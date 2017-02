2017-02-03 06:04:00.0

DGE-Ernährungsbericht Übergewicht in Deutschland: Deutsche sind so dick wie noch nie

Übergewicht ist in Deutschland ein immer größeres Problem. Der DGE-Ernährungsbericht zeigt, dass noch nie so viele Deutsche übergewichtig waren.

Übergewicht betrifft in Deutschland mittlerweile sechs von zehn Männern und vier von zehn Frauen - und war damit hierzulande noch nie so verbreitet. Das berichtet die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) im aktuellen Ernährungsbericht, der auf Daten des Statistischen Bundesamtes basiert. Als übergewichtig gelten Menschen mit einem Body Mass Index (BMI) von mehr als 25. Ab 30 werden sie als adipös eingestuft.

Übergewicht trifft laut der DGE vor allem Männer. Zwischen 18 und 40 Jahren nehmen sie demnach im Durchschnitt etwa elf Kilo zu - schon ab 30 seien übergewichtige Männer in der Überzahl. Bei Frauen gestaltet sich diese Entwicklung etwas verzögert: Wie die DGE mitteilt, sind ab 55 Jahren die Frauen mit Normalgewicht die Minderheit.

Auch Adipositas ist laut Ernährungsbericht auf dem Vormarsch: Bei Männern sei der Anteil von 1999 bis 2013 um 40 und bei Frauen um fast 25 Prozent gestiegen. Vor allem bei älteren Menschen sei das ein großes Problem.

Übergewicht in Deutschland: Gute Nachrichten bei den Kindern

Erfreulich ist die Entwicklung dagegen bei den Kindern, heißt es von der DGE. Bei der Einschulung leiden mittlerweile sogar weniger an Übergewicht als noch vor ein paar Jahren. Vor allem in Bayern und Baden-Württemberg sei das zu beobachten.

Das liegt nach Einschätzung der DGE vor allem an der besseren Aufklärung. So gebe es Initiativen, die gezielt Kinder über einen gesunden Lebenstill aufklären.

DGE fordert: Ursachen für Übergewicht bekämpfen

"Die Gründe für die Entstehung von Übergewicht sind seit langem bekannt", sagt Helmut Heseker, ehemaliger Präsident der DGE, der am aktuellen Ernährungsbericht beteiligt war. Zum einen werde zu wenig Sport getrieben. Die Bewegung nehme aber auch allgemein ab, stattdessen werde in der Schule und in vielen Berufen viel gesessen.

Gleichzeitig ernähren sich sich viele Menschen falsch, führt Heseker aus. Das liege auch daran, dass ungesunde Lebensmittel und Getränke überall verfügbar sind. Das erschwere es den Deutschen, Übergewicht zu vermeiiden. Die DGE fordert in ihrem Ernährungsbericht, dass aus politisch unbedingt gehandelt werden müsse, um unter anderem mit Aufklärung die Zahl der übergewichtigen Menschen in Deutschland zu reduzieren. sge

