Kohlenmonoxid-Vergiftung Wie Kohlenmonoxid den Körper vergiftet

Immer wieder sterben Menschen an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung. Das Gas ist tükisch: Denn es ist geruch- und geschmacklos. Bei einer Vergiftung bleibt der Atem stehen.

Immer wieder sterben Menschen an Kohlenmonoxid-Vergiftungen. Das Gas ist fast geruch- und geschmacklos - daher merken es Betroffene nicht, wenn sie Kohlenmonoxid einatmen.

Es entsteht bei Feuer in geschlossenen Räumen, wenn die Sauerstoffzufuhr dort nicht ausreicht. Wer hohen Konzentrationen von Kohlenmonoxid ausgesetzt ist, kann innerhalb weniger Minuten sterben. Daher kann es zu gefährlichen Zwischenfällen kommen, wenn alte Öfen oder Grills in geschlossenen Räumen benutzt werden.

Kohlenmonoxid-Vergiftung lässt den Atem stillstehen

Schon geringe Mengen führen dazu, dass das Blut deutlich weniger Sauerstoff transportiert. Bei einer Vergiftung kommt es zu Atemnot, Husten, Verwirrtheit, Erbrechen und Herzversagen.

Wer rechtzeitig an die frische Luft kommt, erholt sich meist schnell wieder. Trotzdem können Betroffene auch Monate später noch an Gedächtnisstörungen, Lähmungen oder Schwindel leiden. Zur Therapie einer Vergiftung kann eine Sauerstoffüberdruckbehandlung eingesetzt werden. dpa

Jugendliche in Arnstein starben an Kohlenmonoxid-Vergiftung

Eine Kohlenmonoxid-Vergiftung ist nach Angaben der Polizei auch an dem tragischen Tod von sechs Jugendlichen schuld, die im unterfränkischen Arnstein tot in einer Gartenlaube gefunden wurden. Die Polizei ermittelt noch, wie es genau dazu kommen konnte. Die sechs jungen Menschen hatten bei ihrer kleinen Party aber mit einem Holzofen geheizt, durch den die tödliche Kohlenmonoxid-Konzentration in der Gartenlaube entstanden sein könnte.

