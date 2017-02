2017-02-21 18:07:49.0

Bayern Masern brechen wieder aus - obwohl sie schon ausgerottet sein sollten

Masern können für Kinder und Erwachsene gefährlich werden. Die WHO wollte die Krankheit bis 2015 eigentlich ausrotten - stattdessen gibt es aktuell neue Ausbrüche. Von Sascha Geldermann

Masern sind mehr als eine harmlose Kinderkrankheit, warnt das Robert Koch Institut (RKI). Wenn Kinder oder Erwachsene erkranken, leiden sie unter anderem an Fieber, Kopfschmerzen oder Schleimhautentzündungen. In Einzelfällen kann eine Infektion mit dem Virus tödlich enden. Im vergangenen Jahr sorgte der Tod der sechsjährigen Aliana bundesweit für Bestürzung. Das Mädchen starb an der Masern-Gehirnentzündung SSPE und damit an einer Spätfolge des Virus.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte sich eigentlich das Ziel gesetzt, die Masern bis 2015 in Europa auszurotten. 2012 schien das in greifbare Nähe gerückt zu sein, da die Zahl der Erkrankungen seit Einführung der Meldepflicht 2001 deutlich gesunken war und es in dem Jahr nur 186 Masernfälle gab.

Doch die WHO scheiterte mit dem Ziel. Schon im folgenden Jahr erkrankten wieder zehnmal so viele Menschen an den Masern. Die Zahl der Fälle schwankt von Jahr zu Jahr stark und unterscheidet sich regional. 2015 traf die Krankheit bundesweit so viele Menschen wie schon lange nicht mehr, während die Lage in Bayern bei Weitem nicht so angespannt war. Das verdeutlichen diese Übersichten über die Masern-Fälle in Deutschland und in Bayern:

Neuer Masern-Ausbruch in Deutschland

Aktuell warnt das RKI erneut vor einem Masern-Ausbruch in Deutschland. In den ersten vier Wochen des Jahres 2017 wurden mehr als 40 Erkrankungen gemeldet. Auch in Bayern gibt es Fälle.

In den vergangenen zehn Jahren gab es in den ersten vier Wochen eines Jahres nur 2011 und im stark betroffenen 2015 mehr gemeldete Masern-Fälle:

Das RKI geht davon aus, dass 2017 ein eher starkes Jahr für Masern wird und warnt vor einem erhöhten Ansteckungsrisiko. Dafür sprächen nicht nur die bisher gemeldeten Fälle - sondern auch die Situation bei den Impfungen.

Masern: Bei der Impfung gibt es noch Lücken

Masern-Fälle schwanken laut RKI deswegen von Jahr zu Jahr so stark, da nach einer Krankheitswelle die betroffenen Menschen immun sind. "Wenn dann neue Kinder geboren werden und heranwachsen, steigen die Fälle wieder", erklärt Sprecherin Susanne Glasmacher.

Laut RKI wären Masern schon längst kein Problem mehr, wenn sich alle Menschen in Deutschland dagegen impfen ließen. "Stattdessen gibt es bei Kindern und Erwachsenen aber immer noch große Impflücken, durch die Masern vor allem in Ballungsräumen wie München leichtes Spiel haben", sagt Glasmacher.

Zwei Impfungen sollen zuverlässig vor Masern schützen. Die erste bekommen Kinder idealerweise im Alter von 11 bis 14 Monaten, die zweite im Alter von 15 bis 23 Monaten. Eine Auffrischung ist später nicht nötig. Glasmacher sagt: "Bis zum Alter von zwei Jahren sollten Kinder damit immun sein, doch leider erfolgen die Impfungen oft erst später."

Das sind die Masern 1 von 9 vorherige Seite nächste Seite

Die Masern sollten in Deutschland eigentlich bis zum Jahr 2015 ausgerottet sein. Das Gegenteil ist der Fall. Was Sie über die Krankheit wissen müssen:

Die Masern sollten in Deutschland eigentlich bis zum Jahr 2015 ausgerottet sein. Das Gegenteil ist der Fall. Was Sie über die Krankheit wissen müssen:

Masern werden durch ein Virus ausgelöst und sind hochansteckend.

Masern werden durch ein Virus ausgelöst und sind hochansteckend.

Der Masern-Erreger wird über die Luft (aerogen) und bei direktem körperlichem Kontakt verbreitet.

Der Masern-Erreger wird über die Luft (aerogen) und bei direktem körperlichem Kontakt verbreitet.

Symptome der Krankheit sind Fieber, Husten, Schnupfen, und ein Masern-typischer Ausschlag.

Symptome der Krankheit sind Fieber, Husten, Schnupfen, und ein Masern-typischer Ausschlag.

Mögliche Komplikationen bei Masern sind Lungenentzündung oder Gehirnentzündung (Meningitis).

Mögliche Komplikationen bei Masern sind Lungenentzündung oder Gehirnentzündung (Meningitis).

Mit steigendem Alter steigt das Risiko für Komplikationen.

Mit steigendem Alter steigt das Risiko für Komplikationen.

Bei Erwachsenen sind Komplikationen häufiger als bei Kindern, und der Krankheitsverlauf ist schwerer.

Bei Erwachsenen sind Komplikationen häufiger als bei Kindern, und der Krankheitsverlauf ist schwerer.

Masern gehören zu den meldepflichtigen Krankheiten.

Masern gehören zu den meldepflichtigen Krankheiten.

Wer einmal an Masern erkrankt ist, wird in seinem gesamten Leben nicht noch einmal daran erkranken. Das Immunsystem bildet Antikörper gegen das Virus und speichert diese im Körper.

Doch nicht nur bei Kindern gebe es gefährliche Lücken. Nur die Hälfte der jungen Erwachsenen habe eine Impfung und die wenigsten hätten beide.

In Deutschland wurde die Masern-Impfung 1970 eingeführt. Daher fehlt sie vielen Erwachsenen, die davor geboren wurden. Das RKI empfiehlt bei fehlendem Schutz, mindestens eine Impfung im Erwachsenenalter nachzuholen - denn wenn sich jeder impfen ließe, könnten die Masern tatsächlich ausgerottet werden.