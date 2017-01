2017-01-04 12:21:00.0

LGBT Transsexualität in Dänemark keine psychische Krankheit mehr

Die WHO beurteilt Transsexualismus immer noch als "Störung der Geschlechtsidentität". Sind Transsexuelle krank? In Dänemark von 2017 an nicht mehr - als erstem Land weltweit.

Eine "Störung der Geschlechtsidentität" - so beurteilt die Weltgesundheitsorganisation WHO Transsexualität immer noch. Das deutsche Nachbarland Dänemark hat jetzt einen Schritt gewagt, der in der Welt bislang beispiellos ist: Dort werden Transsexuelle seit diesem Jahr nicht mehr als psychisch Kranke aufgeführt. Auf der Liste psychischer Leiden taucht Transsexualität seit 1. Januar nicht mehr auf. das Gesundheitsministerium in Kopenhagen behauptet von sich selbst, dass es das erste Land weltweit sei, das diesen Schritt gewagt hat.

Als diskriminierend empfinden viele Transsexuelle die Einordnung als psychisch krank. Das Ministerium erklärt, dass man Transsexualität aus diesem Grund formell einer anderen Kategorie zuordne. Um mehr als eine Formalie geht es dabei nicht. Denn an den Behandlungsmöglichkeiten für die Menschen, die sich in einem falschen Körper geboren fühlen und lieber zum anderen Geschlecht gehören wollen, ändert sich gar nichts.

Lange psychologische Untersuchungen bleiben damit auch in Dänemark Voraussetzungen für Geschlechtsumwandlungen oder Hormonbehandlungen.

Die dänsiche LGBT-Gemeinschaft zeigt sich erfreut über die symbolische Entscheidung. "Das entfernt das Stigma, das für Transpersonen im Gesundheitswesen gegolten hat", sagte der Chef des dänischen LGBT-Landesverbandes Søren Laursen der Nachrichtenagentur Ritzau.

Auch die Weltgesundheitsorganisation WHO führt Transsexualismus derzeit noch als "Störung der Geschlechtsidentität" auf. Seit langem gibt es daran Kritik. AZ/dpa

