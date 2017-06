2017-06-03 17:59:14.0

Sehbehindertentag Orientieren sich Blinde in Zukunft ohne Blindenstock?

Wissenschaftler der Ruhr Universität Bochum entwickeln derzeit ein System, das Blindenstöcke überflüssig machen soll. Über einen Radar sollen dabei Räume für Blinde hörbar werden.

Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) leben mehr als eine Million sehbehinderte Menschen in Deutschland. Für sie gibt es zum Sehbehindertentag 2017 eine besonders erfreuliche Nachricht. Künftig sollen Sehbehinderte die Welt um sich herum ausschließlich über ihr Gehör wahrnehmen - und nicht mehr mit Blindenstöcken. Dazu wird mittels Radartechnologie ihre Umgebung gescannt und in Akustik umgewandelt. Diese ungewöhnliche Entwicklung startete im Spätsommer 2016 in Bochum und könnte schon bald auf den Markt kommen.

Hightech statt Blindenstock

Gewöhnlich helfen Blindenhunde oder ein Blindenstock sehbehinderten Menschen, sich in ihrer Umgebung zu orientieren. Im Spätsommer 2016 startete nun ein Projekt der Ruhr-Universität Bochum, dass an der Entwicklung eines mobilen Radargeräts mit akustischen Signalen arbeitet. Neben den drei Elektrotechnik-Lehrstühlen der Ruhr-Universität ist auch das Bochumer Institut für Technologie beteiligt.

Ihrem Ziel einer räumlichen Orientierung ohne Blindenstock näher zu kommen, nähern sich die Projektpartner zusehends. Über die reine Forschung sind sie längst hinweg, mittlerweile existiert ein erster Prototyp. Auch wenn dieser noch zu groß ist, so funktioniert die Sensortechnik bereits einwandfrei.

Akustische Signale als Orientierungshilfe

Der Prototyp verbindet zwei Techniken. Zunächst wird mit Radarsensor die Umgebung erfasst und digital aufgezeichnet. Dabei wird der Abstand zu umliegenden Wänden, Möbeln oder Personen gemessen. Da die visuell über einen Display sichtbaren Bewegungspunkte Blinden wenig nutzen, wird daraufhin die Radarsensorik mittels virtueller akustischer Realität auf Akustiksignal abgebildet und somit hörbar gemacht. Diese Technik wurde in Kooperation mit dem Institut für Technologie erarbeitet. Das akustische Signal gleicht dem Piepen der Einparkhilfe moderner Autos und letztlich ist der Effekt der gleiche, denn das Signal dient als Navigationshilfe. Der Signalton leitet den Sehbehinderten über einen Kopfhörer an möglichen Hindernissen vorbei. Wenn der Blinde sich dem Ton anvertraut, so zeigt ihm dieser den idealen Weg durch den Raum.

Erste Demoversion macht Hofffnung

Auch wenn der Prototyp noch viel zu groß ist, so zeigt sie, dass die Technik bereits einwandfrei funktioniert. Eine sehbehinderte Testperson testete die Demoversion in der Universität erfolgreich. Nun arbeitet das Team daran, den Prototype über die nächsten zwei Jahre zu verfeinern mobil zu machen. Auch wenn der Sensor Hindernisse bereits erfolgreich erfasst, so ist der Prototyp noch zu groß, als dass ihn ein Blinder am Körper tragen kann. Doch schon bald könnte er den Blindenstock ersetzen. ah