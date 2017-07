2017-07-11 15:55:00.0

Ist Kaffee gesund? Studie: Kaffee könnte Lebenszeit verlängern

Wer Kaffee trinkt, stirbt später - das suggeriert eine neue Studie. Sollten wir also alle mehr Kaffee trinken, damit wir länger leben? Experten warnen: So einfach ist es nicht.

Kaffeeliebhaber aufgepasst: Eine neue Studie zeigt, dass das koffeinhaltige Lieblingsgetränk der Deutschen gesünder zu sein scheint, als gedacht. Die Forscher haben Sterbedaten von mehr als einer halben Million Menschen aus zehn europäischen Ländern analysiert. Ihre Ergebnisse veröffentlichten die Wissenschaftler in den Annals of Internal Medicine. Menschen, die viel Kaffee trinken, sind im Beobachtungszeitraum deutlich seltener gestorben, als Menschen, die Kaffee nicht mögen. Verlängert Kaffee also das Leben? So einfach ist es leider nicht.

Die analysierten Daten sind Teil der europäischen Langzeitstudie European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC), die über einen Zeitraum von 16 Jahren durchgeführt wurde. Die Forscher des Imperial College London werteten die Daten schließlich in Abhängigkeit von Kaffee-Trinkern und Nicht-Kaffee-Trinkern aus.

Das Ergebnis: Menschen, die mehr Kaffee trinken, weisen ein geringeres Risiko bei allen Todesursachen auf. Besonders gering war das Risiko für Kreislauferkrankungen und Krankheiten im Verdauungssystem. Die Wahrscheinlichkeit der untersuchten Männer mit sehr hohem Kaffeekonsum, innerhalb des Beobachtungszeitraums von etwa 16,4 Jahren zu sterben, war 12 Prozent geringer als bei Nicht-Kaffeetrinkern. Bei Frauen waren es sieben Prozent.

Verlängert Kaffee das Leben? Weitere Studien sind nötig

Für den Mediziner Naveed Sattar ist die Auswertung der Daten jedoch kein Anlass, nun mit dem Kaffee-Trinken anzufangen. "Über Ursache und Wirkung sagt die Studie nichts", sagte er gegenüber dem britischen Guardian.

Auch Veronica Setiawan, Professorin für Präventivmedizin an der University of Southern California und Ko-Autorin der Studie, stimmt zu: "Wir können jetzt nicht sagen: 'OK, wenn Sie Kaffee trinken, verlängert das ihr Leben.'" Die Studie sollte vielmehr einen Zusammenhang zwischen dem Kaffee-Konsum und der Sterberate aufzeigen. Die Autoren stimmen überein, dass weitere Studien notwendig sind, um tatsächlich die Wirkung von Kaffee auf die Sterblichkeit zu untersuchen.

König Kaffee - Das Lieblingsgetränk der Deutschen in Zahlen

2,19 Euro pro Kilogramm beträgt die Kaffeesteuer in Deutschland. Sie wird seit 1948 erhoben.

2,19 Euro pro Kilogramm beträgt die Kaffeesteuer in Deutschland. Sie wird seit 1948 erhoben.

5,8 Milliarden Euro betrug der Umsatz der deutschen Kaffeebranche 2014.

5,8 Milliarden Euro betrug der Umsatz der deutschen Kaffeebranche 2014.

9,28 Euro kostet ein Kilogramm Röstkaffee im Durchschnitt inklusive Kaffeesteuer in Deutschland. Zum Vergleich: In den USA sind es 7,55 und in Italien 14,64 Euro - ohne Kaffeesteuer.

9,28 Euro kostet ein Kilogramm Röstkaffee im Durchschnitt inklusive Kaffeesteuer in Deutschland. Zum Vergleich: In den USA sind es 7,55 und in Italien 14,64 Euro - ohne Kaffeesteuer.

18,8 Millionen Sack Rohkaffee wurden 2014 nach Deutschland importiert - das entspricht mehr als einer Million Tonnen. Ein Drittel kam aus Brasilien.

18,8 Millionen Sack Rohkaffee wurden 2014 nach Deutschland importiert - das entspricht mehr als einer Million Tonnen. Ein Drittel kam aus Brasilien.

26 Prozent des Kaffees trinken die Deutschen außer Haus - ein Drittel davon in Bäckereien und Stehcafés.

26 Prozent des Kaffees trinken die Deutschen außer Haus - ein Drittel davon in Bäckereien und Stehcafés.

Um 40 Prozent wuchs der Absatz von Kaffee in Einzelportionen - Kapseln und Pads etwa - von 2013 auf 2014.

Um 40 Prozent wuchs der Absatz von Kaffee in Einzelportionen - Kapseln und Pads etwa - von 2013 auf 2014.

84,6 Prozent der deutschen Haushalte haben eine Kaffeemaschine - die meisten eine klassische Filtermaschine.

84,6 Prozent der deutschen Haushalte haben eine Kaffeemaschine - die meisten eine klassische Filtermaschine.

162 Liter Kaffee trinkt jeder Deutsche durchschnittlich im Jahr. Zum Vergleich: Es sind nur 107 Liter Bier. dpa

Länger leben dank Kaffee? Schutz vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Mittlerweile deuten einige Studien darauf hin, dass Kaffee in gewissem Maße auch positive Auswirkungen auf die Gesundheit haben kann. So wurde etwa im Januar eine Studie im Fachmagazin Nature Medicine, die zu dem Ergebnis kommt, dass Kaffee vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen im Alter schützt. Die Forscher beschäftigten sich in ihrer Studie mit der Frage, welche Mechanismen systemische Entzündungen auslösen.

Wissenswertes zu Bluthochdruck

Bluthochdruck (Hypertonie) ist Risikofaktor Nummer eins für Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Bluthochdruck (Hypertonie) ist Risikofaktor Nummer eins für Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Herz-Kreislauf-Erkrankungen wiederum sind für die meisten Todesfälle verantwortlich.

Herz-Kreislauf-Erkrankungen wiederum sind für die meisten Todesfälle verantwortlich.

Etwa 20 bis 30 Millionen Bundesbürger haben Bluthochdruck.

Etwa 20 bis 30 Millionen Bundesbürger haben Bluthochdruck.

Im Alter über 65 Jahre ist jeder Zweite davon betroffen.

Im Alter über 65 Jahre ist jeder Zweite davon betroffen.

Nur etwa jeder Zweite weiß von seiner Krankheit.

Nur etwa jeder Zweite weiß von seiner Krankheit.

Nur etwa die Hälfte derjenigen, die von ihrem Bluthochdruck wissen, lässt sich behandeln.

Nur etwa die Hälfte derjenigen, die von ihrem Bluthochdruck wissen, lässt sich behandeln.

Etwa die Hälfte der Behandelten hat durch die Therapie gute Blutdruckwerte.

Etwa die Hälfte der Behandelten hat durch die Therapie gute Blutdruckwerte.

Weltweit hat etwa ein Viertel der Bevölkerung einen zu hohen Blutdruck.

Weltweit hat etwa ein Viertel der Bevölkerung einen zu hohen Blutdruck.

Bis zum Jahr 2025 rechnen Experten mit einem Anstieg auf 29 Prozent.

Bis zum Jahr 2025 rechnen Experten mit einem Anstieg auf 29 Prozent.

Alle Länder der Welt sind nahezu gleich betroffen; in manchen Ländern werden allerdings nur zehn Prozent der Hypertoniker erfolgreich behandelt. (AZ)

Systemische Entzündungen sind dafür bekannt, eine Reihe an Krankheiten im Alter auszulösen. Vor allem kardiovaskuläre Probleme sind mit diesen verbunden. Die Forscher entdeckten, dass Metaboliten (Moleküle, die im Körper als Bausteine der Gene fungieren) systemische Entzündungen entstehen lassen können. Ebenso fanden sie heraus, dass Kaffee solche Entzündungen verhindern kann. Grund dafür sind offenbar die im Kaffee befindlichen Metaboliten, die der Wirkung der körpereigenen Metaboliten entgegenwirken. Laut den Forschern würde dieser Vorgang eventuell auch erklären, warum Kaffeetrinker länger leben.

Studie: Wie viel Kaffee am Tag ist gesundheitlich unbedenklich?

Eine Studie, die im Fachblatt Food and Chemical Toxicology veröffentlicht wurde, hat sich damit beschäftigt, wie viel Kaffee am Tag gesundheitlich in Ordnung sind. Dabei fanden die Wissenschaftler heraus, dass ein Koffein-Konsum von bis zu 400 Milligramm pro Tag, was etwa vier Tassen Kaffee entspricht, für Erwachsene unbedenklich ist. Für Schwangere ist eine tägliche Zufuhr von maximal 300 Milligramm Koffein pro Tag akzeptabel. Dies entspricht etwa drei Tassen Kaffee.

jd