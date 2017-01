2017-01-06 19:48:00.0

Porträt Stephen Hawking wird 75: Wo kein Anfang, da kein Schöpfer

Der Physiker Stephen Hawking wird 75 und hat mit seinen Thesen die Fachwelt verblüfft. Heute ist er Mahner und Teil der Popkultur – und hält nicht viel von Religion. Von Matthias Zimmermann

Dem Wort „populär“ hängt in der Welt der Wissenschaft ein Makel an. Gerade in der deutschen Wissenschaftstradition sind „populär“ und „bedeutend“ beinahe ein Gegensatzpaar. Entsprechend schwer tun sich viele Akademiker hierzulande, wenn sie erklären sollen, woran sie arbeiten und warum das wichtig ist. Nichts davon trifft auf Sir Stephen Hawking zu. Der Ausnahmephysiker hat nicht nur die Grenzen seines Fachs verschoben, indem er versucht hat, Einsteins Relativitätstheorie mit der Quantentheorie zu versöhnen. Er schafft es auch, seine Kosmologie für Laien relativ anschaulich zu erklären.

Stephen Hawking wird 75: Neues Buch 20 Millionen Mal verkauft

Sein auf eine breite Leserschaft zielendes Buch „Eine kurze Geschichte der Zeit“ etwa wurde in über 30 Sprachen übersetzt und verkaufte sich über 20 Millionen Mal. Hawkings hatte weder Bedenken, durch einen Auftritt in der Science-Fiction-Fernsehserie „Star Trek“ seiner Reputation zu schaden, noch weil er seinem gezeichneten Ebenbild bei den „Simpsons“ die Stimme des Sprachcomputers zur Verfügung stellte, auf den er seit einer Luftröhrenoperation im Jahr 1986 angewiesen ist. Der geniale Physiker im Rollstuhl ist so zu einem Teil der Popkultur geworden. Kritiker sagen, seine Bekanntheit habe sich längst von der Bedeutung seiner wissenschaftlichen Arbeiten entkoppelt. Hawkings ist sich dessen bewusst. „Die Menschen sind fasziniert von dem Gegensatz zwischen meinen extrem eingeschränkten körperlichen Fähigkeiten und den gewaltigen Ausmaßen des Universums, mit dem ich mich beschäftige“, sagte er in einem Interview. Allein: Er hat sich die Krankheit ja nicht ausgesucht.

Der Wissenschaftler Stephen Hawking, der sich unter anderem mit Theorien zum Ursprung des Kosmos und Schwarzen Löchern auseinander setzt, feiert am 8. Januar seinen 75. Geburtstag.

75. Geburtstag: Hawkings ALS-Diagnose kam mit 21 Jahren

Als Student fällt er zunehmend durch Tollpatschigkeit auf. Als er 1962 über die Weihnachtsferien nach Hause fährt, lässt er sich untersuchen. Davor aber geht er noch auf eine Silvesterparty. An jenem Abend lernt er Jane Wilden kennen, seine spätere Frau. Kurz nach seinem 21. Geburtstag kommt dann die niederschmetternde Diagnose, dass er an der seltenen Nervenkrankheit Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) leidet. Die Ärzte geben ihm nur wenige Jahre. Hawking aber lebt noch immer und am Sonntag wird er 75 Jahre alt. Seitdem hat er nicht nur komplizierte Probleme der Astrophysik weitergedacht, sondern auch ganz irdische Krisen überstanden. Hawking hat drei Kinder, drei Enkel und ist zweimal geschieden. Seine erste Frau nannte ihn einen Haustyrannen, er sagte, Frauen seien ihm ein komplettes Rätsel. Heute warnt er vor dem Untergang der Menschheit – und den Irrwegen der Religion. Der Glaube an einen Himmel oder ein Leben nach dem Tod seien „Märchen für Leute, die Angst vor der Dunkelheit“ haben, so Hawking. Das Universum habe weder Anfang noch Ende und brauche keinen Schöpfer.

Rekorde im Weltraum 1 von 9 vorherige Seite nächste Seite

108 Minuten dauerte der erste Ausflug ins All von Juri Gagarin am 12. April 1961.

108 Minuten dauerte der erste Ausflug ins All von Juri Gagarin am 12. April 1961.

Nur wenige Wochen später flog mit Alan Shepard der erste Amerikaner in den Weltraum. Er umkreiste aber nicht die Erde wie Gagarin.

Nur wenige Wochen später flog mit Alan Shepard der erste Amerikaner in den Weltraum. Er umkreiste aber nicht die Erde wie Gagarin.

Valentina Tereschkowa war 1963 die erste Frau im All.

Valentina Tereschkowa war 1963 die erste Frau im All.

Der Amerikaner Neil Armstrong setzte als Erster 1969 seinen Fuß auf den Mond.

Der Amerikaner Neil Armstrong setzte als Erster 1969 seinen Fuß auf den Mond.

Erster Deutscher im Weltall war 1978 der DDR-Bürger Sigmund Jähn.

Erster Deutscher im Weltall war 1978 der DDR-Bürger Sigmund Jähn.

US-Unternehmer Dennis Tito reiste 2001 als erster Weltraumtourist zur Internationalen Raumstation ISS – für rund 20 Millionen Dollar.

US-Unternehmer Dennis Tito reiste 2001 als erster Weltraumtourist zur Internationalen Raumstation ISS – für rund 20 Millionen Dollar.

Das erste Lebewesen, das die Erde gen Weltraum verließ, war im November 1957 die russische Hündin Laika.

Das erste Lebewesen, das die Erde gen Weltraum verließ, war im November 1957 die russische Hündin Laika.

Über zwei Jahre verbrachte Sergej Krikaljow im All. Sechsmal flog der Russe in den Weltraum, insgesamt 803 Tage lebte er dort.

Über zwei Jahre verbrachte Sergej Krikaljow im All. Sechsmal flog der Russe in den Weltraum, insgesamt 803 Tage lebte er dort.

Der längste einzelne Aufenthalt im Universum dauerte 437 Tage. Von Januar 1994 bis März 1995 war der Kosmonaut Waleri Poljakow durchgehend an Bord der Raumstation „Mir“.

Mehr zu Stephen Hawking lesen Sie hier

Sir Stephen Hawking war kein guter Schüler Der Star-Physiker Stephen Hawking (74) ist nach eigenen Angaben in der Schule manchmal faul gewesen. Er habe eine unleserliche Handschrift gehabt und «überhaupt nicht» zu den besten Schülern gehört, sagt der Brite in einem Video, das bereits am Dienstag veröffentlicht wurde.

Stephen Hawking rät der Menschheit zur Flucht ins All Physiker Stephen Hawking warnt vor unser aller Untergang durch einen Atomkrieg, die Erderwärmung oder Entwicklungen in der Wissenschaft. Ein Ausweg: die Flucht ins All.

Stephen Hawking startet bislang größte Suche nach Aliens Mit einem 100-Millionen-Dollar-Projekt will Stephen Hawking der Frage nach außerirdischem Leben auf den Grund gehen. In London fiel der Startschuss seines ambitionierten Projekts.