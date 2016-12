2016-12-23 06:37:57.0

Durchbruch des Jahres Nachweis von Gravitationswellen gelingt 100 Jahre nach Einsteins Prognose

Vor 100 Jahren sagte Albert Einstein die Existenz von Gravitationswellen hervor. 2016 wurden sie erstmals direkt nachgewiesen - der Durchbruch des Jahres.

Es ist der wissenschaftliche Durchbruch des Jahres, das urteilte das US-Fachmagazin "Science": Nachdem Albert Einstein bereits vor einem Jahrhundert vorausgesagt hatte, dass beschleunigte Massen Gravitationswellen durch die Raumzeit senden, konnte 2016 die Prognose bestätigt werden. Die Entdeckung, dass Einsteins Prognose richtig war, ist der Durchbruch des Jahres. Denn der Nachweis von Gravitationswellen eröffnet dem Magazin zufolge eine völlig neue Form der Astronomie.

Gravitationswellen verändern Möglichkeiten der Astronomie

Die Wissenschaftslandschaft sei durch die Entdeckung von Gravitationswellen durch das US-Observatorium Ligo im Februar verändert worden. Man habe nie geglaubt, dass die von Einstein prognostizierten Wellen jeweils nachweisbar sein könnten. Doch seit Einsteins Zeiten haben sich die Erkenntnisse in der Astronomie vertieft. Jahrzehnte nach seiner Prognose wurden Neutronensterne und Schwarze Löcher entdeckt - die den Nachweis von Gravitationswellen möglich machen.

ANZEIGE

Das war Albert Einstein 1 von 11 vorherige Seite nächste Seite

1879: Albert Einstein kommt am 14. März in Ulm zur Welt

1879: Albert Einstein kommt am 14. März in Ulm zur Welt

1900: Diplom als Lehrer für Mathematik und Physik

1900: Diplom als Lehrer für Mathematik und Physik

1905: Erste Veröffentlichungen zur Relativitätstheorie

1905: Erste Veröffentlichungen zur Relativitätstheorie

1907: Habilitation an der Universität Bern

1907: Habilitation an der Universität Bern

1909: Außerordentliche Professur für theoretische Physik in Zürich

1909: Außerordentliche Professur für theoretische Physik in Zürich

1911: Ruf als Ordentlicher Professor nach Prag

1911: Ruf als Ordentlicher Professor nach Prag

1914: Ruf an die Preußische Akademie der Wissenschaften in Berlin

1914: Ruf an die Preußische Akademie der Wissenschaften in Berlin

1915: Einstein formuliert die Allgemeine Relativitätstheorie

1915: Einstein formuliert die Allgemeine Relativitätstheorie

1921: Einstein erhält den Nobelpreis für Physik

1921: Einstein erhält den Nobelpreis für Physik

1933: Nach der Machtergreifung der NSDAP siedelt er in die USA über

1933: Nach der Machtergreifung der NSDAP siedelt er in die USA über

1939: Aus Furcht vor den Nationalsozialisten macht sich der Forscher

Denn so hatte Ligo Anfang des Jahres Gravitationswellen nachgewiesen: Zwei Schwarze Löcher waren verschmolzen. Zu Einsteins Zeiten waren Sterne die massivsten bekannten Objekte im All. Mit diesen ließ sich die Theorie nicht beweisen, da ihre Wellen zu schwach sind, als dass sie gemessen werden könnten. Je höher die Dichte eines Objekts im Weltall, desto höher schlagen seine Gravitationswellen. Durch massivere Himmelsobjekte lassen sie sich also leichter nachweisen.

Ligo beweist Gravitationswellen und Doppelsysteme Schwarzer Löcher

Astrophysiker haben jahrzehntelang versucht, Gravitationswellen direkt aufzufangen. Doch erst mit dem empfindlichen Ligo-Observatorium ließ sich Einsteins Prognose bestätigen. Ligo beobachtete, wie zwei Schwarze Löcher in 1,3 Milliarden Lichtjahren Entfernung von der Erde immer schneller umeinander kreisten und verschmolzen. Damit bewies Ligo nicht nur die Existenz von Gravitationswellen, sondern auch die von Doppelsystemen aus zwei Schwarzen Löchern.

Die Beobachtung eröffnet einen neuen Blick auf Phänomene, die zum Teil mit anderen Instrumenten gar nicht sichtbar sind. dpa/sh