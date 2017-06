2017-06-11 19:39:00.0

Texas Mutter lässt Töchter bei Hitze 15 Stunden im Auto - beide sterben

Eine 19-jährige Mutter hat ihre Freundin besucht und ihre Kinder währendessen im Auto gelassen. Sie hatten über 15 Stunden nichts zu Essen und zu Trinken. Die Mädchen starben.

Im US-Bundesstaat Texas sind zwei kleine Mädchen gestorben, nachdem ihre Mutter sie 15 Stunden allein im Auto gelassen haben soll. Einige Medien berichten, dass die 19-jährige Mutter das Auto vor dem Haus ihrer Freundin geparkt haben soll, wobei die Kinder wohl noch in Hörweite waren. Sie ließ ihre ein- und zweijährigen Töchter sogar über Nacht im Auto. Die zwei kleinen Schwestern starben im Krankenhaus an den Folgen der Vernachlässigung.

Bei über 30 Grad, ohne Essen und Trinken

Die Kleinen hätten über Stunden nichts gegessen und nichts getrunken, sagte Sheriff Rusty Hierholzer dem Sender Fox29. Am nächsten Tag hätten draußen Temperaturen über 30 Grad geherrscht, in dem Auto sei es wahrscheinlich noch heißer gewesen, erklärte er. Die 19-Jährige habe die Kinder aber bis zum Mittag dort drinnen gelassen. Bei so hohen Temperaturen sind vor allem Säuglinge, Kleinkinder und Senioren gefährdet einen Hitzeschlag zu erleiden.

ANZEIGE

Wenn Mütter ihre Kinder töten 1 von 16 vorherige Seite nächste Seite

Eine Mutter aus dem baden-württembergischen Köngen soll ihre beiden Töchter getötet haben. Solche Fälle lösen oft große Fassungslosigkeit aus.

Eine Mutter aus dem baden-württembergischen Köngen soll ihre beiden Töchter getötet haben. Solche Fälle lösen oft große Fassungslosigkeit aus.

Hinter den Taten stecken häufig psychische Störungen oder Überforderung. Die dpa dokumentiert einige Fälle der vergangenen Jahre:

Hinter den Taten stecken häufig psychische Störungen oder Überforderung. Die dpa dokumentiert einige Fälle der vergangenen Jahre:

Oktober 2014: Eine 36-Jährige soll ihre elf Jahre alte Tochter mit mehreren Messerstichen getötet haben.

Oktober 2014: Eine 36-Jährige soll ihre elf Jahre alte Tochter mit mehreren Messerstichen getötet haben.

Nachdem die Frau mit einem Messer in der Hand und blutverschmiert auf der Autobahn 8 bei Nellingen (Alb-Donau-Kreis) gesehen worden war, entdeckte die Polizei die Leiche des Kindes und den lebensgefährlich verletzten Bruder.

Nachdem die Frau mit einem Messer in der Hand und blutverschmiert auf der Autobahn 8 bei Nellingen (Alb-Donau-Kreis) gesehen worden war, entdeckte die Polizei die Leiche des Kindes und den lebensgefährlich verletzten Bruder.

Dezember 2013: Eine Dreijährige aus Hamburg soll kurz vor Weihnachten 2013 in der Wohnung ihrer Eltern an den Folgen von Misshandlungen gestorben sein. Die 27-jährige Mutter steht wegen Mordes vor Gericht.

Dezember 2013: Eine Dreijährige aus Hamburg soll kurz vor Weihnachten 2013 in der Wohnung ihrer Eltern an den Folgen von Misshandlungen gestorben sein. Die 27-jährige Mutter steht wegen Mordes vor Gericht.

April 2013: Eine Mutter im sächsischen Plauen erstach im Wahn ihre neun Jahre alte Tochter mit 65 Stichen einer Schere in Brust, Hals und Kopf. Das Mädchen war erst sieben Wochen zuvor aus einem Kinderheim zur Mutter zurückgekehrt, die das Sorgerecht beanspruchte.

April 2013: Eine Mutter im sächsischen Plauen erstach im Wahn ihre neun Jahre alte Tochter mit 65 Stichen einer Schere in Brust, Hals und Kopf. Das Mädchen war erst sieben Wochen zuvor aus einem Kinderheim zur Mutter zurückgekehrt, die das Sorgerecht beanspruchte.

März 2013: Weil sie fünf ihrer Babys getötet hat, muss eine Mutter aus Husum (Schleswig-Holstein) für neun Jahre ins Gefängnis.

März 2013: Weil sie fünf ihrer Babys getötet hat, muss eine Mutter aus Husum (Schleswig-Holstein) für neun Jahre ins Gefängnis.

Die damals 29-Jährige brachte die Kinder zwischen 2006 und 2012 zur Welt und tötete sie direkt nach der Geburt durch Ersticken, mit eine Schere und durch in den Mund gepresste Blätter.

Die damals 29-Jährige brachte die Kinder zwischen 2006 und 2012 zur Welt und tötete sie direkt nach der Geburt durch Ersticken, mit eine Schere und durch in den Mund gepresste Blätter.

Februar 2013: Eine Frau aus dem bayerischen Aschaffenburg soll im Wahn ihre zwei kleinen Töchter in der Badewanne ertränkt haben. Vor Gericht attestierte ein Gutachter der Mutter eine schizophrene Psychose. Die Frau habe gedacht, ihre Kinder würden missbraucht.

Februar 2013: Eine Frau aus dem bayerischen Aschaffenburg soll im Wahn ihre zwei kleinen Töchter in der Badewanne ertränkt haben. Vor Gericht attestierte ein Gutachter der Mutter eine schizophrene Psychose. Die Frau habe gedacht, ihre Kinder würden missbraucht.

Februar 2013: Mit einem Küchenmesser soll eine damals 24-Jährige ihr zwei Monate altes Baby in Garmisch-Partenkirchen (Bayern) erstochen haben. Der Vater des Kindes hatte zur Tatzeit geschlafen. Er fand das leblose Mädchen mit der Mutter im Wohnzimmer.

Februar 2013: Mit einem Küchenmesser soll eine damals 24-Jährige ihr zwei Monate altes Baby in Garmisch-Partenkirchen (Bayern) erstochen haben. Der Vater des Kindes hatte zur Tatzeit geschlafen. Er fand das leblose Mädchen mit der Mutter im Wohnzimmer.

November 2012: Eine Mutter aus dem bayerischen Freising erdrosselte ihre sechsjährige Tochter und tötete anschließend auch ihre neugeborenen Zwillinge.

November 2012: Eine Mutter aus dem bayerischen Freising erdrosselte ihre sechsjährige Tochter und tötete anschließend auch ihre neugeborenen Zwillinge.

Nachdem sie den Entschluss gefasst habe, selbst zu sterben, habe die Frau auch den Tod der Kinder geplant. Als Gründe für die Tat wurden vor Gericht Überforderung, finanzielle Probleme und der Lebenspartner in der Psychiatrie genannt.

Nachdem sie den Entschluss gefasst habe, selbst zu sterben, habe die Frau auch den Tod der Kinder geplant. Als Gründe für die Tat wurden vor Gericht Überforderung, finanzielle Probleme und der Lebenspartner in der Psychiatrie genannt.

Februar 2012: Im pfälzischen Landau hat eine zur Tatzeit 34-Jährige ihren acht Jahre alten Sohn erstochen. Polizisten fanden den Jungen tot in seinem Bett, ein Notarzt konnte nicht mehr helfen.

Februar 2012: Im pfälzischen Landau hat eine zur Tatzeit 34-Jährige ihren acht Jahre alten Sohn erstochen. Polizisten fanden den Jungen tot in seinem Bett, ein Notarzt konnte nicht mehr helfen.

Juni 2011: Eine verwirrte damals 41 Jahre alte Mutter tötete in der Nähe von Stade in Niedersachsen ihre drei und fünf Jahre alten Töchter. Sie gab ihnen zuvor Schlafmittel und sagte später, eine innere Stimme habe ihr befohlen, die Mädchen umzubringen.

Juni 2011: Eine verwirrte damals 41 Jahre alte Mutter tötete in der Nähe von Stade in Niedersachsen ihre drei und fünf Jahre alten Töchter. Sie gab ihnen zuvor Schlafmittel und sagte später, eine innere Stimme habe ihr befohlen, die Mädchen umzubringen.

September 2010: Eine Mutter tötet in Lorch (Ostalbkreis) ihre beiden Kinder und sich selbst. Der Vater findet die Leichen im Badezimmer.

September 2010: Eine Mutter tötet in Lorch (Ostalbkreis) ihre beiden Kinder und sich selbst. Der Vater findet die Leichen im Badezimmer.

November 2009: Mit einer Rasierklinge hat eine depressive Mutter aus Böhlen in Thüringen ihrem vier Monate alten Baby die Unterarme aufgeschnitten. Das Kind verblutete. Die Mutter stürzte sich von einer Brücke und überlebte mit schweren Verletzungen. (dpa)

19-jährige Mutter bringt die Kinder nicht sofort ins Krankenhaus

Als die junge Mutter zu ihren Töchtern zurückkehrte und sah, dass es den Mädchen schlecht ging, brachte die 19-Jährige sie laut Polizei nicht sofort zu einem Arzt. Sie habe keinen Ärger bekommen wollen und deshalb versucht, die Kleinen zu baden, hieß es in der Mitteilung vom Freitag. Als sie die Mädchen schließlich doch ins Krankenhaus brachte, seien die Kleinen bereits in kritischem Zustand gewesen und zwei Tage später gestorben.

Die 19-Jährige wurde festgenommen und wegen Kindeswohlgefährdung angeklagt, wie die Polizei von Kerr County mitteilte. "Das ist bei weitem der grausamste Fall von Kindeswohlgefährdung, den ich in 37 Jahren Polizeidienst gesehen habe", erklärte Sheriff Hierholzer. dpa

Lesen Sie auch:

Familiendrama im Sauerland: Mutter und ihre Kinder sterben