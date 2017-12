2017-12-28 11:47:00.0

Medizin Pharma-Unternehmen kündigen für 2018 neue Krebs-Medikamente an

Der Verband der forschenden Pharma-Unternehmen in Deutschland zeigt sich in seinem Ausblick auf 2018 hoffnungsvoll. Neue Medikamente sollen die Versorgung von Patienten verbessern.

Neue Medikamente forschender Pharma-Unternehmen sollen im kommenden Jahr vielen Menschen helfen. Damit rechnet der vfa (Verband der forschenden Pharma-Unternehmen in Deutschland) in einer aktuellen Pressemeldung. Der Verband repräsentiert nach eigenen Angaben rund zwei Drittel des deutschen Arzneimittelmarktes.

Pharma-Unternehmen haben für über 30 neue Medikamente Zulassung angefragt

In der Mitteilung wird erklärt, dass 2018 neue resistenzbrechende Antibiotika und viele neue Medikamente für Patienten "mit bestimmten Krebsarten" auf den Markt kommen sollen.

"Pharma-Unternehmen haben für zahlreiche neue Medikamente die Zulassung beantragt", so wird Birgit Firscher, Hauptgeschäftsführerin des vfa, in der Pressemeldung zitiert. Sie geht davon aus, dass die Behandlung vieler Patienten 2018 durch diese neuen Medikamente verbessert werden kann, sofern die Zulassung für diese Arzneimittel erteilt wird. Der Verband rechnet damit, dass mindestens 30 Präparate mit neuem Wirkstoff und einige neue Formen sowie Anwendungsbereiche eingeführt werden könnten.

Neue Medikamente gegen Krebs, Mukoviszidose und resistente Keime

Hoffnung gibt es demnach vor allem für Krebspatienten. Rund ein Drittel der neuen Medikamente, die 2018 auf den Markt kommen sollen, richten sich gegen bestimmte Formen von Krebs - Hautkrebs, Leukämie, Brustkrebs, Eierstockkrebs und Lymphknotenkrebs sollen mit den neuen Präparaten besser behandelt werden. Konkret geht es bei den meisten neuen Medikamenten darum, eine Vermehrung der Krebszellen einzudämmen. Zudem wurde laut vfa die Zulassung für neue Therapieformen bei Leukämie oder Lymphknotenkrebs beantragt.

Dass sich die neuen Medikamente vor allem gegen Krebs richten, liegt wohl vor allem an der Menge des Forschungsaufwands: "Mehr als die Hälfte der forschenden Pharma-Unternehmen arbeitet an neuen Krebsmedikamenten", so Fischer. Das liege daran, dass Krebs die zweithäufigste Todesursache sei und fast jeder zweite in Deutschland im Verlauf seines Lebens an einer Form von Krebs erkranke.

Doch es geht bei den neuen Medikamenten für 2018 nicht nur um die Behandlung von Krebs. Laut vfa werden auch mehrere Mittel zur Beeinflussung der Blutgerinnung erscheinen. Außerdem sollen neue Antibiotika auf den Markt kommen, die auch gegen resistente Keime wirksam sind. Ein Drittel der Medikamente mit neuen Wirkstoffen sind laut vfa sogenannte Orphan Drugs, mit denen seltene Krankheiten behandelt werden können - etwa Morbus Wilson, bestimmte Formen der Mukoviszidose und Mukopolysaccharidose VII. (sh)

