Jetzt mitraten und 1.000 € gewinnen!

Raten Sie mit beim großen Bilderrätsel „Kombinieren und Kassieren“ vom 01. bis 31. Oktober 2019!

So einfacht geht´s:

Wählen Sie die Nummer 01 37 / 8 22 70 30 20 und hinterlassen Sie das gesuchte Lösungswort, Ihren Namen, Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer auf dem Band. Premium-SMS Senden Sie eine SMS an 52020 mit folgendem Inhalt: „zeitung kombi bild“ und das Lösungswort. Vergessen Sie auch nicht, Ihren Namen und Ihre Adresse mitzuschicken. Wer über sein Smartphone surft, wird bequem mit einem Klick auf das Bild in das entsprechende SMS-Formular verlinkt.

Jeden Tag stellen wir Ihnen an dieser Stelle ein Rätsel vor. Bis 15 Uhr ist die Gewinn-Hotline des jeweiligen Tages geöffnet; auch die Teilnahme per SMS ist bis zu diesem Zeitpunkt möglich. Der Clou: Der ermittelte Gewinner erhält den Betrag noch am selben Tag bar auf die Hand. Wir wünschen viel Glück.

Die detaillierten Teilnahmebedingungen finden Sie unter www.augsburger-allgemeine.de/teilnahmebedingungen. Telefonische Teilnahme kostet 50 ct/Anruf aus dem dt. Festnetz; abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz sind möglich. Eine SMS schlägt mit 50 ct/SMS inklusive 12 Cent VFD2-Anteil zu Buche.

Hier die Auflösung des gestrigen Rätsels:

