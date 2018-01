2018-01-03 15:12:00.0

Studie Menschen sollen Kranke auf einen Blick erkennen können

Laut einer Studie sollen Menschen anhand von Fotos erkennen können, ob jemand krank oder gesund ist. So könnten Infektionen vermieden werden.

Anhand eines Fotos können Menschen laut einer Studie erkennen, ob jemand krank oder gesund ist. Wissenschaftler berichten im Fachmagazin Proceedings of the Royal Society B am Mittwoch über die Fähigkeit, Kranke schon bald nach einer Infektion anhand ihres Aussehens zu identifizieren - und somit womöglich eine Ansteckung zu vermeiden.

16 Freiwilligen wurden für den Versuch von Bakterien entnommene Moleküle gespritzt, die eine starke Immunreaktion und grippeähnliche Symptome auslösen. Die Probanden wurden zwei Stunden später mit neutralem Gesichtsausdruck fotografiert. Einige fühlten sich dabei sehr krank, andere wiederum nicht. Den Versuchsteilnehmern wurde bei einer zweiten Sitzung ein Placebo gespritzt. Danach wurden auch wieder Fotos gemacht.

81 Prozent erkennen, ob Proband krank ist

Die beiden Fotos eines jeden Probanden - einmal gesund und einmal "krank" - wurden einer anderen Gruppe vorgelegt. In 13 von 16 Fällen schätzten diese Versuchsteilnehmer richtig ein, ob jemand unter den grippeähnlichen Symptomen litt oder nicht. Das entspricht einer Trefferquote von 81 Prozent. Blassere Lippen, ein geschwollenes Gesicht, heruntergezogene Mundwinkel, fallende Augenlider, gerötete Augen und fahle Haut wurden als Anzeichen für eine Erkrankung ausgemacht.

Für die Forscher ist die Fähigkeit, Kranke schon bald nach einer Infektion anhand äußerer Merkmale zu erkennen, möglicherweise überlebenswichtig. Dadurch könnten kranke Menschen gemieden werden. So sinke das Risiko einer Ansteckung, sagte John Axelsson von der Universität Stockholm, einer der Autoren der Studie. (afp/AZ)