2018-02-01 16:11:51.0

Gesundheit Umfrage: Ärzte offen für mehr digitale Anwendungen

Acht Prozent der Ärzte haben Erfahrung mit einer Videosprechstunde. 80 Prozent der Befragten gaben an, E-Health-Lösungen zu bevorzugen.

Die meisten Ärzte sind offen gegenüber mehr digitalen Anwendungen. Das ist das Ergebnis einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage der Krankenkasse DAK-Gesundheit. Für die Studie, die die Kasse gemeinsam mit der Ärzte-Zeitung, dem Ärzteverband Hartmannbund und weiteren Partnern erhob, wurden bundesweit knapp 1150 Mediziner befragt. Doch im Praxisalltag ist etwa die Videosprechstunde noch die Ausnahme. Nur jeweils acht Prozent der Mediziner haben bereits konkrete Erfahrungen mit einer Onlinepatientenakte oder der Videosprechstunde. Rund 80 Prozent halten solche E-Health-Lösungen für nützliche Ansätze.

Junge Ärzte sehen Zeitersparnis als Vorteil

Vor allem junge Ärzte zeigen sich digitalen Lösungen gegenüber aufgeschlossen. So sieht gut jeder zweite der Befragten mit maximal zwei Jahren Berufserfahrung den Vorteil, durch digitale Anwendungen Zeit zu sparen. Bei den Älteren, die 20 Jahre und länger im Beruf sind, sieht dies nur jeder Vierte so. Eine bessere Therapietreue ihrer Patienten erhoffen sich 58 Prozent der jüngeren Mediziner. Bei den Älteren ist es nur ein Drittel.

ANZEIGE

Über den Patientennutzen hinaus sieht ein überwiegender Teil der Befragten in digitalen Lösungen auch die Chance auf Wirtschaftlichkeit und Zeitersparnis für ihre Praxis - drei Viertel sehen hier einen möglichen oder klaren Nutzen. 85 Prozent sind sicher, dass sich neue medizinische Erkenntnisse und Leitlinien schneller verbreiten lassen.

Ein ortsunabhängiger Austausch zwischen Arzt und Patient per Videokonferenz ist derzeit in Deutschland nur eingeschränkt möglich. Das geltende Fernbehandlungsverbot sieht vor, dass ein Arzt einen Patienten persönlich untersucht haben muss, bevor er Telemedizin einsetzen darf. Das Bundesgesundheitsministerium will das Gesetz auf den Prüfstand stellen. Auch der Deutsche Ärztetag will sich im Mai mit dem Thema befassen.

DAK-Chef Storm sieht Politik in der Pflicht

"Das Fernbehandlungsverbot muss grundlegend modifiziert werden, um mehr Spielräume für Ärzte und Patienten durch digitale Lösungen zu schaffen", forderte DAK-Chef Andreas Storm. Sonst drohe Deutschland den Anschluss zu verlieren. (afp)