2017-05-02 12:46:00.0

Falcon-9-Rakete SpaceX schickt Rakete mit Ladung von Militärgeheimdienst ins All

Das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX schickte erstmals eine Rakete mit militärischer Ladung ins All. Die Falcon-9 hob am Montag in Cape Canaveral in Florida ab.

Die Falcon-9-Rakete vor ihrem ersten Start im vergangenen Jahr. Foto: Spacex (dpa)