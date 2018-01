2018-01-18 06:47:00.0

Medizin Warum Antibiotika immer seltener helfen

Bakterien werden resistenter, weil Antibiotika zu oft verschrieben werden. Das soll sich nun unter anderem in Bayern ändern. Von Markus Bär

Viele Patienten haben das schon erlebt: Man geht mit Fieber zum Arzt, weil man eine Krankschreibung braucht, um sich daheim auszukurieren – und dann verlässt man die Praxis mit einem Rezept für ein Antibiotikum. Dabei werden gerade Erkältungskrankheiten sehr oft von Viren ausgelöst, gegen die Antibiotika gar nicht helfen. Mithilfe des Projekts „Antibiotika-Resistenzentwicklung nachhaltig abwenden“, das am Mittwoch in Nürnberg vorgestellt wurde, soll der Einsatz von Antibiotika deshalb zunächst in Bayern und Nordrhein-Westfalen erheblich reduziert werden.

Warum werden Antibiotika ohne Not verschrieben?

Je häufiger Antibiotika verschrieben werden, desto mehr Bakterienstämme entstehen, die gegen die Medikamente resistent sind. Schätzungen zufolge werden schon im Jahr 2050 mehr Menschen aufgrund von Antibiotikaresistenzen sterben als durch Krebs – sollte sich die Verschreibungspraxis nicht ändern. So heißt es auch in einem Antrag von CSU-Landtagsabgeordneten wie Klaus Holetschek (Memmingen) und Thomas Goppel (Eresing). Sie fordern mehr Infoveranstaltungen für Ärzte.

Doch warum wurden und werden überhaupt Antibiotika ohne Not verschrieben? Einer der Initiatoren des Projekts erklärt das so: „Wenn ein Patient mit 39 Grad Fieber in der Praxis erscheint, hat er oft Angst und erwartet deutliche Gegenmaßnahmen vom Arzt. Und viele Ärzte verschreiben dann das Antibiotikum, weil sie Komplikationen befürchten“, sagt Dr. Veit Wambach. Er ist Hausarzt und Vorsitzender der Agentur deutscher Arztnetze. Oft sei der Einsatz jedoch überflüssig. „Der Arzt sollte entscheiden, ob wirklich ein Antibiotikum sinnvoll ist.“ Und das müsse durch Infoveranstaltungen gefördert werden. „Oft hilft bei einer starken Erkältung einfach: viel trinken und vor allem ausruhen“, sagt Wambach. Mit Salzwasser inhalieren helfe, Schleim dünnflüssiger zu machen, der sonst Nährboden für Bakterien sein könnte. „Und nachgewiesen ist auch, dass Obst essen besser ist als Vitamintabletten zu nehmen.“

Medikamente als wirksame Waffe gegen schwere bakterielle Infektionen

Ein guter Weg sei zudem, besorgten, in Sachen Antibiotika aber aufgeklärten Patienten ein Rezept mit der Vorgabe mitzugeben, es nur dann einzulösen, wenn sich ihr gesundheitlicher Zustand deutlich verschlechtert. „Der Patient ist schon allein deswegen beruhigter, weil er eine Option hat. Mit dieser Methode wurde in den Niederlanden der Einsatz von Antibiotika so um 30 Prozent gesenkt“, sagt Wambach. So können die Medikamente als wirksame Waffe im Kampf gegen schwere bakterielle Infektionen erhalten werden.