva höchstens ein paar Tage nach der Geburt überleben können. Dennoch will Mutter Keri ihre Tochter zur Welt bringen.

Lebensunfähiges Baby rettet anderen Kindern das Leben

Noch während der Sitzung, in der Keri und Royce die schockierende Nachricht erhielten, fragte die schwangere Mutter ihren Arzt: "Wenn ich sie austrage, können wir ihre Organe spenden?" Royce erinnert sich auf Facebook, dass der Arzt die Frage zunächst gar nicht ernst nahm. Er erinnert sich auch, wie stolz er in diesem Moment auf seine Frau war, die in der schlimmsten Minute ihres Lebens nicht nur an sich selbst dachte, und wie sehr ihn ihr Mut berührte.

Royce betont auch, wie schwierig die Schwangerschaft von Keri ist - ganz besonders, weil die Eltern der kleinen Eva wissen, dass sie nur wenige Tage leben wird. Dennoch spürt Keri jeden Tritt und jeden Schluckauf ihrer ungeborenen Tochter, die sie nie aufwachsen sehen wird. All das, was schwangere Frauen ertragen, von Rückenschmerzen bis zu geschwollenen Füßen, wird normalerweise von dem Glück der Geburt überstrahlt. Doch Keris Baby wird nicht lange leben. Sie wird keine kleine Tochter auf dem Arm halten, die sie daran erinnert, dass die Schmerzen etwas wert waren.

Organspende für andere Kinder: "Eva wird ein Wunder sein"

Die Youngs freuen sich darauf, Eva im Arm zu halten. Dass ihr Baby anderen Kindern mit einer Organspende das Leben retten können wird, macht sie glücklich - Eva wird für viele Menschen das Wunder sein, auf das sie gehofft hatten.

Natürlich, so Royce, gehört er nicht zu den Menschen, die sagen, "ich würde nichts ändern". Er wünscht sich eine perfekte Tochter, deren ersten Geburtstag er feiert und die er dabei beobachtet, wie sie Laufen lernt. Er wünscht sich, dass sie vom Texten mit Jungs eine lange Telefonrechnung bekommt und er will sie zum Altar führen. Doch er weiß, dass das unmöglich ist. Deswegen will er das Beste aus der Situation machen. Und eines wird in seinem langen Facebook-Post deutlich: Er liebt seine starke, mutige, schwangere Frau über alles. sh