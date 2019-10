Das Gefühl von Heimat und die perfekte Geldanlage

So soll die neue Anlage in der Donaustraße 28 in Dillingen später aussehen – modern, attraktiv und barrierefrei.

Wohnen in zentraler Lage, mit toller Aussicht und viel Grün – MKM Traumhäuser startet Bau-Projekt im Frühjahr/Sommer 2020

Von Christopher Pilz

Heimat ist eine vertraute Umgebung, ein sicherer Ort, ein Platz an dem man sich entfalten kann.

Ein Stück Heimat gepaart mit Eleganz und Funktionalität bietet die MKM Wohnbau und Bauträger GmbH & Co. KG. Sie sind der ideale Partner für den Bau von Wohnungen sowie Ein- und Mehrfamilienhäusern. Für 2020 steht ein neues Großprojekt in Dillingen an. In der Donaustraße 28 entstehen 24 neue Wohnungen zwischen 46 und 170 Quadratmetern Größe. Die Kombination aus Nutzen und Luxus zieht sich von der 2-ZKB bis zur Penthousewohnung wie ein roter Faden durch das Projekt. Hochwertige Innenausstattung, eine barrierefreie Ausführung der Wohnungen und großzügige und geschützte Terrassen und Balkonflächen sind nur einige der exklusiven Aspekte des Neubaus. Während die Bewohner in den drei Penthousewohnungen im dritten Obergeschoss vom großen Dachterrassenbereich eine traumhafte Aussicht über die große Kreisstadt und die Donauauen haben, genießt man drei Stockwerke darunter geschützte Gartenbereiche im Westen. Die geplante Anlage erhält außerdem drei getrennte Treppenhäuser, dadurch entstehen ruhigere Allgemeinbereiche. Mit rollstuhlgerechten Aufzugsanlagen werden die oberen Wohnungen komfortabel und einfach erreicht. Die moderne und ansprechende MKM-Architektur des Mehrfamilienhauses veredeln die exklusiven Fassaden und Balkonverkleidungen in Trespa Elementen. Optimale Wohnungsausrichtungen nach Süden und Westen garantieren zudem viel Licht und somit helle Räume.

Für die 24 Wohnungen sind außerdem 29 hauseigene Tiefgaragenplätze und zusätzliche 10 oberirdische Parkplätze vorgesehen. Das Auto kann dann auch schon einmal stehen gelassen werden, um die Kinder in den Kindergarten zu bringen, schnell einkaufen zu gehen oder sich mit Freunden in der Stadt zu treffen. Gerade einmal 200 Meter Wegstrecke sind es bis zum ersten Kindergarten, 600 Meter bis zum Badevergnügen im Eichwaldbad und Spaziergängen im Grün der Donauauen. Genauso weit entfernt ist der erste Supermarkt und bis in die Innenstadt sind es fußläufig gerade einmal zehn Minuten.

Ideal für Eigennutzer

oder als Kapitalanlage

Optimale Bedingungen also für eine neue Heimat beziehungsweise den Umzug von einem eigenen Haus in ein eigenbestimmtes Wohneigentum. Speziell im Alter ist es eine Überlegung wert, das eigene Einfamilienhaus, das vielen nach Auszug der Kinder zu groß und mit viel Aufwand für die Gartenpflege verbunden ist, zu verkaufen.

Eine Aussicht auf Stadt und Natur in Dillingen: mit einer Immobilie in der Donaustraße 28 ist das möglich Bild: MKM

Eine ideale Lösung bietet im „Tausch“ eine zentrumnahe Wohnung mit guter Infrastruktur und weniger Verpflichtungen. MKM-Geschäftsführer Harry Künast sieht mit den Qualitätsmerkmalen des Neubaus vor allem den Vorteil für junge Menschen oder Familien sowie auch Senioren. „Eine begehbare Dusche ist nicht nur für Senioren praktisch und komfortabel, auch in jungen Jahren hat das barrierefreie Bauen etwas Gutes. Die Räume wirken größer und am Beispiel Bad kommt durch edle und moderne Naturmaterialien ein Wohlfühlgefühl auf, verbunden mit bester Funktionalität“, so Künast.

Andererseits ist es in der heutigen Zeit die ideale Lösung für Kapitalanleger. Schöne, zukunftsfähige Wohnungen, die sowohl in jungen Jahren als auch im Alter für viel Komfort und Lebensqualität sorgen, sind begehrt. Dazu kommt noch eine Lage nahe des Stadtzentrums und sozialer Einrichtungen sowie zu Supermärkten. All diese Aspekte erfüllt der Mehrfamilienhaus-Neubau von MKM Traumhäuser mit einem Baubeginn im Frühjahr/Sommer 2020 und der Fertigstellung im Jahr 2022.