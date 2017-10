2017-10-22 09:00:41.0

Spanien Neue Fossilienart an Gebäuden in Barcelona entdeckt

Fossilien finden sich oft in der Natur oder in Steinbrüchen. Nun wurden Geologen in Barcelona fündig. Sie hatten sich Hauswände genauer angeschaut.

An den Fassaden mehrerer Gebäude, darunter der Justizpalast, wurden versteinerte Röhrengänge entdeckt. Foto: Zain Belaustegui, dpa (Archiv)