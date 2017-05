2017-05-08 15:15:09.0

Sex Sexsucht behandeln: Eine Standard-Therapie gibt es nicht

Sexsüchtige leiden unter ihrem ständigen Verlangen. Geschätzt Hunderttausende sind in Deutschland betroffen. Wie lässt sich Sexsucht erkennen? Und wie behandeln?

Einige sehen im Begriff "Sexsucht" keinen ernstzunehmenden gesundheitlichen Zustand. Doch wer sexsüchtig ist, hat kein spaßiges Leben – im Gegenteil, wie jede andere Sucht kommt es bei Verzicht zu Entzugserscheinungen und behindert das alltägliche Leben.

Sexsucht belastet Alltag und Beruf

Eine Person, die unter Sexsucht leidet, kann ihr Verlangen nach sexueller Befriedigung nicht mehr kontrollieren. „Die Abhängigkeit zeigt sich darin, dass jemand längerfristig die Kontrolle über sein sexuelles Verhalten verliert und trotz negativer Konsequenzen nicht davon lassen kann“, sagt Frauke Petras, Sexualberaterin bei Pro Familia in Berlin. Jede Gelegenheit wird genutzt, auch am Arbeitsplatz. Dabei riskiert der Betroffene sogar seine Stelle zu verlieren – auch Familie, Freunde oder Partnerschaft leiden unter der Abhängigkeit. Der Psychologe Jannis Engel mahnt: „Es drohen Vereinsamung und Verwahrlosung“.

Noch wird die Sucht in Deutschland nicht komplett anerkannt. Das liegt mitunter daran, dass Sexsucht nicht ausreichend erforscht wird. „Eine offizielle Diagnose Sexsucht gibt es bislang noch nicht, aber Kriterien für suchtartiges sexuelles Verhalten“, sagt Christoph Joseph Ahlers dazu. Er ist klinischer Sexualpsychologie in Berlin und Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Sexualmedizin, Sexualtherapie und Sexualwissenschaft.

Sexsucht: Negative Gefühle sollen durch Sex verdrängt werden

Wie viele Menschen in Deutschland unter Sexsucht leiden, ist nicht bekannt. Geschätzt wird, dass Hunderttausende davon betroffen sind, darunter mehr Männer als Frauen. Während Sexsüchtige immer mehr versuchen, ihr Verlangen zu stillen, fühlen sie sich trotzdem immer weniger befriedigt. Die innere Leere wird bei der Suche nach dem Kick ignoriert.

Wie für Alkoholiker das Trinken, erfüllt sexuelle Betätigung dieselbe Funktion für Sexsüchtige: „Negative Gefühle sollen vergehen, positive entstehen“, erklärt Ahlers. Indem die sexuelle Erregung durch Stoffwechselveränderungen kurzzeitig ein positives Gefühl und damit Stimmungsaufhellung bewirkt, sollen negative Gefühle wie innere Leere, Halt- und Perspektivlosigkeit oder auch Langeweile überlagert werden. Doch der Effekt wirkt nur kurz, sodass die Betroffenen die sexuellen Aktivitäten fortwährend wiederholen und teils auch steigen, um das am Anfang empfundene „Problemlösen mit Sex“ wieder zu erreichen. Stattdessen bleibt die Befriedigung aus, was zu Frust und Dosissteigerung führt und die Sexsucht nicht mindert.

Wenn auch Sexsucht medizinisch noch keinen Konsens in der Forschung und Anerkennung in der Gesellschaft findet, sind sich Fachleute zumindest darin einig, ab wann sexuelles Verlangen wirklich krankhaft wird: „Das ist der Fall, wenn das eigene Verhalten zum Zwang wird und einen Leidensdruck auslöst“, meint Psychologe Engel, der im Arbeitsbereich für Klinische Psychologie und Sexualmedizin der Medizinischen Hochschule Hannover tätig ist. Der Leidensdruck kann sich neben innerer Leere auch in Scham und Selbstverachtung äußern.

Wie man Sexsucht bekämpfen kann

Doch Sexverzicht ist auch keine Lösung: Wie bei anderen Suchten kommt es zu Entzugserscheinungen, zum Beispiel Nervosität, Depressivität und Aggressivität. „Bloße Sex-Abstinenz ist keine ursachenbezogene Lösung des Problems“, erklärt Ahlers: „Es ist wie ein Furunkel, den man überschminkt, statt die Entzündung zu bekämpfen.“

Sex im Freien ist laut einer Umfrage aus dem Jahr 2016 die beliebteste erotische Fantasie der Deutschen.

Fast ein Drittel der Befragten (32,7 Prozent) wollen einmal unter freiem Himmel Sex haben, wie das Meinungsforschungsinstitut Mafo.de im Auftrag des Magazins «Playboy» repräsentativ ermittelte.

Der Lieblingsort vieler wäre dabei der Strand - und zwar für 68,4 Prozent der Frauen und 57,4 Prozent der Männer.

Auf Platz zwei der sexuellen Fantasien landete Oralsex (31,2 Prozent), gefolgt von Experimenten mit Sex-Spielzeug (24,4 Prozent).

Beim Sex im Freien beobachtet zu werden, liegt laut der Umfrage dagegen gar nicht hoch im Kurs. Mit gerade einmal 3,9 Prozent ist es die am wenigsten verbreitete erotische Fantasie hierzulande - nach Gruppensex und Sadomaso-Praktiken (4,2 Prozent).

Für die Umfrage wurden 1000 repräsentativ ausgewählte Männer und Frauen in Deutschland befragt.

Sexsüchtige suchen sich erst dann Hilfe, wenn sie den Druck nicht mehr ertragen. Dabei gilt jedoch laut dem Psychologen Engel: „Eine Standard-Therapie gibt es nicht“. Der Einzelfall entscheidet, bestätigt Ahlers: „Bei einer Therapie muss ausgelotet werden, welches konkretes Problem mit dem exzessiven sexuellen Verhalten überlagert werden soll“. Wenn der Betroffene sich benachteiligt oder nicht wertgeschätzt fühlt, arbeitslos oder depressiv ist, könnte eine Psychotherapie den Süchtigen helfen, neue Lebensperspektiven zu erkennen. Im Falle, dass der Sexsüchtige nicht die Nähe eines festen Partners oder einer festen Partnerin zulässt, könnte Intimitätstraining helfen. Sexsüchtige sollen dabei unterstützt werden, wieder die Kontrolle über ihr sexuelles Verhalten zu erlangen, denn im Unterschied zu anderen Suchten, müssen Betroffene dann nicht den Rest ihres Lebens abstinent bleiben. AZ, dpa

