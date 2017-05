2017-05-10 15:19:47.0

Gesundheit Studie: Bluthochdruck kann auch hormonell bedingt sein

Bluthochdruck ist oft schwer zu behandeln, da die Ursachen unbekannt sind. Eine Studie zeigt nun, dass bei manchen Patienten die Hormone Schuld sind. Dagegen helfen Medikamente.

Bluthochdruck ist manchmal gar nicht so einfach in den Griff zu bekommen. In immerhin sechs Prozent der Fälle könnte aber ein hormonelles Problem dahinterstecken, das sich gut behandeln lässt. Darauf weist die Deutsche Gesellschaft für Endokrinologie anlässlich einer aktuellen Studie aus Turin hin.

Nebennieren-Hormon kann Bluthochdruck verursachen

Demnach produzieren manche Hypertoniker zu viel des Hormons Aldosteron. Es wird in den Nebennieren hergestellt und regelt den Kochsalzhaushalt des Körpers. Beim sogenannten Conn-Syndrom wird mehr Aldosteron ausgeschüttet als notwendig, der Körper scheidet weniger Natrium aus, und es verbleibt mehr Flüssigkeit im Körper. Letztlich steigt dadurch der Blutdruck dauerhaft an.

Wie das Syndrom behandelt wird, hängt auch von der Ursache ab. Bei manchen Patienten produziert ein gutartiges Geschwulst die Hormone, das sich operativ entnehmen lässt. Bei deutlich mehr Patienten in der italienischen Studie waren die Nebennieren vergrößert. In diesem Fall helfen Medikamente.

Jeder Patient sollte sich auf das Conn-Syndrom untersuchen lassen

Weil sich das Conn-Syndrom in vielen Fällen nicht nur behandeln, sondern sogar heilen lässt, sollte jeder Hochdruckpatient zumindest einmal auf das Syndrom hin untersucht werden - etwa durch eine Bestimmung des Aldosteron-Gehalts im Blut.

Ein dauerhaft erhöhter Blutdruck schadet unter anderem den Gefäßen. Betroffene haben ein deutlich höheres Risiko für einen Herzinfarkt oder Schlaganfall. dpa/tmn

