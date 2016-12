2016-12-29 08:48:14.0

Influenza Wie schnell kommt die nächste große Grippewelle?

In Oberösterreich und Baden-Württemberg häufen sich die Fälle von Influenza. Ist die nächste große Grippewelle bereits im Anmarsch?

Das Landesgesundheitsamt von Baden-Württemberg hat angesichts der steigenden Zahl von Grippe-Fällen im Bundesland die Impfung noch vor Weihnachten empfohlen. Bereits Ende November hatte eine erste Welle eingesetzt und die Grippe-Saison damit ungewöhnlich früh eingeleitet. Das bestätigte Epidemiologe Günter Pfaff. Er erklärte, dass er nach dem Jahreswechsel mit einer dreistelligen Zahl an Grippefällen pro Woche rechne.

So gefährlich kann die Grippe sein

Inzwischen häufen sich die Fälle von Grippe auch in Oberösterreich. Allein in der vergangenen Woche soll sich die Zahl der an Influenza erkrankten Menschen mehr als verdoppelt haben, berichtet das ORF online. Statistisch beginne die Grippewelle "jetzt so richtig", heißt es auf der Homepage - auch hier wird betont, dass sich die Erkrankung damit früher als in vergangenen Jahren verbreite.

Grippe oder Influenza ist mehr als eine ganz normale Erkältung.

Eine normale Erkältung - oder eben grippaler Infekt - äußert sich durch Husten, Schnupfen, Müdigkeit, Kopfschmerzen und leichtem Fieber.

Gewöhnlich ist eine Erkältung nach etwa einer Woche wieder verschwunden.

Von einer echten Grippe spricht man dann, wenn die Erkrankung durch das Influenza-Virus ausgelöst wurde.

Übertragen wird das Grippevirus von Mensch zu Mensch über Tröpfcheninfektion.

Typisch für eine Influenza ist - im Vergleich zu einer gewöhnlichen Erkältung zum Beispiel - der plötzliche Beginn mit schwerem Krankheitsgefühl und hohem Fieber.

Grippewellen kursieren in der Regel acht bis zehn Wochen lang.

In Deutschland sterben jährlich mehrere Tausend Menschen an Influenza - in der Grippesaison 2008/2009 schätzte das RKI die Zahl sogar auf 19.000 Tote.

Im Winter sind Grippeviren noch aggressiver als sonst: "Influenzaviren sind besonders stabil, wenn es kalt und trocken ist", sagt Glasmacher.

Gegen die echte Influenza kann man sich impfen lassen. Weil sich die Viren ändern, muss man den Impfschutz aber jedes Jahr erneuern

Antibiotika helfen übrigens nicht gegen eine Grippe. Denn sie können nur Bakterien bekämpfen, nicht aber Viren.

Das ORF warnt auch davor, die Grippe zu unterschätzen. Im Gegensatz zu einer Erkältung geht sie mit hohem Fieber einher. Bei Menschen mit einem schwachen Immunsystem kann die Influenza sehr gefährlich sein, bei Vorerkrankungen oder im Alter kann sie sogar tödlich enden. dpa/lsw/sh