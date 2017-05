2017-05-04 11:54:30.0

Astronomie Nachthimmel im Mai: Leuchtende Wolken und viele Sternschnuppen

Leuchtende Nachtwolken, bis zu 60 Sternschnuppen in der Stunde, Jupiter, Saturn und Venus - der Nachthimmel im Mai hat einiges zu bieten. Die wichtigsten Fakten im Überblick. Von Philipp Kosak

Die Nächte werden im Mai immer kürzer. Schon seit dem 21. März dauern die Tage länger als die Nächte. Trotzdem können Sternegucker im Mai interessante Nächte erleben - denn am Himmel sind eine Reihe interessanter Phänomene zu beobachten:

Leuchtende Nachtwolken von Mai bis August

Sie sind nur sehr selten zu sehen: Die leuchtenden Nachtwolken oder "noctilucent clouds", wie Astronomen sie nennen. Sie sind in Sommernächten als silbrig-blaue Schimmer zu sehen. Entdecken kann man sie von Mai bis einschließlich August.

Allerdings braucht man dafür etwas Glück, denn die spektakulären Wolken entstehen nur unter bestimmen Bedingungen: Die Wolken müssen sehr hoch stehen. Normalerweise stehen Wolken in einer Höhe bis 13 Kilometer über der Erde. Leuchtende Nachtwolken erscheinen dagegen in einer Höhe von 81 bis 85 Kilometer Höhe. Die Wolken bilden in der kalten Atmosphäre Eiskristalle. Wenn dann noch die Sonne in einem bestimmten Winkel auf die Wolken scheint, bricht sich das Licht und die Wolken scheinen - von der Erde betrachtet - zu leuchten.

Die besten Chancen, leuchtende Nachtwolken zu entdecken, bestehen am späten Abend oder morgens in ersten Dämmerung.

Sternschnuppen-Regen am 6. Mai

Der Mai ist ein guter Monat für alle Sternschnuppen-Fans. Denn in diesem Monat kreuzt die Erde einen Meteorstrom. Die Eta-Aquariden, auch Mai-Aquariden genannt, sind Staubreste des Halleyschen Kometen. Zuletzt war der Komet im Jahr 1986 in Erdnähe zu sehen. Experten gehen davon aus, dass er erst im Jahr 2061 wieder mit bloßem Auge zu erkennen sein wird.

Seine Überbleibsel können wir im Mai allerdings als Sternschnuppen bewundern. Besonders viele Sternschnuppen sind am frühen Samstagmorgen, 6. Mai, zu sehen. Dann huschen bis zu 60 Stück pro Stunde über den Himmel. Dafür muss man allerdings früh aufstehen oder lange aufbleiben: Die beste Beobachtungszeit ist gegen vier Uhr morgens. Eine weitere Voraussetzung ist ein unbewölkter Himmel. Das könnte allerdings schwierig werden. Über Schwaben werden in der zweiten Nachthälfte Wolkenfelder ziehen, prognostiziert der Deutsche Wetterdienst.

Jupiter, Saturn und Venus begleiten uns im Mai

Mehrere Planeten sind in diesem Monat am Himmel gut zu erkennen: Schon in der Abenddämmerung zeigt sich der Jupiter. Er strahlt bis in die zweite Nachthälfte am südöstlichen Horizont. Dort erscheint etwas später und etwas dunkler der Saturn. Anfang Mai ist er ab Viertel vor eins zu sehen, ab Ende Mai schon ab halb elf.

Die Venus ist dagegen als heller Morgenstern zu sehen. Sie geht von Tag zu Tag früher auf, Ende Mai gegen 3.45 Uhr, und überstrahlt dann alle Sterne. Der Mars ist hingegen ab der Monatsmitte gar nicht mehr am Himmel zu sehen.

Mond und Jupiter stehen nah zusammen

Vollmond ist am 10. Mai, Neumond in diesem Monat am 25. Mai. In der Nacht vom 7. auf den 8. Mai zieht der Mond nahe am Jupiter vorbei. Dann erscheint der Mond fast 40 Mal größer als der Lichtpunkt des Jupiters. Das ist allerdings eine optische Täuschung - bedingt durch die unterschiedlichen Entfernungen. Tatsächlich ist der Jupiter 40 Mal größer als der Mond.

Tipps für Sterngucker

Um alle Phänomene am Nachthimmel zu beobachten, sollte man große und helle Städte meiden. Insbesondere Sternschnuppen sind dort oft nur schlecht zu sehen. Schuld daran ist die sogenannte Lichtverschmutzung: Künstliche Lichtquellen wie Straßenbeleuchtung hellen den Nachthimmel auf.

Um Sternschnuppen zu fotografieren, braucht man ein Stativ und möglichst ein lichtstarkes Weitwinkelobjektiv. Experten raten, die Langzeitbelichtung einzustellen und einen möglichst hohen ISO-Wert zu wählen, bei dem die Kamera noch nicht zu sehr rauscht.

