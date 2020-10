Jetzt mitraten und 1.000 € gewinnen!

Das große Bilderrätsel „Kombinieren und Kassieren“ mit exklusiver Sonderverlosung zum 75-jährigen Jubiläum. Gewinnen Sie mit etwas Glück 1.000 € oder Sonderpreise im Wert von über 7.500 €.

So einfach geht´s:

Wählen Sie die Nummer 01 37 / 8 22 70 30 20 und hinterlassen Sie das gesuchte Lösungswort, Ihren Namen, Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer auf dem Band. Premium-SMS Senden Sie eine SMS an 52020 mit folgendem Inhalt: „zeitung kombi bild" und das Lösungswort. Vergessen Sie auch nicht, Ihren Namen und Ihre Adresse mitzuschicken. Wer über sein Smartphone surft, wird bequem mit einem Klick auf das Bild in das entsprechende SMS-Formular verlinkt.

75 Jahre Augsburger Allgemeine – 75 Sonderpreise



Unter allen Teilnehmern verlosen wir dieses Wochenende Sonderpreise im Wert von über 7.500 €, unter anderem ein Wellness-Wochenende im Schloss Leitheim inklusive Oldtimer Transfer, organisiert vom Oldtimer Club Augsburg e.V.

Rufen Sie jetzt an! Bis 01. November 2020 um 23:50 Uhr ist die Gewinn-Hotline geöffnet; auch die Teilnahme per SMS ist bis zu diesem Zeitpunkt möglich. Die Gewinner werden am 02. November 2020 benachrichtigt und inklusive der Lösung am 03.November 2020 in Ihrer Tageszeitung veröffentlicht.

Telefonische Teilnahme kostet 50 ct/Anruf aus dem dt. Festnetz; abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz sind möglich. Eine SMS schlägt mit 50 ct/SMS inklusive 12 Cent VFD2-Anteil zu Buche.

Die detaillierten Teilnahmebedingungen finden Sie unter www.augsburger-allgemeine.de/teilnahmebedingungen.

Hier die Auflösung des letzten Rätsels:

Themen folgen