Welt-Polio-Tag 2017 Polio: Was ist Kinderlähmung und wieso ist eine Impfung wichtig?

Polio gilt als fast ausgerottet. Trotzdem empfehlen Experten auch Deutschen noch die Impfung gegen die Kinderlähmung. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Welt-Polio-Tag 2017.

Fast ist Polio besiegt - aber nur fast. Laut der Global Polio Eradication Initiative gab es in diesem Jahr nur in Afghanistan und in Pakistan neue Fälle. Trotzdem empfehlen Experten weiterhin eine Impfung dagegen. Auch Merkel hatte vor einigen Tagen zur Impfung gegen Polio aufgerufen.

Warum gibt es diese Empfehlung noch? Und was ist Polio überhaupt? Wir beantworten zum Welt-Polio-Tag 2017 am 28. Oktober die wichtigsten Fragen.

Welt-Polio-Tag 2017: Was ist Kinderlähmung?

Kinderlähmung (Poliomyelitis) ist eine hoch ansteckende Infektionskrankheit, die vor allem Kinder unter fünf Jahren betrifft. Aber auch Erwachsene können sich anstecken. Eine von 200 Infektionen führt laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu dauerhaften Lähmungen. Von diesen Erkrankten sterben fünf Prozent, da die Atmung durch die Lähmung aussetzen kann.

Der Polio-Virus wird vor allem durch Fäkalien übertragen. Aber es sind auch Infektionen von Mensch zu Mensch oder über versuchtes Wasser beziehungsweise Essen möglich.

Wie verbreitet ist Polio noch?

In Afghanistan gibt es laut WHO noch rund 20 Fälle von Kinderlähmung pro Jahr. In Pakistan ist die Zahl von 306 Fällen im Jahr 2014 auf bisher fünf in diesem Jahr gefallen. Weitere Länder seien laut der Global Polio Eradication Initiative nicht betroffen. Polio ist damit fast besiegt - aber eben noch nicht ganz.

Kinderlähmung: Wann gab es in Deutschland die letzten Polio-Fälle?

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts gab es in Deutschland 1992 die letzten Polio-Fälle. Das wird auch als Erfolg von konsequenten Impfungen angesehen.

Warum wird weiterhin eine Polio-Impfung empfohlen?

Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt die Impfung mit einem inaktiviertem Poliomyelitis-Impfstoff weiterhin - und das nicht nur bei Reisen in betroffene Länder. Das Robert-Koch-Institut erklärt das mit der Gefahr, dass der Virus noch aus anderen Ländern eingeschleppt werden kann. Sollte sich der Virus in solch einem Fall verbreiten und kaum jemand dagegen geimpft sein, könne er in Deutschland wieder zum Problem werden. AZ, dpa