Bezirksrat Albert Riedelsheimer geht zuversichtlich ins Jahr 2020

Ein Rückblick auf das Jahr 2019 im Landkreis Donau-Ries

Das Jahr 2019 war sicherlich ein spannendes Jahr: International wurde aus „Fridays for Future“ eine unglaubliche Massenbewegung, eine junge Schülerin sprach bewegende Worte vor den Vereinten Nationen in New York und plötzlich war das Thema auch auf der Tagesordnung in Deutschland, so brachte die Bundesregierung ein Klimapaket auf den Weg, die Bayerische Staatsregierung will „grüner“ werden und tagte symbolisch unter Bäumen. Obwohl die Auswirkungen des Klimawandels durch schwere Wirbelstürme, extreme Trockenheit und zahlreiche Überschwemmungen weltweit spürbar waren, blieben die Beschlüsse der Weltklimakonferenz in Madrid doch weit hinter den Erwartungen zurück. Neben dem Dauerthema und -drama „Brexit“, prägte der rechte Terror in Christchurch, Halle und anderen Orten der Welt das Weltgeschehen, nicht unerwähnt soll bei diesem kurzen Rückblick auch der verheerende Brand der Kathedrale Notre Dame in Paris sein.

Auch in den Kommunalen Parlamenten wurde Klimaschutz vom exotischen Randthema zum Topthema. Der Begriff „Nachhaltigkeit“ wurde zuletzt so häufig verwendet, dass er für manchen schon ein Reizwort ist.

Der Bezirk Schwaben hat bereits Ende 2018 die Weichen für einen neuen Weg in der Umweltpolitik gestellt. 2019 wurde mit dem Beschluss zur Beteiligung am European Energy Award und der Einstellung eines hauptamtlichen Umweltbeauftragten deutlich, wie ernst es der Bezirk meint. 2020 wird es richtig zur Sache gehen, Gebäude, Fuhrpark, Flächenmanagement und Beschaffung werden Schritt für Schritt überprüft, konkrete Maßnahmen werden starten. Damit will der Bezirk Schwaben Vorreiter sein, aber stets seine Partner und die anderen Kommunen in Schwaben miteinbeziehen.

Der Landkreis Donau-Ries war zu Beginn des Jahres noch zögerlich, nahm aber zunehmend Fahrt auf. Der Beschluss, einen Radverkehrsbeauftragten zu installieren und Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen in Bayern zu werden, war noch etwas zögerlich, bei Bauprojekten an den Radverkehr zu denken, ist immer noch nicht für alle selbstverständlich. Aber „Fridays for Future“ hat auch hier die Sichtweise verändert, so wurde zum Jahresende die Schaffung einer Planstelle für Nachhaltigkeit beschlossen. Jetzt gilt es im neuen Jahr darauf zu achten, dass im Alltag konkrete Taten folgen. Noch vor der Kommunalwahl werde ich eine Resolution zum Thema „Flächensparender Ausbau von Bundesstraßen“ einbringen. Zudem möchte ich bei der Vergabe von Aufträgen künftig neben ökonomischen Gesichtspunkten auch soziale und ökologische Aspekte miteinfließen lassen. Die Kosten für Transport und das spätere Entsorgen sollen stärker als bisher berücksichtigt werden. Und auch in der Personalpolitik des Landkreises muss Nachhaltigkeit Einzug halten, so ist es mir persönlich ein wichtiges Anliegen, Reinigungskräfte, die in der Regel Frauen und oft Alleinerziehende sind, künftig besser zu stellen und wieder nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes zu entlohnen statt über Zeitarbeitsfirmen zu beschäftigen. Nach der Wahl gilt es, den Ausschuss für Umwelt und Energie, der künftig Nachhaltigkeitsausschuss heißen soll, zu stärken. Wenn er seinem Namen gerecht werden soll, braucht er mehr Kompetenzen und muss häufiger tagen. In Sachen Verkehrspolitik müssen völlig neue Wege gegangen werden, um Mobilität für mehr Menschen im Landkreis ökologisch zu ermöglichen.

Die Stadt Donauwörth, in der ich gerne als Referent für Umwelt und Energie tätig bin, wurde für ihre Maßnahmen bereits dreimal mit dem European Energy Award ausgezeichnet. Fridays for Future hat im vergangenen Jahr zwei große Demonstrationen organisiert, des Stadtradeln und die Klimawoche sind feste Bestandteile des Jahreskalenders geworden, der Stadtbus in unserer Stadt, der inzwischen auch fünf Umlandgemeinden mit einbezieht, ist für eine Stadt unserer Größe sehr gut ausgebaut. Dennoch soll das Angebot auch im nächsten Jahr verbessert werden. Ich denke an die Anbindung von Schäfstall, zusätzliche Fahrten bei Veranstaltungen und mehr Komfort an einigen Haltestellen. Beim Radverkehr muss es darum gehen, die Nacharbeiten des Audits zu erfüllen und die erstmalige Zertifizierung als fahrradfreundliche Stadt zu schaffen. Zugleich brauchen wir einen Plan zum Ausbau des Radwegenetzes in den nächsten sechs Jahren und den engagierten Bau von Fahrradabstellanlagen und Ladestationen im gesamten Stadtgebiet. Vorrangig müssen die Querung über die Donau, der Ausbau der Uferpromenade und die Situation auf den Zufahrtsstraßen zur Innenstadt angegangen werden.

Bei den anstehenden Wahlen bewerbe ich mich in meiner Heimatstadt Donauwörth um das Amt des Oberbürgermeisters. Ich möchte meine politischen Erfahrungen aber auch meine Lebenserfahrung und gesunden Menschverstand einbringen, um mit den Menschen in der Stadt, mit den Vereinen, den Verbänden, den Kirchen und der Wirtschaft die Stadt aktiv zu gestalten. Meine Vision ist eine Stadt, die im alltäglichen Leben Platz für alle bietet, für junge und alte Menschen, für Familien und für Menschen mit Behinderungen. Ich möchte das Angebot an Wohnraum in allen Preisklassen verbessern, dazu muss die Entwicklung auf dem ehemaligen Kasernengelände zügig vorangehen. Ich will die Innenstadt beleben und das kulturelle Angebot ausweiten. Ein besonderes Anliegen war und ist mir der Kontakt mit den Menschen, die hier leben. Ziel für das kommende Jahr ist, die großen Projekte Bürgerspital, Tanzhaus, Stadtmühle, Bahnhof und Stadtarchiv zu entscheiden und anzugehen.

In diesen Tagen jähren sich die schrecklichen Ereignisse, die zahlreiche Orte in Schwaben darunter in besonderer Weise auch Donauwörth zum Ende des Zweiten Weltkriegs schwer getroffen haben zum 75. Mal. Zugleich jährt sich aber auch das Ende der Nazidiktatur und der Beginn der längsten Friedensperiode in Deutschland. Ich meine, wir müssen dies als Auftrag sehen, für diesen Frieden und die europäische Einigung dankbar zu sein und alles daran zu setzen, unsere Demokratie gegen ihre Feine zu verteidigen.

Im kommenden Jahr möchte ich mit dem gleichen Tatendrang, Optimismus und Teamgeist nach vorne schauen und mich politisch weiterhin auf den unterschiedlichen kommunalen Ebenen für unsere Heimat engagieren. Ich wünsche Ihnen allen für das Jahr 2020 alles Gute, Gottes Segen in allen Lebensbereichen, vor allem Gesundheit und Zufriedenheit.