Lungenpest Pest in Madagaskar: WHO gibt noch keine Reisewarnung aus

Die Weltgesundheitsorganisation äußerte sich am Dienstag zur Pest-Seuche in Madagaskar. Besonders gefährlich ist in diesem Jahr, dass es viele Fälle der selteneren Lungenpest gibt.

Viele denken an das Mittelalter, wenn sie "die Pest" hören. Doch in manchen Regionen der Welt ist die Seuche auch heute noch eine gefährliche Realität: So auch in Madagaskar, wo Anfang August die Pest erneut ausgebrochen ist.

Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) könnte sich die derzeit in Madagaskar auftretende Pest auch auf andere Länder in der Region ausbreiten. Eine Reisewarnung gibt es bisher noch nicht.

Madagaskar von der Pest getroffen: Bereits 24 Tote

Auf Madagaskar gibt es jedes Jahr Pest-Wellen. Die Krankheit wird meist durch Ratten übertragen. Experten machen schlechte Hygiene und mangelhafte Gesundheitsversorgung für die immer wieder auftretenden Pest-Fälle auf der Insel verantwortlich. Seit einem neuerlichen Ausbruch Anfang August haben sich bereits 133 Menschen infiziert, 24 von ihnen sind seitdem gestorben.

Wegen der zahlreichen Flugverbindungen bestehe durchaus Gefahr, dass die hoch ansteckende Seuche auch die Nachbarinseln im Indischen Ozean erreicht, sagte WHO-Sprecher Christian Lindmeier am Dienstag in Genf. Dabei wurde die Gefahr als nur "mäßig hoch" eingestuft, sodass bislang noch keine Reisewarnung ausgegeben werde. Die Gefahr einer Ausbreitung über die Region hinaus stufte Lindner als "niedrig" ein.

Dieses Jahr ist Madagaskar besonders von der Lungenpest betroffen

Besonders gefährlich ist in diesem Jahr, dass gleichzeitig Fälle von Beulen- und der selteneren Lungenpest auftreten. Unter den Pest-Infizierten seien 73 Menschen an Lungenpest erkrankt, laut den Zahlen der WHO. Im Gegensatz zur Beulenpest wird die Lungenpest von Mensch zu Mensch übertragen und kann die Betroffenen binnen 24 Stunden töten, wenn sie unbehandelt bleibt. Zudem hat die Seuche inzwischen auch größere Orte erreicht, darunter die Hauptstadt Antananarivo mit zwei Millionen Einwohnern.

Die Pest - "Schwarzer Tod" im Mittelalter, Gefahr bis heute 1 von 8 vorherige Seite nächste Seite

Die Infektionserkrankung Pest wird erstmals im 6. Jahrhundert im Mittelmeerraum nachgewiesen.

Der Erreger Yersinia pestis tötet allein in den folgenden 200 Jahren mehr als 25 Millionen Menschen.

Die Krankheit tritt in verschiedenen Formen auf: Die Beulenpest wird durch einen Floh, die Lungenpest wird mit der Atemluft von Mensch zu Mensch übertragen.

Folge der Infektion ist die Pestsepsis mit Verwirrtheit, Fieber, Lethargie, Nierenversagen, Milz- und Lebervergrößerungen.

Zwischen 1347 und 1352 sterben an der als «Schwarzer Tod» bekannten Pandemie in Europa zig Millionen Menschen.

1894 wird das Bakterium entdeckt.

Heutzutage sind bei früher Diagnose die Heilungschancen durch Antibiotika hoch.

Die Weltgesundheitsbehörde WHO zählt jährlich 1000 bis 2000 Pestfälle.

Bei der Pest handelt es sich um eine hochansteckende bakterielle Infektionskrankheit. Häufigste Form ist die Beulenpest, die mit Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen sowie einer Entzündung der Lymphknoten im Leistenbereich einhergeht. Im Mittelalter starben Millionen von Menschen am "Schwarzen Tod". Heute kann die Seuche mit Antibiotika behandelt werden. AZ, dpa/afp

