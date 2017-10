2017-10-31 08:57:35.0

Studie Vorbilder aus Filmen können Schulnoten stark verbessern

In Entwicklungsländern gehen viele Kinder gar nicht oder nur kurz zur Schule. Das liegt oft an einem Mangel an Geld - aber auch an fehlender Motivation, sagt eine Studie.

In vielen Entwicklungsländern können Kinder nicht oder nur kurz zur Schule gehen. Foto: Thomas Schulze, dpa (Symbolbild)