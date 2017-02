2017-02-11 15:50:00.0

Genom entschlüsselt Quinoa-Pflanze kann auch in Mitteleuropa angebaut werden

Wissenschaftler schafften es, das Genom von Quinoa zu entschlüsseln. Nun könne nach vorteilhaften Genvarianten gesucht und über einen Anbau in Mitteleuropa nachgedacht werden.

Quinoa ist als Superfood bekannt und gilt als sehr modern. Doch eigentlich sind die Samen Teil einer der ältesten Kulturpflanzen der Welt. Sie stammt aus der Andenregion, wo sie schon vor Jahrtausenden angebaut wurde.

In einer Studie, an der unter anderem die Universität Kiel teilnahm, wurden die Pflanzensamen näher unter die Lupe genommen. Unter der Leitung von Professor Mark Tester wurde das Quinoa-Genom entschlüsselt und die Ergebnisse der Studie im Fachmagazin Nature veröffentlicht.

Potenzial der Quinoa-Pflanze noch nicht komplett ausgeschöpft

"Quinoa war eine Hauptkulturart der alten Anden-Zivilisationen, aber nach der Eroberung durch die Spanier verlor sie stark an Bedeutung. Das bedeutet, dass Quinoa nie vollständig domestiziert wurde und ihr genetisches Potenzial trotz des ausgewogenen Verhältnisses an positiven Inhaltsstoffen bis heute nicht ausgeschöpft wurde", erklärt Tester.

Entschlüsseltes Quinoa-Genom: Anbau in Mitteleuropa?

Bei der Nutzung der Pflanze gibt es aber ein Problem: die Bildung des Bitterstoffs Saponin in den Samen. "Wir haben die dafür verantwortlichen Gene identifiziert und können nun zielgerichtet Saponin-freie Pflanzen züchten", sagt der Professor. Zudem ist eine Selektion von kurzstrohigen Typen mit besserer Standfestigkeit geplant. Diese Pflanzen sollen dann auch mehr Samen produzieren können.

Auch in Mitteleuropa wird über den Anbau von Quinoa nachgedacht. "Wir haben bereits die dafür verantwortlichen Gene identifiziert und können nun damit beginnen, in einem weltweiten Quinoa-Sortiment nach vorteilhaften Genvarianten zu suchen", erklärt eine an der Studie beteiligte Professorin. AZ

