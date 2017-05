2017-05-20 14:50:00.0

Deutschland Medizinische Versorgung in weltweitem Ranking nur auf Platz 20

Die Kluft zwischen erwarteter und tatsächlicher Gesundheitsversorgung ist in Deutschland besonders groß. Das deutsche Gesundheitssystem hinkt im europäischen Vergleich hinterher.

Im weltweiten Vergleich der Gesundheitsversorgung landet Deutschland trotz guter Wirtschaftslage nur auf Platz 20. Das geht aus einer kürzlich in der medizinischen Fachzeitschrift "The Lancet" veröffentlichten Studie hervor, in der Daten aus 195 Ländern verglichen wurden.

Das beste Gesundheitssystem weltweit hat demnach Andorra, gefolgt von Island auf Platz zwei. Unter den Staaten mit mehr als einer Million Einwohnern führt die Schweiz die Rangliste an, darauf folgen Schweden (Platz 2) und Norwegen (Platz 3).

Gemessen an Wohlstand und Entwicklung könnte Deutschland der Studie zufolge weit besser dastehen. Unter den westeuropäischen Staaten herrscht in der Bundesrepublik die zweitgrößte Kluft zwischen der erwarteten und der tatsächlichen Gesundheitsversorgung. Nur in Großbritannien ist diese Kluft noch größer.

Die Rangliste basiert auf dem sogenannten Healthcare Access and Quality Index, der sich aus den Todesraten von 32 Krankheiten ergibt, die vermieden oder mit angemessener Medizin effektiv behandelt werden können.

Medizinische Versorgung: Deutschland landet hinter Spanien

Mit Ausnahme von Australien (Platz sechs) und Japan (Platz elf) sind die 20 besten Plätze nur von Ländern in Westeuropa belegt, wo es fast überall eine allgemeine Gesundheitsversorgung gibt. Finnland hat Platz sieben, gefolgt von Spanien, den Niederlanden und Luxemburg. Die USA, wo die neue Regierung unter Präsident Donald Trump die von Vorgänger Barack Obama durchgebrachte Gesundheitsreform rückgängig machen will, liegen auf Platz 30.

Die Studie betrachtet auch die Entwicklung der Gesundheitssysteme seit 1990 und kommt zu dem Schluss, dass es in nahezu allen Ländern seitdem Verbesserungen gab. Allerdings fallen dadurch die Länder, die ihren Bürgern nicht einmal eine Grundversorgung bieten, noch weiter zurück. Dies sind vor allem Länder in Afrika und Ozeanien, wobei die Zentralafrikanische Republik Schlusslicht ist.

Gesundheitsversorgung in Deutschland: Experte kritisiert Ungleichheit

"Trotz Verbesserungen in den vergangenen 25 Jahren bei der Qualität und dem Zugang zu Gesundheitsversorgung, ist die Ungleichheit zwischen den besten und den schlechtesten gewachsen", sagt Studienleiter Christopher Murray von der University of Washington in Seattle.

Gemessen am allgemeinen Wohlstand im Land gehören Indonesien, die Philippinen, Indien und Brunei zu den asiatischen Staaten mit der schlechtesten Gesundheitsversorgung. In Afrika sind dies Botsuana, Südafrika und Lesotho.

An der Studie waren hunderte Experten beteiligt. Ihre Veröffentlichung erfolgte parallel zum Treffen der Gesundheitsminister der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) in Berlin. (afp)