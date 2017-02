2017-02-23 13:03:00.0

Entwarnung für Deutschland Mögliche Homöopathie-Tote in den USA

In den USA wird geprüft, ob mehrere Kinder an bestimmten homöopathischen Präparaten gestorben sind. Das Mittel enthielt zu viel Tollkirsche. Wäre das auch in Deutschland denkbar?

In den USA sind möglicherweise mehrere Kinder an einem homöopathischen Medikament gestorben. Foto: Ralf Hirschberger/Archiv (dpa)