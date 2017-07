2017-07-15 18:56:00.0

Schweinepest Virus: Erreicht die Afrikanische Schweinepest bald Deutschland?

Die Afrikanische Schweinepest breitet sich nach Mitteleuropa aus. Für Deutschland wird die Risikoeinschätzung angepasst - bislang gibt es keine Impfung gegen das Virus.

Es wird wahrscheinlicher, dass die Afrikanische Schweinepest (ASP) bis nach Deutschland kommt. Jüngst gab es Fälle bei Wildschweinen in Tschechien, weshalb das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) seine Risikoeinschätzung für eine Einschleppung nach Deutschland angepasst hat. Zuvor hatten die Experten das Risiko als "gering" eingestuft, nun wird von einer "mäßigen" Wahrscheinlichkeit ausgegangen. Als größte Gefahr für die Einschleppung gilt weiterhin der Mensch, der über nicht gegarte, kontaminierte Schweineprodukte den Erreger nach Westen tragen könne. Das Einschleppungsrisiko durch den Menschen wird weiter als hoch eingestuft.

Das hochinfektiöse Afrikanische Schweinepest-Virus zirkuliert in Wild- und Hausschweinbeständen in den baltischen Staaten sowie in der Ukraine, Polen und Russland. Seit Ende Juni wurden 25 Wildschweine in Ost-Tschechien gefunden, die an der Krankheit verendet waren. In keinem der Länder sei eine erfolgreiche Bekämpfung der Tierseuche bei Wildschweinen bisher gelungen, sagte FLI-Präsident Thomas Mettenleiter am Donnerstag. Gegen die Afrikanische Schweinepest existiert bislang kein Impfstoff. Auch sei eine Bekämpfung der Seuche durch eine intensive Bejagung bislang erfolglos geblieben.

ANZEIGE

Für den Menschen ist die Afrikanische Schweinepest ungefährlich. Ein Ausbruch der Seuche in Deutschland mit den laut EU-Verordnung drohenden Handelsrestriktionen könnte jedoch große Schäden verursachen. Deutschland gehört zu den weltweit größten Schweinefleischproduzenten. 2016 wurden in Deutschland 5,53 Millionen Tonnen Schweinefleisch erzeugt.

Afrikanische Schweinepest: Hohe Dunkelziffer im Osten Europas

"Das Virus ist ein cleverer Erreger", sagte Mettenleiter. "Es vermehrt sich in den Zellen, die eine Immunantwort vermitteln wollen." Der Erreger habe dabei verschiedene Mechanismen entwickelt, um einer immunologischen Reaktion zu entkommen. Weltweit wird nach Angaben Mettenleiters an einem Impfstoff geforscht. Es gebe aber bislang noch kein Mittel, das in die Nähe einer Einsatzfähigkeit komme. Infizieren sich Schweine mit ASP, ist die Sterblichkeit hoch. Bei experimentellen Infektionen habe die Sterblichkeitsrate bei bis zu 100 Prozent gelegen.

Der Erreger wurde 2007 aus Afrika nach Georgien eingeschleppt und hat sich von dort über Russland, das Baltikum bis nach Polen und Tschechien ausgebreitet. Seit 2014 wurden in Europa 5700 infizierte Wildschweine und etwa 660 Ausbrüche bei Hausschweinen registriert. In Ländern wie Weißrussland ist von einer hohen Dunkelziffer auszugehen.

Alarmiert sind die Forscher auch deshalb, weil die Wildschweindichte in Mitteleuropa und Teilen Westeuropas - darunter auch Tschechien - deutlich höher ist als in den baltischen Staaten. Als Eintragungsquelle nach Tschechien wird allerdings der Mensch vermutet, der den Erreger über Lebensmittel eingeschleppt haben könnte. Das Virus kann Untersuchungen zufolge in kontaminiertem Kühlfleisch bis zu 104 Tage, in verschiedenen Schinken bis zu 400 Tage, in Salami bis 30 Tage überleben. Das Gebiet in Tschechien liegt etwa 400 bis 500 Kilometer von den Infektionsgebieten in der Ukraine und Polen entfernt.

ASP im Vormarsch: Kontakt zu Wildschweinen meiden

Das FLI forderte zu einer erhöhten Wachsamkeit auf. Tote Wildschweine sollten den zuständigen Behörden gemeldet werden. Schweinehalter sollten sicherstellen, dass ihre Bestände keinen Kontakt zu Wildschweinen haben. Das Verfüttern von Speiseabfällen sei in Deutschland verboten. Größte Gefahr für eine Einschleppung sei aber der Mensch, der über kontaminierte Kleidung, Fahrzeuge oder draußen gelagertes Futter den Erreger in Haltungen eintragen könnte. dpa

Bereits im Jahr 2014 hatte die Afrikansiche Schweinepest Deutschland erreicht. So mussten im Nordosten des Landes Aasfresser gejagt werden. Wie sich der Virus damals auswirkte, lesen Sie in diesen Archiv-Artikeln:

Bayerische Bauern warnen vor afrikanischer Schweinepest In Litauen und Polen ist die afrikanische Schweinepest ausgebrochen. Jetzt sorgen sich bayerische Bauern um ihre Tiere und gehen mit einem besonderen Appell an die Öffentlichkeit.

Wegen Schweinepest: Jagd auf Aasfresser im Nordosten Im Kampf gegen die drohende Afrikanische Schweinepest sollen im Nordosten Deutschlands auch Nebelkrähen, Raben, Elstern sowie Raubtiere in Großschutzgebieten gejagt werden.

Wildschwein-Alarm: Situation droht aus dem Ruder zu laufen Die Wildsau entwickelt sich in Bayern zum Problemtier. Jäger, Bauern und Behörden ergehen sich vielerorts in gegenseitigen Schuldzuweisungen. Nun schreitet der Agrarminister ein.