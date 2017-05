2017-05-11 13:40:03.0

Tuberkulose Tuberkulose-Erkrankungen in Baden-Württemberg nehmen zu

Die Zahl der Tuberkulosefälle ist in Baden-Württemberg deutlich gestiegen. Das teilte das zuständige Regierungspräsidium in Stuttgart mit.

Während 2014 noch 480 Fälle gemeldet wurden, lag die Zahl der Infektionen 2016 bei 755. Für 2017 wurden bislang 253 Erkrankungen verzeichnet. Damit liegt die Anzahl der Fälle allerdings um 14 niedriger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Vor allem Migranten erkranken in Deutschland an Tuberkulose

Häufig seien Menschen aus Herkunftsländern betroffen, in denen die Tuberkulose häufiger auftritt. Dazu gehören dem Regierungspräsidium zufolge neben osteuropäischen auch einige afrikanische Länder, aus denen wegen des Flüchtlingszustroms seit 2015 mehr Menschen ins Land kamen.

Ein Aufwärtstrend der Tuberkuloseinfektionen ist in ganz Deutschland zu beobachten. 2016 verzeichnete das Robert Koch-Institut bundesweit 5915 Erkrankungen. Ein vorübergehender Tiefstand war 2012 mit 4112 Fällen erreicht gewesen.

Tuberkulose: Mehr als zehn Millionen Erkrankte

Tuberkulose wird über Tröpfchen in der Luft übertragen. Erkrankte leiden unter Kraftlosigkeit, Nachtschweiß, Gewichtsabnahme oder anhaltendem Husten. Etwa 10,4 Millionen Menschen weltweit erkrankten laut dem "Global Tuberculosis Report 2016" der WHO im Jahr 2015 an Tuberkulose. Davon starben etwa 1,8 Millionen Menschen - meist wegen unzureichender Behandlung.

In Europa sind TBC-Erkrankungen wegen besserer Hygiene, vollwertiger Ernährung und Medikamenten relativ selten geworden. In Entwicklungsländern steigt hingegen die Zahl der Neuerkrankungen - vor allem sogenannte multiresitente Tuberkulose-Stämme breiten sich vermehrt aus. Für Erkrankte sind TBC-Medikamente dort oft zu teuer.

Laut WHO-Report wurden zwischen 2000 und 2015 aber auch 49 Millionen Menschen erfolgreich behandelt.

Die Infektionskrankheit befällt vor allem die Lunge, kann aber auch andere Organe treffen.

Häufigster Infektionsweg für Menschen ist die Tröpfcheninfektion durch die Luft.

Die Erkrankung ist medikamentös sehr gut behandelbar.

Dem Landesamt für Gesundheit zufolge besteht keine erhöhte Infektionsgefahr durch die Rinder-Tbc. Nur bei direktem Kontakt zu kranken Tieren ist eine Ansteckung denkbar.

Die Tbc bei Menschen ist meldepflichtig. Seit 2001 ging die Fallzahl in Bayern um die Hälfte zurück.

Rinder-Tbc ist anzeigepflichtig. Tiere bleiben meist lange unauffällig; Organveränderungen fallen oft erst bei der Fleischuntersuchung auf.

Die Rinder-Tbc ist eine Zoonose: Der Erreger überträgt sich vom Tier auf Menschen und umgekehrt.

Das Mykobakterium bovis findet sich auch bei Dachsen (in England) und Weißwedelhirschen (USA) oder das Mykobakterium caprae bei Rotwild in Deutschland und Österreich.

Milch für Verzehr und Verarbeitung muss von Tbc-freien Tieren stammen. Rohmilch, die ab Hof verkauft wird, ist abzukochen.

Rohmilchkäse darf nur aus Milch von amtlich als Tbc-frei geltenden Herden hergestellt werden.

Europaweit wird jedes Rind für den menschlichen Verzehr einer Tier- und Fleischuntersuchung unterzogen. Es darf nur verwendet werden, wenn die gesundheitliche Unbedenklichkeit feststeht.

Betriebe unter Tbc-Verdacht sind mindestens sechs Wochen gesperrt.

Verdächtige Tiere werden getötet, die Milch der anderen muss erhitzt werden. Tiere dürfen in dieser Zeit nicht verkauft werden.

