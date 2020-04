Jetzt mitraten und 1.000 € gewinnen

Max Trometer aus Zusmarshausen hat uns dieses Foto geschickt, es zeigt den Postomnibus nach Augsburg vor dem Elternhaus an der Haltestelle Augsburger Straße 12 in Zusmarshausen um 1950.

Beim großen Retro-Rätsel Ihrer Heimatzeitung wartet täglich ein Gewinn von 1.000 Euro auf Sie. Vorausgesetzt, Sie erraten, in welchem Feld sich der Gegenstand befindet, den es so früher noch nicht gab? Machen Sie jetzt mit!

So einfach geht´s:

Einfach die Nummer 01 37 / 8 22 70 30 10 wählen und das gesuchte Feld (zum Beispiel A1), Ihren Namen, Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer auf Band hinterlassen – und Daumen drücken.

Auch eine Teilnahme per Premium-SMS an die Durchwahl 52020 mit dem Inhalt „zeitung retro bild“ und den gesuchten Koordinaten (zum Beispiel „zeitung retro bild A1“) ist möglich, bitte vergessen Sie auch hier nicht, Ihren Namen und Ihre Adresse mitzuschicken. Wer über sein Smartphone surft, wird bequem mit einem Klick auf das Bild in das entsprechende SMS-Formular verlinkt.

Bis 15 Uhr ist die Gewinn-Hotline des jeweiligen Tages geöffnet; auch die Teilnahme per SMS ist bis zu diesem Zeitpunkt möglich. Der Clou: Der ermittelte Gewinner erhält den Betrag noch am selben Tag bar auf die Hand. Wir wünschen viel Glück.

Die detaillierten Teilnahmebedingungen finden Sie hier. Telefonische Teilnahme kostet 50 ct/Anruf aus dem dt. Festnetz; abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz sind möglich. Eine SMS schlägt mit 50 ct/SMS inklusive 12 Cent VFD2-Anteil zu Buche.

Jeden Tag stellen wir Ihnen an dieser Stelle ein Leserfoto aus längst vergangenen Tagen vor. Doch bei genauerem Hinsehen fällt auf: Irgendetwas stimmt doch da nicht. Finden Sie den modernen Gegenstand, den unsere Grafiker im Bild versteckt haben.

Mikro: Mit Referenzmodellen wie dem TLM 49 setzte die Firma Neumann den Standard in Sachen Studio-Aufnahmen. Doch an der Entwicklung des Mikrofons waren im Laufe der Zeit mehr als nur eine Person beteiligt. Vor allem Alexander Graham Bell gilt als einer der wichtigsten auf diesem Gebiet, nachdem er 1876 ein Patent anmeldete. 1928 gelang Georg Neumann mit dem Kondensator-Mikro ein gewaltiger Schritt. Später entstand das Elektret-Mikrofon 1962, erfunden von West und Sessler. Heute sind Mikrofone kaum mehr wegzudenken: Für die Polizei, in der Welt der Musik oder in der Politik, sowie bei großen Veranstaltungen.

